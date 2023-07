Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.07.23 | Überblick

Bundesregierung will China-Strategie beschließen

BERLIN: Das Bundeskabinett beschließt an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) nach langer und teils kontroverser Diskussion die mit Spannung erwartete deutsche China-Strategie. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will die Grundsätze der künftigen deutschen China-Politik anschließend (ca. 12.15 Uhr) im Berliner China-Institut Merics vorstellen und diskutieren. Es wird erwartet, dass sich auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Rahmen der routinemäßigen Regierungspressekonferenz (13.00 Uhr) zu der Strategie äußert.

Kanzler Scholz kommt zu Gespräch mit Bürgern ins Allgäu

FÜSSEN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag im Allgäu zu einem Bürgerdialog erwartet. Ab 18.30 Uhr will Scholz rund eineinhalb Stunden lang im Festspielhaus in Füssen unweit des berühmten Schlosses Neuschwanstein mit Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Themen diskutieren.

US-Präsident Biden stattet neuem Nato-Mitglied Finnland Besuch ab

VILNIUS: Nach seiner Teilnahme am Nato-Gipfel in Litauen stattet US-Präsident Joe Biden dem neuen Bündnismitglied Finnland an diesem Donnerstag einen Besuch ab. Zunächst wird Biden von Präsident Sauli Niinistö in Helsinki zu einem Treffen empfangen. Danach ist ein Gipfel der beiden mit den Regierungschefs der weiteren nordischen Länder Dänemark, Norwegen, Schweden und Island geplant. Dabei soll es um eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Umweltschutz und Technologie gehen. Zum Abschluss geben Biden und Niinistö eine Pressekonferenz.

Habeck und Baerbock besuchen Infineon in Dresden

DRESDEN: Die Bundesregierung hat die Ansiedlung modernster Chipfabriken in Deutschland kräftig unterstützt. Jetzt besuchen Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne) am Donnerstag die Chipfabrik von Infineon in Dresden. Im Mai begann dort der Ausbau eines hochmodernen Halbleiterwerks, im Herbst 2026 sollen die ersten Chips die Anlage verlassen.

Nach Erdbeben in der Türkei: Konferenz zum Wiederaufbau in Berlin

BERLIN: Fünf Monate nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei findet am Donnerstag in Berlin eine Konferenz zum Wiederaufbau statt. Sie wird organisiert von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und türkischen Partnerorganisationen. Das Ausmaß an Zerstörung der Infrastruktur nach den Erdbeben sei immens, der Wiederaufbau werde viele Jahre in Anspruch nehmen, so die DIHK. Die Türkei sei dabei auf Unterstützung angewiesen, auch von Unternehmen aus Deutschland.

Wirecard-Prozess: Neue Beweisanträge von Brauns Anwalt

MÜNCHEN: Im Münchner Wirecard-Prozess will die Verteidigung des früheren Vorstandsvorsitzenden Markus Braun am Donnerstag neue Beweisanträge vorlegen. Deren Inhalt machte Brauns Verteidiger Alfred Dierlamm vorab nicht publik. Doch wird ein neuerlicher Anlauf erwartet, das Gericht von der Unschuld des seit drei Jahren in Untersuchungshaft sitzenden österreichischen Managers zu überzeugen.

Prozessbeginn gegen 15-Jährigen nach tödlichem Angriff auf Seniorin

ELLWANGEN: Unter anderem weil er eine Seniorin vom Fahrrad gestoßen haben soll, sodass sie an ihren Verletzungen starb, steht ab Donnerstag (9.15 Uhr) ein inzwischen 15-Jähriger vor dem Landgericht Ellwangen. Angeklagt ist er nach dem Angriff auf eine Seniorin wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Außerdem soll er weitere Menschen verletzt und Diebstähle begangen haben.

Erstmals unter Tuchel: FC Bayern startet in Sommer-Vorbereitung

MÜNCHEN: Der FC Bayern München startet am Donnerstag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nachdem einige Spieler des deutschen Fußball-Meisters bereits Medizinchecks und individuelles Training absolviert haben, wird der Kader von Trainer Thomas Tuchel nun komplettiert. Trainiert wird am Donnerstag noch nicht als Mannschaft. Auf dem Trainingsrasen startet die Einstimmung auf die neue Saison so richtig am Samstag. Dann reist das Team auch zu einem Trainingslager an den Tegernsee.

Ukrainerin Switolina will Siegeszug in Wimbledon fortsetzen

LONDON: Die Ukrainerin Jelina Switolina will ihren Siegeszug in Wimbledon an diesem Donnerstag fortsetzen und beim Rasen-Klassiker das Finale erreichen. Die 28-Jährige trifft im ersten Halbfinale (14.30 Uhr MEZ/Sky) auf Marketa Vondrousova aus Tschechien. Danach kämpfen die Tunesierin Ons Jabeur und Aryna Sabalenka aus Belarus um den Einzug ins Endspiel.