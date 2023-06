Das bringt der Donnerstag

Innenminister suchen in Luxemburg Mehrheit für große EU-Asylreform

LUXEMBURG: Bei einem Innenministertreffen in Luxemburg soll an diesem Donnerstag ein neuer Versuch unternommen werden, eine große Reform des europäischen Asylsystems auf den Weg zu bringen. Auf dem Tisch liegen Entwürfe für Gesetzestexte, die die derzeitige schwedische EU-Ratspräsidentschaft auf Basis von Vorschlägen der EU-Kommission erarbeitet hat. Sie sehen insbesondere einen deutlich rigideren Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive vor.

Scholz besucht italienische Regierungschefin Meloni in Rom

ROM/BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Donnerstag nach Rom, um dort die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu treffen. Es ist der erste Besuch des Kanzlers in der italienischen Hauptstadt, seitdem die Vorsitzende der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia im Oktober die Regierung übernommen hat.

Baerbock besucht Kolumbien - Friedensprozess und Klima im Zentrum

CALI: Außenministerin Annalena Baerbock setzt ihre sechstägige Lateinamerikareise an diesem Donnerstag (16.30 Uhr) in Kolumbien fort. In Cali, der mit 2,5 Millionen Einwohnern drittgrößten Stadt des Landes, will die Grünen-Politikerin zunächst mit der kolumbianischen Vizepräsidentin Francia Márquez sprechen. Bei den politischen Gesprächen sollen der Friedensprozess im Land wie auch die Themen Klima und Frauenrechte im Vordergrund stehen.

US-Präsident Biden empfängt britischen Premier Sunak im Weißen Haus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt am Donnerstag den britischen Premierminister Rishi Sunak im Weißen Haus. Neben einem Gespräch ist außerdem eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Nach Angaben der britischen Regierung soll es bei dem Treffen auch um die Frage gehen, wie die Zusammenarbeit und Koordination zwischen den beiden Ländern verbessert werden kann.

Bibelarbeit mit dem Bundespräsidenten: Kirchentag wird fortgesetzt

NÜRNBERG: Auf dem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag steht am Donnerstag unter anderem eine Bibelarbeit mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Programm. Er wird sich (09.30 Uhr) näher mit einem Bibelvers beschäftigen. Dabei geht es um einen Vers aus dem Johannes-Evangelium: «Meine Stunde ist noch nicht da.»

EuGH urteilt zu Reisekosten bei Corona-Rückholflügen

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet an diesem Donnerstag (09.30 Uhr), unter welchen Umständen Reisende ihr Geld nach Rückholflügen während der Corona-Pandemie zurückbekommen können. Geklagt hatte ein österreichisches Ehepaar, dessen Rückflug von Mauritius nach Wien zu Beginn der Pandemie im März 2020 gestrichen worden war. Stattdessen wurde es mit einem vom österreichischen Außenministerium organisierten Flug zurückgebracht und musste 500 Euro pro Person dafür zahlen.

Mahnwache zum Jahrestag der Amokfahrt am Kurfürstendamm

BERLIN: Mit einer Mahnwache soll am Donnerstag (15.30 Uhr) der Opfer der Amokfahrt zwischen Gedächtniskirche und Luxuskaufhaus Kadewe in Berlin vor einem Jahr gedacht werden. Ein heute 30-Jähriger war am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße in Fußgängergruppen gefahren. Eine 51 Jahre alte Lehrerin aus dem hessischen Bad Arolsen starb. 16 Menschen wurden verletzt, einige lebensgefährlich.

Eine Woche vor RBB-Intendantenwahl: Kandidaten stellen sich vor

BERLIN: Rund eine Woche vor der Intendantenwahl beim ARD-Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) stellen sich die Kandidaten dem entscheidenden Aufsichtsgremium vor. In der Rundfunkratssitzung am Donnerstag (ab 17.00 Uhr) werden sich überraschenderweise voraussichtlich nicht drei, sondern vier Bewerber vorstellen.

Nationalteam startet Ukraine-Vorbereitung mit Training vor Fans

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet ihre Vorbereitung auf das 1000. Länderspiel der DFB-Historie mit einem Training vor Fans. Am Donnerstag (16.00 Uhr) können maximal 600 Zuschauer das Team um Interimskapitän Joshua Kimmich auf dem Verbands-Campus in Frankfurt beobachten. Es ist die einzige öffentliche Einheit während des Lehrgangs mit dem Jubiläumsspiel am kommenden Montag in Bremen gegen die Ukraine.

Tennisprofi Pütz spielt im Mixed-Endspiel bei French Open

PARIS: Der deutsche Tennisprofi Tim Pütz spielt am Donnerstag im Mixed-Finale bei den French Open. Der 35-Jährige trifft mit seiner japanischen Spielpartnerin Miyu Kato im gemischten Doppel auf Bianca Andreescu aus Kanada und den Neuseeländer Michael Venus. Die Partie beginnt um 12.00 Uhr auf dem größten Platz beim Sandplatzklassiker in Paris.