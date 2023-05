Das bringt der Donnerstag

Nächste Bund-Länder-Runde zur Krankenhausreform

BERLIN: Im Ringen um die umstrittene Krankenhausreform kommt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag (Pk 14.30 Uhr) in Berlin zu weiteren Beratungen mit seinen Länderkollegen zusammen. Der SPD-Politiker hatte deutlich gemacht, dass er über den Sommer konkretere Vorschläge für ein Gesetz anstrebt. Im Kern soll das Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle geändert werden, um die Krankenhäuser von wirtschaftlichem Druck zu lösen.

Ostsee-Anrainer beraten über Munitionsaltlasten und Energiesicherheit

WISMAR: Die Ostsee-Anrainerstaaten beraten von diesem Donnerstag an vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine darüber, wie sie die Energiesicherheit steigern und die Widerstandsfähigkeit der Demokratien stärken können. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will mit ihren Kolleginnen und Kollegen bei dem zweitägigen Treffen des Ostseerats in der Hansestadt Wismar in Mecklenburg-Vorpommern auch über eine engere Zusammenarbeit bei der Bergung und Entsorgung von Munitionsaltlasten in der Ostsee sprechen.

Außenminister der Nato-Länder diskutieren vor Gipfel strittige Themen

OSLO: Die Außenminister der Nato-Staaten wollen an diesem Donnerstag bei Beratungen in der norwegischen Hauptstadt Oslo die Vorbereitungen für den nächsten Bündnisgipfel vorantreiben. Konkret soll es bei dem Treffen um die Frage gehen, wie die unterschiedlichen Ansichten zu einem neuen Ziel für die Höhe der Verteidigungsausgaben unter einen Hut gebracht werden könnten. Zudem wird es um den Umgang mit dem Beitrittswunsch der von Russland angegriffenen Ukraine gehen.

Europaparlament stimmt Position zu EU-Lieferkettengesetz ab

BRÜSSEL: Das Europaparlament stimmt an diesem Donnerstag (ab 11.00 Uhr) in Brüssel über seine Position zum geplanten EU-Lieferkettengesetz ab. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass große Firmen in der EU für Kinder- oder Zwangsarbeit sowie für Umweltverschmutzung ihrer internationalen Lieferanten verantwortlich gemacht werden sollen.

Fast 50 Staats- und Regierungschefs bei Europa-Gipfel in Moldau

BULBOACA: Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern werden an diesem Donnerstag zum zweiten Gipfeltreffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Moldau erwartet. In dem Format wollen die Staaten der Europäischen Union die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern verbessern. Auf dem offiziellen Programm des EPG-Gipfels stehen zudem die Themen Energieversorgung und Klimaschutz. Dabei geht es auch um die Frage, wie die immer noch große Abhängigkeit europäischer Länder von russischem Gas und Öl reduziert werden kann.

Südafrika: Brics-Außenminister beraten vor Gipfeltreffen im August

KAPSTADT: Am Donnerstag treffen sich die Außenminister der Brics-Staaten in Südafrika zur Vorbereitung auf ein Gipfeltreffen der Gruppe im August. Die Außenminister wollen bei ihren Gesprächen in Kapstadt über eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der Brics-Länder sowie den G20 beraten. Zu dem Treffen wird auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow erwartet, der zurzeit mehrere afrikanische Länder besucht.

Abschluss Sparkassentag mit Lindner und Merz

HANNOVER: Beim Abschluss des Sparkassentags in Hannover werden am Donnerstag (9.30 Uhr) unter anderem Bundesfinanzminister Christian Lindner und CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz erwartet. Ebenfalls wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, zu Gast sein. Beim Sparkassentag stehen die Themen Inflation und Ukraine-Krieg sowie der Ausbau erneuerbarer Energien im Vordergrund.

Jordaniens Kronprinz Hussein heiratet - hochkarätige Gäste erwartet

AMMAN: Jordaniens Kronprinz Hussein bin Abdullah II. will am Donnerstag seine Verlobte Radschwa Al Saif in der Hauptstadt Amman heiraten. Zu den Feierlichkeiten erwartet werden Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, die amerikanische First Lady Jill Biden sowie diverse Royals aus den Königshäusern Europas und aller Welt. Der 28 Jahre alte Hussein ist der älteste Sohn des Königs Abdullah II. (61) und seiner Frau Rania (52). Seine Verlobte ist eine Verwandte des saudischen Königshauses.

BGH verhandelt zum fünften Mal wegen Samplings eines Kraftwerk-Beats

KARLSRUHE: Fast 20 Jahre nach dem ersten Urteil im Streit zwischen Musikproduzent Moses Pelham und den Elektropop-Pionieren von Kraftwerk um einen Rhythmus von zwei Sekunden befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) erneut mit dem Fall. In Karlsruhe geht es am Donnerstag (9.00 Uhr) um die inzwischen dritte Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Hamburg aus dem vergangenen Jahr.

Stuttgart oder Hamburg: Relegations-Hinspiel steht an

STUTTGART: Im Kampf um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga wollen sich der VfB Stuttgart und der Hamburger SV eine möglichst gute Ausgangsposition sichern. Das Hinspiel der Relegation findet am Donnerstagabend (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) in Stuttgart statt, das Rückspiel am Montag in Hamburg. Beide Partien sind ausverkauft.

Tennis-Quartett um Zverev bei French Open im Einsatz

PARIS: Bei den French Open will am Donnerstag ein deutsches Quartett um Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev den Einzug in die dritte Runde schaffen. Zverev trifft auf den Slowaken Alex Molcan, die Partie ist als vierte und letzte des Tages auf dem Court Simonne-Mathieu angesetzt und wird nicht vor 17.00 Uhr beginnen. Bereits seinen Auftaktsieg über den Südafrikaner Lloyd Harris hatte der 26-Jährige im drittgrößten Stadion beim Sandplatzklassiker in Paris gefeiert.