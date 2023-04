Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.04.23 | Überblick

CDU-Politiker Wegner vor Wahl zum Regierenden Bürgermeister Berlins

BERLIN: Der CDU-Politiker Kai Wegner soll am Donnerstag (12.00 Uhr) zum neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt werden. Der 50-Jährige löst voraussichtlich die bisherige Regierungschefin Franziska Giffey (SPD) ab, die Wirtschaftssenatorin im neuen schwarz-roten Senat werden soll. Giffey hatte das Amt der Regierenden Bürgermeisterin im Jahr 2021 übernommen.

Pflege und erleichterte Einwanderung von Fachkräften im Bundestag

BERLIN: Der Bundestag befasst sich an diesem Donnerstag mit der geplanten Pflegereform sowie den neuen Regeln für die Einwanderung von Arbeitskräften. Die Koalition bringt einen Entwurf ein, der wegen stark steigender Kosten Entlastungen für Pflegebedürftige sowie auch höhere Beiträge zur Stabilisierung der Pflegeversicherung vorsieht. SPD und Grüne wollen in den Beratungen noch weitere Verbesserungen für Pflegebedürftige daheim durchsetzen, die über den vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf hinausgehen.

CDU-Kongress zur Verknüpfung von Wirtschaft und Klimaschutz

BERLIN: Die CDU will an diesem Donnerstag (15.30 Uhr) auf einem sogenannten «Zukunftskongress» über die Verknüpfung der Themen Klimaschutz, Wirtschaft und Arbeitsmarkt diskutieren. Eine starke Wirtschaft und ein nachhaltiger Klimaschutz seien keine Gegensätze, erklärte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in der Einladung zu der Veranstaltung unter dem Motto «Deutschland kann es besser: Wirtschaft stärken, Klima schützen, Arbeit schaffen» in Berlin. Merz, der auch Unionsfraktionschef im Bundestag ist, hatte bereits in der Vergangenheit betont, die Themen Wirtschaft, Energie und Klima müssten als Einheit verstanden werden.

Türkei-Wahl in Deutschland beginnt - 1,5 Millionen Stimmberechtigte

ISTANBUL: Rund 1,5 Millionen türkische Staatsbürger sind in Deutschland ab Donnerstag dazu aufgerufen, ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei abzugeben. Sie können bis zum 9. Mai in einem der 26 Wahllokale in der Bundesrepublik wählen. Die Abstimmung in der Türkei findet am 14. Mai statt. Insgesamt sind rund 64 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen.

Deutsche Bank legt Zwischenbilanz vor

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Bank legt an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) ihre Zwischenbilanz für das erste Quartal 2023 vor. Nach Einschätzung von Analysten hat Deutschlands größtes Geldhaus im Zeitraum Januar bis einschließlich März trotz höherer Einnahmen weniger verdient als ein Jahr zuvor.

Hauptversammlung bei Continental - Preisdruck und Dividendenkürzung

HANNOVER: Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental lädt seine Anteilseigner am Donnerstag (10.00 Uhr) zur Hauptversammlung. Themen des Aktionärstreffens, das erneut als reine Online-Veranstaltung abgehalten wird, sind unter anderem die aktuelle Geschäftsentwicklung und der Umbau des Dax-Konzerns aus Hannover.

BASF legt finale Quartalszahlen vor - Aktionärstreffen in Mannheim

LUDWIGSHAFEN/MANNHEIM: Auf der Hauptversammlung des weltgrößten Chemiekonzerns BASF werden an diesem Donnerstag (ab 10.00 Uhr) Aussagen des Managements zum geplanten Stellenabbau im Konzern und zur Geschäftsentwicklung erwartet. Das Ludwigshafener Unternehmen plant, unter dem Strich weltweit 2600 Stellen zu streichen. Fast zwei Drittel davon sollen auf Deutschland entfallen. Am Tag des Aktionärstreffens in Mannheim will BASF auch die finalen Zahlen zum ersten Quartal veröffentlichen.

Eieiei - Gericht entscheidet im Zoff zweier Eierlikörhersteller

DÜSSELDORF: Im Streit zweier Eierlikörhersteller wird das Düsseldorfer Oberlandesgericht an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) ein Machtwort sprechen. Der Spirituosenfabrikant Verpoorten aus Bonn hat seinen Konkurrenten Nordik aus dem niedersächsischen Jork wegen dessen Werbung verklagt.

Leipziger Buchmesse öffnet für Besucherinnen und Besucher

LEIPZIG: Nach drei Jahren Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie öffnet die Leipziger Buchmesse am Donnerstag (10.00 Uhr) wieder ihre Pforten für die Besucherinnen und Besucher. Bis zum Sonntag präsentieren nach Messeangaben 2082 Aussteller aus 40 Ländern ihre Neuheiten rund ums Buch. Als Gastland ist Österreich mit rund 200 Autorinnen und Autoren in Leipzig dabei. Am Donnerstag werden unter anderem Alt-Bundespräsident Joachim Gauck, Judith Hermann oder Bas Kast zu Buchvorstellungen und Gesprächen auf dem Messegelände erwartet.

Hochzeits-Absage wegen Corona - Streit mit Fotografin vor dem BGH

KARLSRUHE: Eine Hochzeit in der Corona-Pandemie wird am Donnerstag (9.00 Uhr) zum Fall für den Bundesgerichtshof (BGH). Die Kläger hatten am 1. August 2020 kirchlich heiraten wollen und für diesen Termin im Herbst 2019 eine Fotografin gebucht. Als sich abzeichnete, dass eine Feier mit gut 100 Gästen nicht möglich sein würde, verschob das Paar die Hochzeit um ein Jahr. Fotografieren sollte nun aber der Fotograf, der die standesamtliche Trauung begleitet hatte - er hätte zum ersten Termin nicht gekonnt.

Niederlande feiern Königstag: Doppelfest für Willem-Alexander

ROTTERDAM: Die Niederländer schmücken sich und ihr Land orangefarben für den «Koningsdag» - den Königstag. An diesem Donnerstag feiern die Bürger den Geburtstag ihres Königs Willem-Alexander. Er wird 56 Jahre alt. Gefeiert wird traditionell mit Volksfesten und riesigen Flohmärkten im ganzen Land. Und dazu gehört die Farbe der Oranje-Familie eben dazu. Bereits in der Nacht zum Donnerstag starten in einigen Großstädten die Feiern mit Partys, Festivals und Flohmärkten.

Tote Firmenchefin - Urteil in Mordprozess erwartet

TÜBINGEN: Im Fall einer Firmenchefin, der im Juli vergangenen Jahres die Kehle durchgeschnitten wurde, spricht das Landgericht Tübingen am Donnerstag (11.00 Uhr) voraussichtlich ein Urteil. Im Prozess ist ein Paar angeklagt. Der Frau und dem Mann wird gemeinsamer Mord vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat bereits auf lebenslange Freiheitsstrafen plädiert.

Winfried, die Wespe? Neue Insektenart wird nach Kretschmann benannt

STUTTGART: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird seinen Namen einer neuen Wespenart verleihen. Am Donnerstag (11.00 Uhr) soll die «Aphanogmus kretschmanni» im Beisein des Regierungschefs im Naturkundemuseum Stuttgart vorgestellt werden. «Ich finde super, dass er sich für den Naturschutz und die Biodiversität einsetzt», sagte Marina Moser, Wespenentdeckerin und Doktorandin am Naturkundemuseum, der Deutschen Presse-Agentur. Die Wespe sei in Tübingen gefunden und in Stuttgart erforscht worden. Am Donnerstag soll Kretschmann ein Modell der neuen Wespenart überreicht werden.

Farewell Yellow Brick Road: Elton John nimmt Abschied von München

MÜNCHEN: Elton John kommt auf seiner Abschiedstournee auch nach Deutschland. Am Donnerstag (19.00 Uhr) führt ihn die «Farewell Yellow Brick Road» nach München. Für das Konzert in der Olympiahalle waren am Vortag kaum mehr Karten zu erhalten. Erst vor rund einem Jahr war der 76-Jährige in Frankfurt und Leipzig gewesen. Nun folgt München und im Anschluss Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln. Anschließend tourt der berühmte Musiker weiter durch Europa, unter anderem durch Spanien, Frankreich und Belgien.

Deutsche Handballer mit vier Neulingen gegen Schweden

KRISTIANSTAD: Mit gleich vier Neulingen gehen die deutschen Handballer in das Länderspiel-Doppel zum Abschluss des Euro-Cups. An diesem Donnerstag (18.35 Uhr/ARD Livestream) spielt die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in Kristianstad und will sich gegen Gastgeber und Europameister Schweden für das 33:37 im Hinspiel in Mannheim revanchieren. Für diese Partie sowie das Spiel am Sonntag in Berlin gegen den WM-Dritten Spanien hat Bundestrainer Alfred Gislason die Debütanten Philipp Ahouansou, Renars Uscins, Max Beneke und Justus Fischer nominiert. Zudem gehören die zuletzt ausgefallenen Luca Witzke und Julian Köster sowie Rechtsaußen Timo Kastening wieder zum Aufgebot.