Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.07.23 | Überblick

Putin will bei Afrika-Gipfel über Getreidelieferungen sprechen

ST. PETERSBURG: Russland will bei seinem zweiten Afrika-Gipfel, der an diesem Donnerstag in St. Petersburg beginnt, die Zusammenarbeit mit den Staaten des Kontinents ausbauen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch russische Lieferungen von Getreide und Dünger in afrikanische Länder, nachdem Moskau das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt hatte. Russland sieht sich wegen der Seeblockade in seinem Krieg gegen die Ukraine international in der Kritik, dem Weltmarkt große Mengen an Weizen und Mais zu entziehen und so Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben.

Europäische Zentralbank steuert auf weitere Zinserhöhung zu

FRANKFURT/MAIN: Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert im Kampf gegen die nach wie vor hohe Inflation auf eine weitere Zinserhöhung im Euroraum zu. Die Notenbank gibt die Entscheidung des EZB-Rates am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) bekannt. Volkswirte rechnen mehrheitlich mit einer erneuten Anhebung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte für die Sitzung bereits eine weitere Erhöhung in Aussicht gestellt.

Deutsche Bahn legt Halbjahreszahlen vor

BERLIN: Die Deutsche Bahn zieht an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) wirtschaftlich Bilanz zur ersten Jahreshälfte 2023. Finanziell dürfte der bundeseigene Konzern sich weiter erholt haben. Bereits im vergangenen Jahr schrieb die Bahn operativ wieder schwarze Zahlen, nachdem sie während der Corona-Pandemie Milliarden-Verluste verzeichnet hatte. Zufrieden können die Verantwortlichen dennoch nicht sein. Die Züge fahren den eigenen Pünktlichkeitszielen nach wie vor deutlich hinterher. Kurzfristige Besserung ist aufgrund des an vielen Stellen sanierungsbedürftigen Streckennetzes nicht in Sicht.

Eine Stromtrasse und Raumfahrtfirmen: Habeck setzt Ländertour fort

STUTTGART/MÜNCHEN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck setzt seine Ländertour an diesem Donnerstag mit Terminen in Baden-Württemberg und Bayern fort. Am Morgen (9.00 Uhr) nimmt der Grünen-Politiker in Leingarten bei Heilbronn an einer Auftaktveranstaltung für den Bau des ersten Konverters für die wichtige Suedlink-Stromtrasse teil.

BGH-Urteil zu Schiedsverfahren bei Energie-Themen erwartet

KARLSRUHE: Dürfen EU-Staaten vor deutschen Gerichten gegen internationale Schiedsverfahren zu Investitionen im Energiebereich vorgehen? Darüber will der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag (8.30 Uhr) entscheiden. Es geht um mehrere Verfahren, in denen auf der einen Seite Deutschland beziehungsweise die Niederlande stehen und auf der anderen Energieunternehmen aus jeweils anderen EU-Ländern, darunter RWE und Uniper. (Az. I ZB 43/22 u.a.) Hintergrund ist der sogenannte Energiecharta-Vertrag, nach dem bei Streitigkeiten zwischen einem Land und Investoren aus einem anderen Land ein unabhängiges Schiedsgericht schlichten soll.

BGH urteilt zu Ausnahme bei Sonntagsruhe für Outlet-Center

KARLSRUHE/ZWEIBRÜCKEN: Um Ausnahmen von der Sonntagsruhe geht es am Donnerstag (8.30 Uhr) am Bundesgerichtshof. Dieser will eine Entscheidung im Rechtsstreit um eine Sonderregel für Geschäfte um den kleinen Flugplatz Zweibrücken verkünden, von der vor allem ein Outlet-Center profitiert. Allerdings gibt es auf dem Flugplatz seit 2014 keinen kommerziellen Linienflugverkehr mehr. Wie sich in der mündlichen Verhandlung Mitte Mai in Karlsruhe andeutete, dürfte der erste Zivilsenat den Fall an das Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken zurückverweisen, um noch offene Fragen zu klären. (Az. I ZR 144/22)

«Figaro» als erste Opernpremiere der Salzburger Festspielsaison '23

SALZBURG: Die Salzburger Festspiele präsentieren am Donnerstag (18.00) Mozarts «Le Nozze di Figaro» («Figaros Hochzeit») als erste Opernpremiere der diesjährigen Saison. Die Erwartungshaltung für diese Produktion liegt nicht nur hoch, weil Martin Kusej, der Direktor des Wiener Burgtheaters, Regie führt, sondern auch, weil sich die Festspiele für einen jungen Dirigenten entschieden haben: Am Pult steht der 38-jährige Franzose Raphaël Pichon, der erstmals mit den Wiener Philharmonikern zusammenarbeitet. Vor der Premiere - schon am Vormittag (11.00) - hält der österreichische Nobelpreisträger für Physik, Anton Zeilinger, zu Mittag die diesjährige Eröffnungsrede des renommierten Opern-, Konzert- und Theaterfestivals. Kritiker der konservativ-rechten Regierung (ÖVP und FPÖ) im Bundesland Salzburg hatten im Vorfeld zu einem Boykott des Eröffnungsaktes aufgerufen, an dem führende Landes- und Bundespolitiker teilnehmen.

BGH prüft: Dürfen Zigaretten-Schockbilder im Automat verdeckt werden?

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof befasst sich erneut mit verdeckten Schockbildern bei Zigarettenautomaten an Supermarktkassen. Die höchsten deutschen Zivilrichter verhandeln am Donnerstag (9.00 Uhr) eine Klage der Nichtraucher-Initiative Pro Rauchfrei. Sie stört sich daran, dass an den Kassen in zwei Münchner Supermärkten Zigaretten über Automaten angeboten wurden, ohne dass Warnhinweise für den Kunden von außen zu sehen waren.

Auftrittsverbote wegen Corona - Musiker klagt auf Entschädigung

KARLSRUHE: Keine Auftritte, kaum Einnahmen und alles wegen Corona - der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe prüft von Donnerstag (9.30) an, ob einem Berufsmusiker deswegen eine Entschädigung vom Land Baden-Württemberg zusteht. Martin Kilger, der eine Produktionsfirma für Musik und Film betreibt und eine Band leitet, waren wegen der Corona-Verordnungen zahlreiche Auftritte geplatzt. Ihm und seiner Band seien zwischen März und Juli 2020 Einnahmen in monatlich fünfstelliger Höhe entgangen, sagt der 47-Jährige.

Neuauflage des WM-Finals 2019: USA und Niederlande im direkten Duell

WELLINGTON: Bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland kommt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer Neuauflage des Endspiels von 2019. In Wellington treffen Weltmeister USA und Vizeweltmeister Niederlande (3.00 Uhr MESZ/ZDF) aufeinander, der Sieger dürfte wohl auch die Gruppe E für sich entscheiden. 2019 siegten die Amerikanerinnen im Endspiel 2:0, auch diesmal ist die Auswahl von Trainer Vlatko Andonovski favorisiert. Zum Start hatten Megan Rapinoe und Co. 3:0 gegen Vietnam gewonnen.

Freistil-Staffel der Frauen kämpft um WM-Final-Teilnahme

FUKUOKA: Die 4x200 Meter Freistil-Staffel ist der einzige Wettbewerb mit deutschem Bezug am Donnerstag bei den Becken-Wettbewerben der Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka. Um 4.45 Uhr (MESZ) startet der Vorlauf mit dem DSV-Quartett. Gelingt der Finaleinzug, ist der Endlauf für 14.45 Uhr vorgesehen. Medaillenchancen werden der Staffel aber wohl nicht zugerechnet.