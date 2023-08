Das bringt der Donnerstag

Ecowas-Staaten beraten über Vorgehen gegen Niger

ABUJA: Nach dem Auslaufen eines Ultimatums an die Putschisten im Niger will die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas auf einem Sondergipfel in Nigerias Hauptstadt Abuja an diesem Donnerstag über ihr weiteres Vorgehen beraten. Im Raum steht neben weiteren Sanktionen auch ein Militäreinsatz gegen den Staat im Westen Afrikas. Im Niger hatte das Militär am 26. Juli die Macht übernommen, die Verfassung ausgesetzt und den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt.

Bundeskanzler Scholz im Gespräch mit Bürgern in Thüringen

ERFURT: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist nach Erfurt, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Der Besuch am Donnerstag (18.30 Uhr) ist Teil einer Veranstaltungsreihe, die in allen Bundesländern geplant ist. Scholz besuchte schon Bayern, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Hessen. Nach Angaben des Bundespresseamts will der Kanzler wissen, was die Menschen bewegt und was ihre Anliegen an die Politik sind.

Festakt mit Steinmeier zur Geburtsstunde für das deutsche Grundgesetz

HERRENCHIEMSEE: Mit einem großen Festakt im prunkvollen Spiegelsaal des Neuen Schlosses auf Herrenchiemsee soll am Donnerstag (12.30 Uhr) dem dortigen Verfassungskonvent von 1948 gedacht werden. Die Festrede anlässlich des 75. Jahrestages hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) nehmen an den Feierlichkeiten auf der Insel teil.

Schwächeres Ergebnis von Reederei Hapag-Lloyd erwartet

HAMBURG: Bei der Containerreederei Hapag-Lloyd ist für das zweite Quartal mit einem geringeren Gewinn zu rechnen. Grund dafür ist eine Normalisierung der globalen Lieferketten und die abnehmende Nachfrage nach Transporten auf See. Wie genau der Zeitraum April bis Juni für das Hamburger Unternehmen gelaufen ist, wird am Donnerstag (7.30 Uhr) bekannt gegeben.

Rheinmetall legt Quartalszahlen vor - Auftragsbücher sind voll

DÜSSELDORF: Mit prall gefüllten Auftragsbüchern sieht sich der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall weiter auf Wachstumskurs. Das Unternehmen legt am Donnerstag (7.30 Uhr) seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs ist die Nachfrage nach Rüstungsgütern in Nato-Staaten deutlich gestiegen. Davon profitiert Deutschlands größte Waffenschmiede deutlich. Hinzu kommen direkte Lieferungen an die Ukraine, die von der Bundesregierung bezahlt werden - etwa für Munition und Panzer.