Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.05.23 | Überblick

Scholz bricht zu zweiter großer Afrika-Reise als Kanzler auf

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz bricht am Donnerstag zu seiner zweiten größeren Afrika-Reise als Regierungschef auf. Zunächst geht es nach Äthiopien, wo er neben seinen Gesprächen mit der Regierung Vertreter der Afrikanischen Union (AU) trifft, in der sich 55 afrikanische Staaten zusammengeschlossen haben.

Sudan: Siebentägige Waffenruhe tritt in Kraft

KHARTUM: Im umkämpften Sudan soll an diesem Donnerstag eine siebentägige Waffenruhe in Kraft treten. Darauf hatten sich die Anführer der Regierungstruppen und der mit ihnen rivalisierenden Paramilitärs geeinigt.

Bundesumweltministerin Lemke besucht Atommülllager Asse

REMLINGEN: Mehr als ein Jahr nach ihrem Amtsantritt will Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Donnerstag das marode Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel in Niedersachsen besuchen.

WHO-Ausschuss berät über Beendigung von Corona-Gesundheitsnotstand

GENF: Mehr als drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie beraten Experten am Donnerstag in Genf darüber, ob der Corona-Gesundheitsnotstand beendet werden soll.

Gericht prüft Klage von Altkanzler Schröder gegen Bundestag

BERLIN: Das Berliner Verwaltungsgericht prüft am Donnerstag (9.30 Uhr), ob der Bundestag Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) Sonderrechte entziehen durfte.

Europäische Zentralbank steuert auf weitere Zinserhöhung zu

FRANKFURT/MAIN: Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert bei ihrer Sitzung an diesem Donnerstag auf eine weitere Zinserhöhung zu. Volkswirte erwarten überwiegend eine Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um 0,25 Prozentpunkte.

Flughafenbetreiber Fraport berichtet über schwieriges Quartal

FRANKFURT/MAIN: Streiks, IT-Panne und neue Zuständigkeiten - der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport berichtet an diesem Donnerstag (07.00 Uhr) über ein schwieriges und ereignisreiches Quartal.

Abschied nach 15 Jahren: Frank Appel tritt bei der Post ab

BONN: Bei der Deutschen Post kommt es an diesem Donnerstag zum Chefwechsel. Nach 15 Jahren an der Konzernspitze tritt Frank Appel (61) letztmals als Vorstandschef bei der Hauptversammlung (10 Uhr) des Bonner Logistikunternehmens auf.

An Rubens-Gemälde festgeklebt - Prozess gegen Klima-Aktivisten

MÜNCHEN: Am Amtsgericht München beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen Klimaaktivisten, die sich im vergangenen August am Rahmen eines Rubens-Gemäldes in der Alten Pinakothek in München festgeklebt haben.

Kind in Sack erstickt - Prozess gegen mutmaßliche Sektenführerin

FRANKFURT/MAIN: Knapp 35 Jahre nach dem Tod eines kleinen Jungen muss sich eine mutmaßliche Sektenführerin von Donnerstag (9.30 Uhr) an zum zweiten Mal wegen Mordes vor Gericht verantworten.