Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.19

EU-Gipfel in Brüssel berät über den Brexit

BRÜSSEL (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen kommen am Donnerstag (15.00 Uhr) in Brüssel zum EU-Gipfel zusammen. Topthema ist der für den 31. Oktober geplante EU-Austritt Großbritanniens. Details zum Ablauf des zweitägigen Spitzentreffens waren bis zuletzt unklar, weil sich die Brexit-Verhandlungen in die Länge zogen. London und Brüssel hatten zuletzt deutliche Fortschritte in den Verhandlungen über ein Brexit-Abkommen erzielt.

Bundestag debattiert nach Synagogen-Anschlag über Antisemitismus

BERLIN (dpa) - Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle an der Saale berät der Bundestag am Donnerstag über Maßnahmen gegen Antisemitismus. Die Debatte ist für 10.40 Uhr angesetzt - also unmittelbar nach der Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum EU-Gipfel. Weiteres Thema der Parlamentssitzung ist die seit langem strittige Frage eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Die Grünen haben einen Antrag eingebracht, der zum 1. Januar 2020 eine generelle Begrenzung auf Tempo 130 vorsieht. Darüber soll namentlich abgestimmt werden.

US-Vizepräsident will in Ankara im Nordsyrien-Konflikt vermitteln

WASHINGTON/ISTANBUL/ANKARA (dpa) - US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo wollen am Donnerstag in Ankara im Nordsyrien-Konflikt zwischen der Türkei und Kurdenmilizen vermitteln. Pence brach am Mittwochabend (Ortszeit) von Washington in Richtung Ankara auf. Am Donnerstag ist ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geplant.

Altmaier stellt Herbstprognose der Bundesregierung vor

BERLIN (dpa) - Unter den Vorzeichen einer schwächeren Konjunktur stellt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Donnerstag (14.00 Uhr) die Herbstprognose der Bundesregierung vor. Erwartet wird, dass sie ihre Prognose für 2019 von 0,5 Prozent nicht ändert - aber im kommenden Jahr mit einem schwächeren Wachstum des Bruttoinlandsprodukts rechnet als bislang. Vor allem die exportstarke deutsche Industrie wird von internationalen Handelskonflikten und Unklarheit um den Brexit belastet. Das sorgt für Unsicherheiten und bremst Investitionen.

Dürfen Bäckereien den ganzen Sonntag Brötchen verkaufen?

KARLSRUHE (dpa) - Die Frage, wie lange Bäcker sonntags Brötchen verkaufen dürfen, beschäftigt am Donnerstag (9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH). Die Wettbewerbszentrale hat einen Backwaren-Hersteller mit Filialen in München verklagt. In Bayern dürfen Bäckereien an Sonntagen drei Stunden öffnen. Bei der Kette konnte man aber vor- und nachmittags Brote und Brötchen bekommen.

Prozess gegen «Welt»-Journalist Yücel geht in Istanbul weiter

ISTANBUL (dpa) - Der Prozess wegen Terrorvorwürfen gegen den «Welt»-Journalisten Deniz Yücel wird am Donnerstag in der Türkei fortgesetzt. «Wir erwarten, dass der Staatsanwalt sein Plädoyer verliest», sagte Yücels Anwalt Veysel Ok der Deutschen Presse-Agentur. Ein Urteil werde bei der Verhandlung vor dem Istanbuler Gericht aber voraussichtlich noch nicht fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel Terrorpropaganda und Volksverhetzung vor.

Bundestag vernimmt Ex-Staatssekretärin zu Abschiebung von Amri-Freund

BERLIN (dpa) - Die ehemalige Innenstaatssekretärin Emily Haber soll am Donnerstag im Bundestag erklären, warum sie nach dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz die rasche Abschiebung eines Freundes des Attentäters betrieben hat. Haber, die inzwischen deutsche Botschafterin in Washington ist, wird von einem Untersuchungsausschuss befragt. Der Ausschuss soll Behördenfehler rund um den Anschlag vom 19. Dezember 2016 aufklären.

Prozess gegen Ex-Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof beginnt

HAMBURG (dpa) - Ein ehemaliger SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof muss sich von Donnerstag (11.00 Uhr) in einem Prozess vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 93-Jährigen vor, Beihilfe zum Mord an 5230 Menschen geleistet zu haben. Als Wachmann habe er «die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt». Zur Tatzeit war der Angeklagte erst 17 beziehungsweise 18 Jahre alt. Darum findet der Prozess vor einer Jugendstrafkammer statt.

Pistolenteile aus Fabrik geschmuggelt - Prozess um Waffenhandel

ARNSBERG (dpa) - Er soll jahrelang Pistolenteile aus der Fabrik eines Waffenherstellers geschmuggelt, sie zusammengebaut und verkauft haben: Nun steht ein 47-Jähriger im sauerländischen Arnsberg vor Gericht. Der langjährige Mitarbeiter des Arnsberger Sportwaffenherstellers Umarex soll seit 2015 bei seinem damaligen Arbeitgeber immer wieder Konstruktionszeichnungen und Waffenteile gestohlen und zu Hause zu funktionsfähigen Waffen zusammengefügt haben.

Transplantationsmediziner fordern Widerspruchslösung bei Organspenden

HANNOVER (dpa) - Angesichts niedriger Organspende-Zahlen im europäischen Vergleich fordert die Deutsche Transplantationsgesellschaft eine Änderung der Einwilligung fürs Spenden. Bei ihrer Jahrestagung in Hannover wollen sich Mediziner am Donnerstag (12.00 Uhr) für eine sogenannte Widerspruchslösung aussprechen. Dem Jahresbericht der Gesellschaft zufolge gab es 2018 in Deutschland 11,3 Spender je eine Million Einwohner. Andere europäische Länder erreichten eine doppelte bis mehr als vierfache Rate - Spitzenreiter Spanien etwa 48 Spender pro Million Einwohner.

Speicherkarte mit Missbrauchsvideos verloren - Mann vor Gericht

BIELEFELD (dpa) - Das Amtsgericht in Bielefeld verhandelt an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) mehrere Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern - mit einer ungewöhnlichen Vorgeschichte. Die Beweise, die zur Anklage gegen einen 57-Jährigen aus dem Heidekreis in Niedersachsen führten, lieferte der Mann selbst. Er hatte im Februar 2019 in Halle im Teutoburger Wald eine Tasche verloren. Darin befand sich eine Speicherkarte.

Testfeld für neue Hochspannungs-Technologie vor dem Start

GRIESHEIM (dpa) - Sie soll unempfindlicher sein, größere Strommengen transportieren und weniger Platz brauchen: Auf einem Gelände der Technischen Universität (TU) Darmstadt im südhessischen Griesheim soll in einem einjährigen Langzeitversuch unter realistischen Betriebsbedingungen eine gasisolierte Hochspannungs-Gleichstromleitung getestet werden. Vertreter der Hochschule, der Entwicklungsfirma, des Bundeswirtschaftsministeriums und des hessischen Wirtschaftsministeriums wollen am Donnerstag (10.20 Uhr) das Testfeld eröffnen.

Kanada stellt sich als Buchmessen-Gastland 2020 vor

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Kaum hat die Frankfurter Buchmesse begonnen, blickt sie schon aufs nächste Jahr. Während die Fachbesucher sich am zweiten Messetag den diesjährigen Ehrengast Norwegen ansehen, stellt sich am Donnerstag das Gastland des nächsten Jahres vor: Kanada, ein Land mit mehreren Sprachen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ruft zu einer Mahnwache mit Regenschirmen für die Meinungsfreiheit auf. Britische Schriftsteller äußern sich zum Brexit.

Donaueschinger Musiktage beginnen mit Podiumsdiskussion

DONAUESCHINGEN (dpa) - Mit einer Podiumsdiskussion zum Verhältnis von Orchestern zu Neuer Musik beginnen am Donnerstag (20.00 Uhr) die 98. Donaueschinger Musiktage. Das vier Tage dauernde Festival in Donaueschingen im Schwarzwald bringt nach Angaben der Veranstalter bis Sonntag 20 Uraufführungen auf die Bühne. Hinzu kommen sechs Klanginstallationen. Es werden wie in den Vorjahren rund 10.000 Besucher erwartet.