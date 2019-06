Von: Redaktion DER FARANG | 20.06.19

EU-Gipfel sucht Lösung im Postenpoker

BRÜSSEL (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstag (ab 15.00 Uhr) über die neue Führung der Europäischen Union.



Bei dem kniffligen Personalpaket geht es um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sowie vier weitere Spitzenposten. EU-Ratschef Donald Tusk hofft, dass bereits am Donnerstag eine Einigung zustande kommt.

Steinmeier will bei Kirchentag vor digitaler Spaltung warnen

DORTMUND (dpa) - Mit einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird der Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund am Donnerstag (11 Uhr) fortgesetzt.



Steinmeier will die Bühne bei der Großveranstaltung nutzen, um Unternehmen und die Politik zu ermutigen, sich aktiv in die Gestaltung der digitalisierten Welt einzumischen.

Russlands Präsident beantwortet bei TV-Show Fragen von Bürgern

MOSKAU (dpa) - In einer Zeit wachsender Unzufriedenheit über sinkende Löhne und soziale Missstände in Russland stellt sich Präsident Wladimir Putin in einer großen Fernsehshow den Fragen besorgter Bürger.



Schon vor der Sendung «Direkter Draht» mit Wladimir Putin an diesem Donnerstag gingen nach Angaben der Organisatoren mehr als eine Million Fragen ein.

Chinas Präsident Xi Jinping besucht erstmals Nordkorea

PEKING/SEOUL (dpa) - Erstmals seit 14 Jahren reist am Donnerstag ein chinesischer Präsident wieder nach Nordkorea.



Die Visite des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping erfolgt auf Einladung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. Der geplante Besuch bis Freitag weckt in der Region die Hoffnung, er könnte Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm bringen.

Letzte Wahlrunden für May-Nachfolge: Johnson auf der Zielgerade?

LONDON (dpa) - Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May soll das Feld der vier verbliebenen Bewerber an diesem Donnerstag auf zwei reduziert werden.



In zwei Wahlgängen wird jeweils der Letztplatzierte rausgekegelt. Die beiden Verbliebenen müssen sich in einer Stichwahl anschließend der Parteibasis stellen. Boris Johnson gilt dafür bereits als gesetzt.

Tote im Kühllaster: Rechtskräftige Urteile erwartet

SZEGED (dpa) - Knapp vier Jahre nach dem Tod von 71 Flüchtlingen in einem Kühllaster soll das Berufungsgericht in der südungarischen Stadt Szeged am Donnerstag rechtskräftige Urteile sprechen.



Im Juni 2018 hatte das Gericht in Kecskemet in erster Instanz drei Bulgaren und einen Afghanen wegen Mordes zu jeweils 25 Jahren Zuchthaus ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt.

Ex-Chef des Weißen Rings Lübeck vor Gericht

LÜBECK (dpa) - Vor dem Amtsgericht Lübeck beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) der Prozess gegen Detlef H., ehemaliger Leiter der Lübecker Außenstelle der Opferschutzorganisation Weißer Ring.



Der heute 74-Jährige soll laut Anklage im April 2016 bei einem Beratungsgespräch mit einer von ihm betreuten Frau unaufgefordert sein Geschlechtsteil entblößt haben. Dabei soll er die damals 38-Jährige aufgefordert haben, sich selbst ebenfalls auszuziehen und an ihm sexuelle Handlungen vorzunehmen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm eine exhibitionistische Handlung vor.

Tagung in Rostock: Experten diskutieren über Zukunft der Zoos

ROSTOCK (dpa) - Rund 150 Zooexperten aus dem deutschsprachigen Raum treffen sich am Donnerstag (10.30 Uhr) in Rostock, um über die Zukunft der Zoos zu diskutieren.



Thema sei vor allem Forschung zu Wildtieren, die nur in Zoos möglich sei, teilte der Verband der Zoologischen Gärten mit. Sie können nach Ansicht des Rostocker Zoodirektors, Udo Nagel, helfen, Wissenslücken über Tierarten zu schließen.

Deutsche U21-Auswahl will im zweiten EM-Spiel den zweiten Sieg

TRIEST (dpa) - Deutschlands U21-Fußballer streben im zweiten EM-Spiel den zweiten Sieg an.



Mit einem Erfolg gegen Serbien am Donnerstag (21.00 Uhr) in Triest könnte die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz schon einen großen Schritt in Richtung EM-Halbfinale machen.