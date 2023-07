Das bringt der Donnerstag

Gedenken an Widerstand gegen Hitler in Berlin

BERLIN: Am 79. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 wird in Berlin an den Widerstand gegen das NS-Regime erinnert. Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft versammeln sich am Donnerstag (12.00 Uhr) im Ehrenhof des Bendlerblocks zu einer Gedenkveranstaltung und legen Kränze nieder. Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden.

EU berät über mögliche neue Zusagen an die Ukraine

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) bei einem Treffen in Brüssel über mögliche langfristige Unterstützungszusagen für die von Russland angegriffene Ukraine beraten. Konkret wird es etwa um die Frage gehen, wie sich die EU an einer Initiative für eine Art Sicherheitspakt beteiligen kann. Nach Angaben eines EU-Beamten geht es vor allem darum, der Ukraine klarer als bislang zu sagen, was sie in Zukunft an Unterstützung erwarten kann.

Britischen Konservativen drohen Schlappen bei Nachwahlen

LONDON: Den regierenden Konservativen des britischen Premierministers Rishi Sunak drohen am Donnerstag in gleich drei Wahlbezirken Mandate für das Unterhaus verloren zu gehen. Für den Premier wäre das eine empfindliche Niederlage, die innerparteilichen Kritikern Aufwind geben könnte. In Großbritannien soll vermutlich im kommenden Jahr eine Parlamentswahl abgehalten werden. Derzeit liegen die regierenden Tories in Umfragen weit hinter der größten Oppositionspartei Labour.

Ermittler berichten nach Goldschatz-Diebstahl über Festnahmen

MANCHING: Neun Monate nach dem Diebstahl eines Goldschatzes aus einem Museum im oberbayerischen Manching wollen die Ermittler am Donnerstag (11.00 Uhr) in München berichten, wie sie den Verdächtigen auf die Spur kamen. Die Festnahmen erfolgten am Dienstag bei einer Durchsuchungsaktion im Großraum Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern.

Fußball-WM der Frauen startet in Australien und Neuseeland

BERLIN: Erstmals mit 32 Teams beginnt an diesem Donnerstag die Weltmeisterschaft der Fußballerinnen in Australien und Neuseeland. Im neuseeländischen Auckland wird die neunte WM zwischen den Gastgeberinnen und Norwegen am Donnerstag eröffnet (09.00 MESZ/ARD). Die Australierinnen treten danach gegen Irland in Sydney an (12.00 MESZ/ARD). Das deutsche Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg startet am Montag in Melbourne gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) ins Turnier.

Freiwasser-Staffel will fünfte Goldmedaille bei Schwimm-WM

FUKUOKA: Das deutsche Freiwasser-Team will bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka an diesem Donnerstag Historisches schaffen. Gewinnt die Mannschaft auch das Staffelrennen über 4 x 1500 Meter, hätte erstmals eine Nation alle Freiwasser-Goldmedaillen bei einer WM gewonnen. Rob Muffels, Oliver Klemet, Leonie Beck und Lea Boy bilden das deutsche Team.