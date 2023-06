Das bringt der Donnerstag

Scholz und EU-Kollegen beraten über Russland, Ukraine und Migration

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten kommen an diesem Donnerstag zu ihrem letzten regulären Gipfeltreffen vor der Sommerpause zusammen. Auf der Tagesordnung der zweitägigen Zusammenkunft in Brüssel stehen Beratungen zur weiteren Unterstützung der Ukraine und zum Umgang mit illegaler Migration über das Mittelmeer. Erwartet wird zudem ein Austausch über den Aufstand von Söldnergruppen-Chef Jewgeni Prigoschin und seiner Wagner-Truppe in Russland.

Baerbock in Mongolei bei Treffen zur feministischen Außenpolitik

ULAN BATOR: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nimmt an diesem Donnerstag in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator an einem Treffen zur feministischen Außenpolitik teil. Zu der ersten Konferenz dieser Art in Asien werden nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in Berlin Teilnehmerinnen aus Asien, Afrika und Europa erwartet. Die Mongolei sei das erste Land in der Region, das Interesse an einer feministischen Außenpolitik zeige.

Bund-Länder-Runde berät erneut über Krankenhausreform

BERLIN: Im Ringen um eine Neuaufstellung der Krankenhäuser in Deutschland kommen Bund und Länder am Donnerstag zu erneuten Beratungen zusammen. Gesprochen werden soll über Eckpunkte für eine Reform. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) strebt dann über den Sommer konkretere Vorschläge für einen Gesetzentwurf an. Die Reform soll das Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle ändern, um wirtschaftlichen Druck auf die Kliniken zu verringern. Der Bund plant zudem einheitliche Qualitätskriterien und genauer definierte Leistungsbereiche der Kliniken. Mit den Ländern diskutiert wird vor allem über Einstufungen des Kliniknetzes und frühere Finanzspritzen.

Unabhängige Experten legen Bericht zu Muslimfeindlichkeit vor

BERLIN: Der Unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit legt an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) seinen Abschlussbericht vor. Die zwölf Mitglieder aus Wissenschaft und Verbänden waren noch durch den vorigen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im September 2020 berufen worden. Sie sollten aktuelle und sich wandelnde Erscheinungsformen von Muslimfeindlichkeit analysieren und auf Schnittmengen mit antisemitischen Haltungen sowie anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hin untersuchen, hatte das Ministerium damals erklärt. Die Mitglieder sollten auch Empfehlungen für den Kampf gegen Muslimfeindlichkeit geben.

Neue Bürgerschaft in Bremen tritt erstmals zusammen

BREMEN: Sechseinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Bremen tritt das neue Landesparlament am Donnerstag (10.00 Uhr) erstmals zusammen. Der scheidende Präsident der Bürgerschaft, Frank Imhoff (CDU), eröffnet die konstituierende Sitzung. Haupttagesordnungspunkt für die 87 Volksvertreter ist die Wahl des Präsidiums. Der Wahlsieger SPD hat Antje Grotheer für das Amt der Bürgerschaftspräsidentin nominiert. Sie bekommt Vizes von CDU und Grünen.

Landwirtschaftsminister Özdemir beim Deutschen Bauerntag

MÜNSTER: Mit einer Rede von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wird am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) der Deutsche Bauerntag in Münster fortgesetzt. Die rund 500 Delegierten erwarten dabei Antworten auf Forderungen, die Bauernpräsident Joachim Rukwied am Mittwoch an die Politik gerichtet hatte. Dabei ging es um die ökonomischen Rahmenbedingungen für die Tierhaltung in Deutschland.

Die Energiewende im Blick: Habeck bei BASF und Leag in der Lausitz

Schwarzheide/Jänschwalde (dpa/bb) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist an diesem Donnerstag zu zwei Terminen nach Südbrandenburg. Beim Chemiekonzern BASF nimmt er am Lausitzer Standort Schwarzheide an der Eröffnung einer Anlage für die Herstellung von Kathodenmaterialien teil. Auch eine neue, großtechnische Anlage für das Recycling von schwarzer Masse für Batterien soll in Betrieb gehen.

Bundesamt legt erste Zahlen zur Inflation im Juni vor

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt informiert an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) anhand erster Daten über die Entwicklung der Inflation im Juni. Der Anstieg der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat hat sich zuletzt auf hohem Niveau kontinuierlich abgeschwächt. Im Mai wurde eine Jahresinflationsrate von 6,1 Prozent verzeichnet. Für Juni rechnen Volkswirte vor allem wegen eines Sondereffekts im Durchschnitt mit einem Anstieg der Teuerungsrate auf 6,3 Prozent.

Urteil erwartet zu Entschädigung nach Millionencoup in Sparkasse

HAMBURG: Im Rechtsstreit um Entschädigung nach dem spektakulären Aufbruch von mehr als 600 Schließfächern einer Norderstedter Sparkassen-Filiale will das Landgericht Hamburg am Donnerstag (14.30 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Mehrere Kunden haben die Hamburger Sparkasse (Haspa) auf Schadenersatz verklagt. In dem Rechtsstreit geht es um die Frage, ob die Haspa bei der Sicherung des Tresorraums Pflichten verletzt hat. Im August 2021 waren unbekannte Täter mit Hilfe eines Kernbohrers aus einer Wohnung über der Haspa-Filiale durch eine Betondecke in den Schließfachraum eingedrungen. Sie stahlen Geld, Gold, Schmuck und viele andere Wertgegenstände aus den aufgebrochenen Schließfächern. Rechtsanwalt Jürgen Hennemann, der mehrere Kunden vertritt, geht von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 40 Millionen Euro aus. Die Haspa beziffert den Schaden auf 11 Millionen Euro.

Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis beginnt in Klagenfurt

KLAGENFURT: Bei den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur beginnt am Donnerstag das Wettlesen um den diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis. Zwölf Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentieren drei Tage lang im österreichischen Klagenfurt ihre Texte (3sat überträgt). Robert Prosser und Helena Adler hatten ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt.

CHIO: Nationalmannschaft reitet mit zwei Debütanten

AACHEN: In Aachen startet die deutsche Nationalmannschaft der Springreiter an diesem Donnerstag (18.30 Uhr) mit zwei Debütanten. Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen und Mario Stevens aus Molbergen reiten erstmals beim Nationenpreis des größten Reitturniers der Welt. Sie satteln ihre Pferde Elysium und Starissa. Bundestrainer Otto Becker nominierte zudem Marcus Ehning aus Borken mit Stargold und die in Belgien lebende Jana Wargers mit Limbridge.