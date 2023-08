Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.08.23 | Überblick

Trump muss nach historischer Anklage vor Gericht erscheinen

WASHINGTON: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss nach einer Anklage wegen Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 vor Gericht erscheinen. Bei einem Termin, der voraussichtlich am Donnerstagnachmittag (Ortszeit/Abend deutscher Zeit) an einem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington stattfinden soll, wird unter anderem die Verlesung der Anklage erwartet. Der 77-Jährige wird dabei voraussichtlich die Möglichkeit haben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Er dürfte höchstwahrscheinlich auf «nicht schuldig» plädieren.

Lufthansa setzt zur Rückkehr in frühere Gewinnsphären an

FRANKFURT/MAIN: Der Lufthansa-Konzern kehrt langsam in frühere Gewinnsphären zurück. Vorstandschef Carsten Spohr hatte bereits nach dem ersten Quartal 2023 den umsatzstärksten Sommer der Unternehmensgeschichte angekündigt. Wie die touristisch geprägte Jahreszeit im zweiten Quartal tatsächlich angelaufen ist und wie viel Geld verdient wurde, berichtet der MDax-Konzern an diesem Donnerstag (7.00 Uhr). Weitere Themen sind der geplante Einstieg bei der Alitalia-Nachfolgerin ITA und der noch ungelöste Tarifkonflikt mit den Stammpiloten.

Wirecard-Prozess geht in die Sommerpause

MÜNCHEN: Das Verfahren um den Milliardenbetrug bei dem früheren Dax-Konzern Wirecard geht am Donnerstag (9.00 Uhr) am Landgericht München I nach dem 58. der bisher angesetzten 100 Prozesstage in die Sommerpause. Als Zeuge geladen ist ein ehemaliger Mitarbeiter der internen Revision. Einen Beweis, dass der frühere Vorstandschef Markus Braun am mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem 2020 zusammengebrochenen Dax-Konzern beteiligt gewesen sein könnte, hat das Verfahren nach neun Monaten Verhandlungsdauer bislang nicht zutage gefördert.

Der Badesommer und die Badetoten - DLRG zieht Zwischenbilanz

HAMBURG/BAD NENNDORF: Allein in diesem Juni hat es bundesweit eine ganze Reihe tödlicher Badeunfälle gegeben - im vergangenen Jahr sind mindestens 355 Menschen ertrunken. Das bedeutete erstmals seit vier Jahren einen Anstieg der tödlichen Unfälle im Wasser. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die an vielen Stränden an Nord- und Ostsee sowie an den Binnenseen für die Sicherheit der Badegäste sorgt, warnt regelmäßig vor Gefahren beim Baden. Am Donnerstag (11.00 Uhr) ziehen die Lebensretter eine Zwischenbilanz zu den tödlichen Badeunfällen im laufenden Jahr.

Zumutbar? - BGH urteilt zu Entschädigung wegen Auftrittsverboten

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheidet am Donnerstag (10.00 Uhr), ob das Land Baden-Württemberg einen Berufsmusiker wegen der Corona-Auftrittsverbote entschädigen muss. Der 47 Jahre Bandleader Martin Kilger will vom Land Baden-Württemberg rund 8300 Euro zurückhaben - wegen geplatzter Auftritte und dadurch entstandener Einnahmeausfälle zwischen März und Juli 2020. Konkret gehe es darum, ob mit der strengen Regelung ein «enteignungsgleicher Eingriff» vorliege, Kilger dadurch also quasi rechtswidrig enteignet wurde. Einen solchen Eingriff sah der BGH durchaus als gegeben an. Fraglich ist aber, ob der Schutz der Bevölkerung vor dem Virus nicht dennoch Vorrang hatte.

«Tristan und Isolde» beendet Premierenreigen der Festspiele

BAYREUTH: «Tristan und Isolde», Richard Wagners Musikdrama über eine große, aber unmögliche Liebe, beendet bei den Bayreuther Festspielen den Premierenreigen. Die von Regisseur Roland Schwab erarbeitete Inszenierung geht am Donnerstag (16.00 Uhr) ins zweite Jahr, es dirigiert Markus Poschner. Als Tristan ist Clay Hilley zu hören. Er hat die Partie von Stephen Gould übernommen, der aus gesundheitlichen Gründen sein Bayreuth-Engagement abgesagt hatte. Die Isolde singt Catherine Foster.

DFB-Frauen spielen gegen Südkorea um Achtelfinal-Einzug

BRISBANE: Die deutschen Fußballerinnen spielen bei der Weltmeisterschaft in Australien an diesem Donnerstag gegen Südkorea um den Einzug ins Achtelfinale. Den Gruppensieg kann das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Kolumbien liegt vor dem letzten Vorrundenspieltag durch den 2:1-Erfolg gegen die DFB-Auswahl mit sechs Punkten vor Deutschland und Marokko, die jeweils drei Zähler haben. Südkorea mit dem früheren Frankfurter Bundesliga-Trainer Colin Bell ist bislang punkt- und torlos und geht als Außenseiter in die Partie gegen die Vize-Europameisterinnen in Brisbane (12.00 Uhr MESZ/ZDF).

Rad-WM: Deutsche Gold-Chancen zum Auftakt

GLASGOW: Mit zwei deutschen Gold-Hoffnungen startet am Donnerstag die Super-Rad-WM in Glasgow. Zum Auftakt des Mega-Events mit rund 8000 Radsportlern in 13 Disziplinen stehen die Bahnrad-Wettbewerbe im Mittelpunkt. Dabei gehören die Teamsprinterinnen und Franziska Brauße in der Einerverfolgung als amtierende Weltmeister zu den ersten deutschen Hoffnungen. Bis zum 13. August werden unter anderem auch die WM-Titel auf der Straße, im Mountainbike und im BMX vergeben.