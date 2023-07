Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.07.23 | Überblick

Bundestag stimmt über Gesetzesvorschläge zur Sterbehilfe ab

BERLIN: Der Bundestag soll am Donnerstag (9.00 Uhr) über Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe abstimmen. Zwei Abgeordnetengruppen haben Vorschläge vorgelegt, über die ohne übliche Fraktionsvorgaben entschieden werden soll. Ein Vorschlag zielt darauf, dass Ärztinnen und Ärzte Arzneimittel zur Selbsttötung grundsätzlich unter Voraussetzungen verschreiben dürfen. Der andere Vorschlag sieht eine grundsätzliche Strafbarkeit vor, aber auch Ausnahmen.

Twitter-Konkurrenz vom Facebook-Konzern startet in den USA

MENLO PARK: Elon Musks Twitter bekommt am Donnerstag seinen potenziell stärksten Konkurrenten. Der Facebook-Konzern Meta bringt die App Threads mit ähnlicher Funktionsweise heraus. Der Start in den USA steht fest, wie schnell Threads auch in die Europäische Union kommen könnte, blieb zunächst noch offen. Der Konzern verweist auf noch offene regulatorische Fragen.

Gesundheitsminister wollen Knoten bei Klinikreform lösen

FRIEDRICHSHAFEN: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Donnerstag eine Einigung im Streit um die Krankenhausreform erzielen. Am Mittwoch standen bei der Gesundheitsministerkonferenz am Bodensee noch andere Themen im Mittelpunkt wie die Rolle Künstlicher Intelligenz und der Fachkräftebedarf, nun soll es vor allem um die Ausgestaltung der Klinikreform gehen. Der derzeitige Ministerkonferenz-Chef Manne Lucha (Grüne) aus Baden-Württemberg und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wollen die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz (10.30 Uhr) präsentieren.

Neue Gespräche im Nato-Streit zwischen Schweden und der Türkei

BRÜSSEL: Wenige Tage vor dem Nato-Gipfel in Litauen wird am Donnerstag ein neuer Anlauf unternommen, um die Türkei zur Aufgabe seiner Blockade eines Bündnisbeitritts Schwedens zu bewegen. Auf Einladung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kommen hochrangige Vertreter aus Schweden, der Türkei und Finnland ins Hauptquartier der Verteidigungsallianz in Brüssel, darunter die Außenminister, Geheimdienstchefs und nationale Sicherheitsberater der Länder. Nach dem Treffen will Stoltenberg gegen 16.30 Uhr vor die Presse treten.

Streit um Produktwerbung «klimaneutral» für Lakritz und Marmelade

DÜSSELDORF: Das Oberlandesgericht Düsseldorf will am Donnerstag (11.00 Uhr) darüber entscheiden, wann Produkte mit dem Begriff «klimaneutral» beworben werden dürfen. Anlass sind zwei Unterlassungsklagen der Frankfurter Wettbewerbszentrale. In dem Berufungsprozess will sie dem Fruchtgummihersteller Katjes aus Kleve und dem Marmeladenproduzenten Mühlhäuser aus Mönchengladbach entsprechende Werbeaussagen als irreführend verbieten lassen (AZ: I-20 U 72/22 und I-20 U 152/22).

Event mit 18 Sportarten: Die Finals starten

DUISBURG: Von diesem Donnerstag an messen sich Athletinnen und Athleten aus 18 Disziplinen bei den Finals. Das viertägige Multisportevent, bei dem 159 Meistertitel vergeben werden, findet zum vierten Mal statt und hat seinen Schwerpunkt diesmal in Düsseldorf und Duisburg. Dort werden die meisten Wettbewerbe ausgetragen. Weitere Veranstaltungsorte sind Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen).