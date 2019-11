Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.19

Pompeo auf Deutschland-Besuch - Treffen mit Außenminister Maas

BERLIN (dpa) - Ein Besuch bei US-Soldaten in Bayern ist die erste Station der Deutschlandreise von US-Außenminister Mike Pompeo. Nach seiner Ankunft am Mittwochabend wird der US-Politiker am Donnerstag zunächst die Standorte Grafenwöhr und Vilseck besuchen. Am Mittag wollte er in Mödlareuth an der ehemaligen innerdeutschen Grenze Außenminister Heiko Maas (SPD) treffen.

Justizministerkonferenz in Berlin - Hasskriminalität ein Thema

BERLIN/HAMBURG (dpa) - Die Justizministerkonferenz kommt am Donnerstag in Berlin zu ihrer Herbsttagung zusammen. Die 16 Ressortchefs der Länder und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) wollen über zahlreiche Anträge beraten. Auf der Tagesordnung stehen 42 Themen.

Axel Springer Award für Kritikerin des «Überwachungskapitalismus»

BERLIN (dpa) - Der Axel Springer Award wird am Donnerstag (ab 19.00 Uhr) an die US-Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff verliehen. Zuboff setzt sich kritisch mit den Auswirkungen der Internet-Ökonomie auseinander, unter anderem im Buch «Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus». Die Laudatio hält die designierte Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen.

Bundestag stimmt über digitale Gesundheitsangebote ab

BERLIN (dpa) - Der Bundestag will am Donnerstag neue digitale Gesundheitsangebote für Patienten beschließen. Nach den Plänen des Ministers Jens Spahn (CDU) sollen Patienten bestimmte Gesundheits-Apps künftig von der Kasse bezahlt bekommen - wenn der Arzt sie ihnen verschreibt.

Beratungen über Ablösung des Rechtsausschussvorsitzenden Brandner

BERLIN (dpa) - Nach seiner umstrittenen «Judaslohn»-Äußerung droht dem AfD-Abgeordneten Stephan Brandner im Bundestag die Abwahl als Vorsitzender des Rechtsausschusses. Der Geschäftsordnungsausschuss berät am Donnerstag, ob dieser einschneidende Schritt auf der Basis der bestehenden, sehr unkonkreten Regelungen möglich ist. Juristen der Bundestagsverwaltung bejahen dies. Die Alternative wäre, diese Regeln in der Geschäftsordnung zu ändern und klarer zu formulieren.

Endgültiges Wahlergebnis entscheidet über FDP in Thüringen

ERFURT (dpa) - Drin oder draußen? In Erfurt tagt am Donnerstag (10.00 Uhr) der Thüringer Landeswahlausschuss, der noch einmal die Ergebnisse der Landtagswahl vom 27. Oktober Wahlkreis für Wahlkreis durchgehen wird. Besonders spannend wird es für die FDP. Sie hatte die Fünf-Prozent-Hürde nach der ersten Zählung nur mit fünf Stimmen übersprungen. Das endgültige Ergebnis der Landtagswahl wird im Anschluss an die Sitzung vom Landeswahlleiter Günter Krombholz bekanntgegeben.

EU-Kommission stellt Herbst-Konjunkturprognose vor

BRÜSSEL (dpa) - Inmitten politischer Unsicherheiten angesichts internationaler Handelskonflikte und des Brexits stellt die EU-Kommission am Donnerstag (11.00 Uhr) ihre aktuelle Konjunkturprognose vor. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici wird die Annahmen der Behörde - unter anderem zu Inflation und Wirtschaftswachstum - in Brüssel präsentieren.

Bahn-Aufsichtsrat berät über größeren Vorstand und Gehälter

BERLIN (dpa) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn berät an diesem Donnerstag über eine Erweiterung des Vorstands und über den Vorschlag einer Gehaltserhöhung für die Spitzenmanager. Die kriselnde Gütersparte DB Cargo soll wieder ein eigenes Vorstandsressort erhalten. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats hat dafür Sigrid Nikutta empfohlen, die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe.

Überraschender Quartalsgewinn: Commerzbank legt Details vor

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mit überraschend guten Quartalszahlen hat die Commerzbank bereits vor gut einer Woche aufhorchen lassen - an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) gibt es die Details. Nach vorläufigen Zahlen hat der Frankfurter MDax-Konzern im Sommer 294 Millionen Euro Überschuss erzielt - gut ein Drittel mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Siemens legt Jahreszahlen vor - Gegenwind mitten im Umbruch

MÜNCHEN (dpa) - Der größte deutsche Industriekonzern Siemens präsentiert am Donnerstag (7.00 Uhr) seine Jahreszahlen. Vorstandschef Joe Kaeser wird die Geschäftsergebnisse in der Jahrespressekonferenz (9.00 Uhr) des Unternehmens in München erläutern. Das Siemens-Geschäftsjahr endet zum 30. September.

Frauen an Redaktionsspitzen - Verein sieht noch viel Nachholbedarf

HAMBURG (dpa) - Die Besetzung von Spitzenjobs in deutschen Print-Redaktionen ist aus Sicht des Vereins Pro Quote Medien noch weit von einem ausgeglichenen Frauen- und Männerverhältnis entfernt. Am Donnerstag (11.00 Uhr) legt der Verein in Hamburg eine eigene Untersuchung zur Geschlechterverteilung in journalistischen Führungspositionen bei Zeitungen, Zeitschriften, Onlinemedien und Nachrichtenagenturen vor.

Forscher analysierten Unfälle mit Lastwagen und Fußgängern

MÜNSTER (dpa) - Mit Unfällen mit schweren Lastwagen und Fußgängern beschäftigt sich eine Studie der Unfallforscher der Versicherer (UDV), die am Donnerstag (12.00 Uhr) in Münster vorgestellt wird. Die Autoren analysierten die Unfallzahlen der vergangenen Jahre und prüften, wie der typische Verlauf ist - und wann und warum ein Unfall tödlich endet.

«Men-of-the-Year»-Gala mit Hamilton und Kerkeling in Berlin

BERLIN (dpa) - Mit glamourösen Gästen gehen am Donnerstagabend (20.00 Uhr) in Berlins Komischer Oper die «GQ-Men-of-the-Year»-Awards über die Bühne. Zu den diesjährigen Preisträgern der deutschen Ausgabe des «GQ»-Magazins zählen der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, der Entertainer Hape Kerkeling und Fußballstar Toni Kroos. Weitere Preisträger sind noch geheim.

Deutsches Europa-League-Trio: Frankfurt vor Einzug in K.o.-Runde

BERLIN (dpa) - Eintracht Frankfurt kann als erstes Team aus dem Bundesliga-Trio in die Zwischenrunde der Fußball-Europa League einziehen. Dazu müssen die Hessen am Donnerstag (18.55 Uhr) bei Standard Lüttich gewinnen.

Eishockey-Nationalteam startet beim Deutschland Cup gegen Russland

KREFELD (dpa) - Für das deutsche Eishockey-Nationalteam beginnt am Donnerstag der erste Deutschland Cup mit Bundestrainer Toni Söderholm. In Krefeld ist um 19.45 Uhr (Sport1/MagentaSport) Russland der erste Gegner.