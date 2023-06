Das bringt der Donnerstag

Bund und Länder beraten über Energie und Flüchtlingspolitik

BERLIN: Bund und Länder beraten am Donnerstag (15.00 Uhr) in Berlin über den weiteren Kurs bei verschiedenen Themen - etwa in der Energie- und Flüchtlingspolitik. Vor den Gesprächen der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sind Beratungen der Länder vorgesehen (12.00 Uhr).

Versammlungsverbote in der Corona-Pandemie auf dem Prüfstand

LEIPZIG: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am Donnerstag (ab 11.30 Uhr) über die Rechtmäßigkeit von Versammlungsverboten in der Corona-Pandemie. Konkret geht es um eine Corona-Schutzverordnung aus Sachsen, die im April 2020 Ansammlungen nur mit vorheriger Genehmigung und einem Mindestabstand zwischen den Teilnehmern von 1,50 Meter zuließ. Geklagt hat laut Gericht ein Mann, der gegen Grundrechtseinschränkungen vor dem sächsischen Gesundheitsministerium hatte demonstrieren wollen.

UN-Klimakonferenz in Bonn geht zu Ende

BONN: In Bonn gehen am Donnerstag zehntägige Vorverhandlungen für die Weltklimakonferenz Ende dieses Jahres in Dubai zu Ende. Am Dienstag hatte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg bei der Konferenz in Bonn zu einer radikalen Kehrtwende im Kampf gegen die Erderhitzung aufgerufen.

Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten vor Gipfel in Brüssel

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der 31 Nato-Staaten kommen an diesem Donnerstag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Thema werden der Krieg in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen der westlichen Militärallianz zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände sein. Zudem soll es um die Frage gehen, wie bis zum Gipfeltreffen im Juli unterschiedliche Ansichten zu einem neuen Ziel für die Höhe der Verteidigungsausgaben unter einen Hut gebracht werden können.

Schweiz ringt um Neutralität - Selenskyj spricht zum Parlament

BERN: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll an diesem Donnerstag per Video vor dem Schweizer Parlament in Bern sprechen. Der Auftritt hat im Vorfeld für hitzige Diskussionen gesorgt. Die stärkste Partei, die rechte SVP, hat vergeblich versucht, den Auftritt zu verhindern. Sie argumentiert, die Ukraine versuche, Einfluss auf die Schweizer Politik zu nehmen.

Bericht zu «Partygate»-Lügenvorwurf gegen Johnson kommt

LONDON: Der mit Spannung erwartete Bericht zum Lügenvorwurf gegen den britischen Ex-Premierminister Boris Johnson soll an diesem Donnerstag veröffentlicht werden. Das berichteten mehrere britische Medien am Mittwoch unter Berufung auf den zuständigen Parlamentsausschuss. Ein Ausschuss des Unterhauses sollte feststellen, ob Johnson die Abgeordneten absichtlich in die Irre führte, als er illegale Lockdown-Partys während der Pandemie im Regierungssitz zuerst abstritt und dann behauptete, nichts davon mitbekommen zu haben.

Europäische Zentralbank steuert auf weitere Zinserhöhung zu

FRANKFURT/MAIN: Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert im Kampf gegen die nach wie vor hohe Inflation auf eine weitere Zinserhöhung im Euroraum zu. Die Notenbank gibt die Entscheidung des EZB-Rates am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) bekannt. Volkswirte rechnen überwiegend mit einer erneuten Anhebung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte.

Heizungsgesetz soll am Donnerstag im Bundestag beraten werden

BERLIN: Das Heizungsgesetz der Ampel-Koalition soll am Donnerstagvormittag im Bundestag beraten werden. Das sieht ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zur Tagesordnung vor. Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich am Dienstag auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz, dem sogenannten Heizungsgesetz, verständigt. Angestrebt wird, dass der Bundestag das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet. Diese beginnt nach dem 7. Juli.

Kampfabstimmung in EU-Parlamentsausschuss: Lebensmittel in Gefahr?

STRAßBURG: Abgeordnete des Europaparlaments stimmen am Donnerstag (ab 8.30 Uhr) im Umweltausschuss über ein wichtiges Gesetz zum Umweltschutz ab. Sowohl Befürworter als auch Gegner des Vorhabens befürchten, dass die sichere Versorgung mit Lebensmitteln in der EU in Gefahr ist, wenn sie sich nicht durchsetzen. Dabei bemängeln Konservative vor allem, dass durch das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur die Nutzung von landwirtschaftlicher Fläche eingeschränkt wird und dies Lebensmittel teurer machen könnte. Umweltschützer und Wissenschaftler sehen in dem Gesetz hingegen einen entscheidenden Beitrag zur Lebensmittelsicherheit, da Umwelt- und Klimaschutz langfristig die Versorgung sichere.

Tod durch vergiftete Glukose - Prozess gegen Apothekerin

KÖLN: Vier Jahre nach dem Tod einer jungen Frau und ihres per Notkaiserschnitt geborenen Babys durch verunreinigte Glukose beginnt am Donnerstag (9.15 Uhr) in Köln der Prozess gegen eine Apothekerin. Die Staatsanwaltschaft wirft der 52-Jährigen unter anderem versuchten Mord durch Unterlassen vor. Sie soll dem behandelnden Krankenhaus verschwiegen haben, dass eine Lidocainvergiftung als Ursache für den plötzlich verschlechterten Gesundheitszustand der schwangeren Frau in Betracht komme.

Prozess um mutmaßlichen Giftmord startet am Landgericht Bielefeld

BIELEFELD: Wegen eines mutmaßlichen Giftmordes am Ehemann steht ab Donnerstag (9.30 Uhr) ein Paar vor dem Landgericht Bielefeld. Die 50 Jahre alte Bielefelderin und ihr 45-jähriger Freund aus Hamburg sollen eine außereheliche Beziehung geführt haben. Gemeinsam sollen sie im April 2022 den Plan umgesetzt haben, den Ehemann zu töten. Dazu gab die Frau laut Anklage ihrem Mann ein toxisches Gemisch in ein Wasserglas. Als er tot war, rief sie den Rettungsdienst.

Grimme Online Awards werden in Köln verliehen

KÖLN: In Köln werden am Donnerstag (19.30 Uhr) die Grimme Online Awards vergeben, die wichtigste Auszeichnung für Online-Publizistik. Aus etwa 800 Einreichungen wählte eine Kommission in diesem Jahr 28 Netzangebote zur Nominierung aus. Der Schwerpunkt lag dabei auf den Kategorien Information sowie Wissen und Bildung.

Basketballerinnen starten gegen Mitfavorit Frankreich in die EM

LJUBLJANA: Deutschlands Basketballerinnen bestreiten erstmals nach knapp zwölf Jahren wieder ein Spiel bei einem großen Turnier. Zum EM-Auftakt geht es am Donnerstagabend (20.45 Uhr/Magentasport) in Ljubljana direkt gegen Mitfavorit und Vize-Europameister Frankreich. Das deutsche Team von Trainerin Lisa Thomaidis geht aus einer Außenseiterrolle in das Turnier, das in Slowenien und Israel ausgetragen wird. Außer Frankreich sind Gastgeber Slowenien und Großbritannien Gruppengegner. Deutschland muss in der Vierergruppe mindestens Dritter werden, um eine Chance auf das Viertelfinale zu haben. Direkt für die Runde der letzten Acht qualifiziert sich nur der Gruppensieger.

Team-WM der Darts-Profis beginnt - Deutschland gegen Hongkong

FRANKFURT/MAIN: Die Team-WM der Darts-Profis beginnt mit dem ersten Vorrundenspieltag. Auch das deutsche Team mit Gabriel Clemens und Martin Schindler ist am Donnerstagabend (ab 19.00 Uhr/DAZN) in Frankfurt am Main bereits gefordert. Die Partie gegen Außenseiter Hongkong ist am späteren Abend (circa 22.10 Uhr) in der Eissporthalle angesetzt. Für Clemens/Schindler geht es darum, die Vorrundengruppe mit Hongkong und Japan für den Einzug ins Achtelfinale zu meistern. Die Top-Nationen England (mit Weltmeister Michael Smith), Wales, Niederlande und Schottland steigen erst am Samstag ins Turnier ein. Titelverteidiger ist Australien.

Nations League: Spanien und Italien kämpfen um Finaleinzug

ENSCHEDE: Im zweiten Halbfinale der Nations-League-Endrunde trifft Europameister Italien an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) in Enschede auf Spanien. Nach der verpassten WM in Katar wollen die Italiener zeigen, dass mit ihnen auch mit Blick auf die Fußball-EM in Deutschland im kommenden Jahr wieder zu rechnen ist. Bei Spanien steht der neue Nationaltrainer Luis de la Fuente im Fokus. Für den Nachfolger von Luis Enrique ist es der erste Auftritt auf der großen Fußball-Bühne. Die deutsche Nationalmannschaft hatte die Qualifikation für die Endrunde verpasst. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick testet stattdessen am Freitag in Polen.