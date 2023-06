Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.06.23 | Überblick

Ost-Ministerpräsidenten tagen mit Scholz in Chemnitz

CHEMNITZ: Über die Energiekrise, die Förderung von Unternehmen und die Sicherung von Fachkräften beraten die Regierungschefs der ostdeutschen Länder am Donnerstag (10.00 Uhr) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Im Vorfeld war vor allem an Plänen des Bundes, Gelder für die regionale Wirtschaftsförderung kürzen zu wollen, Kritik laut geworden. Diese Mittel seien existenziell, auch um den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft zu erreichen, hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betont.

BGH prüft Freispruch im Prozess um Lübcke-Mordwaffe

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt am Donnerstag (09.30 Uhr) über den Teil-Freispruch des Mannes, der die Waffe für den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geliefert haben soll. Der damals 66 Jahre alte Angeklagte war im Januar vergangenen Jahres lediglich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Dagegen hatte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf Revision eingelegt.

Bundesregierung zeichnet neun deutsche Friedenssicherer aus

BERLIN: Die Bundesregierung zeichnet an diesem Donnerstag (15.30 Uhr) neun zivile Experten, Polizisten und Soldaten stellvertretend für alle in internationalen Friedensmissionen eingesetzte Deutsche aus. Zum zehnten Jubiläum des «Tags des Peacekeeping» (Friedenssicherung) in Deutschland findet die Ehrung durch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Innenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) erstmals im Bundestag statt.

Steinmeier beginnt offiziellen Besuch in Kirgistan

BISCHKEK: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine Reise in Zentralasien am Donnerstag mit einem offiziellen Besuch in Kirgistan fort. Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren am Vormittag (10.00 Uhr Ortszeit/06.00 Uhr MESZ) will er mit Präsident Sadir Dschaparov über die Situation in seinem Land sprechen. Wie schon in Kasachstan will Steinmeier signalisieren, dass Deutschland als Partner für die zentralasiatischen Staaten bereitsteht und die Beziehungen ausbauen möchte.

Internationaler Gipfel berät über Armutsbekämpfung und Klimaschutz

PARIS: Vertreter von über 100 Staaten, von internationalen Finanzinstituten sowie Entwicklungsorganisationen beraten in Paris von Donnerstag (09.00 Uhr) an über ein solidarischeres Finanzsystem. Dieses soll Fortschritte bei der weltweiten Armutsbekämpfung sowie der Bewältigung der Klimakrise ermöglichen. Erwartet wird ein Leitfaden zur Überwindung der wachsenden Kluft zwischen den Industriestaaten und den Ländern des globalen Südens, die von den Folgen des Klimawandels insbesondere betroffen sind.

Biden empfängt Modi: Staatsbesuch des indischen Premiers in den USA

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt am Donnerstag den indischen Premierminister Narendra Modi als Staatsgast im Weißen Haus. Neben bilateralen Gesprächen ist auch ein Staatsbankett für Modi geplant. Der indische Premier soll außerdem vor beiden Kammern des US-Kongresses sprechen. Bereits am Mittwochabend (Ortszeit) wollten Biden und Modi zu einem informellen Abendessen zusammenkommen.

Experten rechnen mit weiterer Zinsanhebung in Großbritannien

LONDON: Die Bank of England gibt am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung neue Entscheidungen bekannt. Experten rechnen damit, dass die Zentralbank den Leitzins von derzeit 4,5 Prozent zum 13. Mal in Folge erhöht. Erwartet wird zumindest eine zusätzliche Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. Allerdings wird auch ein größerer Schritt um 0,50 Punkte nicht ausgeschlossen.

Bundesgericht verhandelt Klage gegen LNG-Leitung in Niedersachsen

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt an diesem Donnerstag (09.30 Uhr) über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe zur LNG-Leitung von Wilhelmshaven nach Etzel. Die Umweltvereinigung will das Land Niedersachsen verpflichten, die Planungen so zu ändern, dass die Pipeline spätestens ab 2033 nur für den Transport von grünem Wasserstoff genutzt wird. Es sei nicht mit den Klimaschutzzielen vereinbar, dass ein Betrieb mit fossilem Gas unbeschränkt zugelassen wurde.

Kamera-Autos von Google Street View fahren wieder durch Deutschland

HAMBURG: Für neue Bilder in seinem Straßenpanorama-Dienst Street View schickt Google ab Donnerstag wieder Fahrzeuge mit Kameras durch deutsche Städte und Landkreise. Die Autos sollen bis in den Oktober unterwegs sein, wie Google ankündigte. Voraussichtlich ab Mitte Juli wird der Street-View-Dienst zunächst für die 20 Städte schrittweise aktualisiert, bei denen er bisher verfügbar war.

Keine Züge zwischen Düsseldorf und Wuppertal in den Sommerferien

DÜSSELDORF: Die Bahn sperrt von Donnerstag (21.00 Uhr) an für die gesamten Sommerferien wegen Bauarbeiten die Strecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Reisende müssen bis zum 4. August auf Ersatzbusse umsteigen. Es ist das dritte Mal innerhalb weniger Jahre, dass auf der wichtigen Verbindung zwischen den beiden Großstädten wochenlang kein Zug fährt. Die Bauarbeiten seien nötig, damit Züge auf der Strecke in Zukunft flexibler auf andere Gleise geleitet werden können, teilte die Bahn mit.

Neuer «Indiana Jones» feiert Deutschlandpremiere mit Harrison Ford

BERLIN: Der neue «Indiana Jones»-Film feiert am Donnerstag seine Deutschlandpremiere in Berlin. Die Darsteller Harrison Ford (80), Phoebe Waller-Bridge (37), Mads Mikkelsen (57) und Thomas Kretschmann (60) werden auf dem roten Teppich am Zoo Palast erwartet, wie eine Sprecherin sagte. Der mittlerweile fünfte Teil der Reihe heißt «Indiana Jones und das Rad des Schicksals». Das neue Abenteuer mit dem berühmten Archäologen kommt am 29. Juni in die deutschen Kinos.

Gegen Spanien: Basketballerinnen spielen ums EM-Halbfinale

LJUBLJANA: Die deutschen Basketballerinnen spielen um den ersten EM-Halbfinaleinzug seit 26 Jahren. Gegen Spanien ist das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis am Donnerstagabend (20.45 Uhr/Magentasport) in Ljubljana aber klar in der Außenseiterrolle. Schon der Sprung ins Viertelfinale, der ebenfalls erstmals seit 26 Jahren gelang, war eine Überraschung. Mit einem weiteren Sieg hätte man ein Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier sicher und würde am Wochenende völlig überraschend um die Medaillen spielen.

Titelverteidiger Deutschland startet in die U21-EM

KUTAISSI: Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet am Donnerstag gegen Israel in die Fußball-Europameisterschaft. Der Titelverteidiger geht als Favorit in die Partie (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) im georgischen Kutaissi und will mit seinem Sieg eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinals schaffen. Die beiden besten Teams der Gruppe schaffen den Sprung in die K.o.-Phase.

Kampf ums olympische Boxen: IOC entscheidet über Ausschluss der Iba

LAUSANNE: Auf einer außerordentlichen Sitzung entscheiden die IOC-Exekutive und der deutsche Präsident Thomas Bach am Donnerstag über die olympische Zukunft des Boxens. Dabei könnte das Internationale Olympische Komitee die seit 2019 suspendierte International Boxing Association (Iba) offiziell ausschließen. Um 12.00 Uhr soll die IOC-Sitzung beginnen. Sollte die aus Sicht ihrer Kritiker für Korruption, Führungsprobleme und Wettbewerbsverzerrung stehende Iba nicht mehr Teil der olympischen Familie sein, wäre das Boxen erst einmal ohne olympischen Verband.