Das bringt der Donnerstag

Bundestag stimmt über Pläne für digitale Stromzähler ab

BERLIN: Der Bundestag will an diesem Donnerstag (11.50 Uhr) über Pläne zur schnelleren Verbreitung digitaler Stromzähler beraten und abstimmen. Die auch «Smart Meter» genannten Geräte übertragen Daten zum Verbrauch von Wärme oder Strom automatisch an die Anbieter. Die Verbraucher sollen die Daten jederzeit einsehen können, zum Beispiel über eine Handy-App.

Erneute Warnstreiks behindern Verkehr an mehreren Flughäfen

DÜSSELDORF/KÖLN/HAMBURG/STUTTGART: An mehreren deutschen Flughäfen müssen sich Passagiere am Donnerstag und Freitag wieder auf spürbare Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigen im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen der Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn und Stuttgart zu Warnstreiks auf.

Scholz und Habeck diskutieren auf Rügen über geplantes LNG-Terminal

BINZ: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) suchen in der Debatte über ein geplantes Flüssigerdgas-Terminal am Standort Rügen den Dialog mit Verbänden, Bürgermeistern und Wirtschaftsvertretern. Mit dem Treffen am Donnerstag (17.00 Uhr) auf der Insel kommt die Bundesregierung Forderungen von Kritikern der LNG-Terminal-Pläne nach. Diese hatten von einem längst überfälligen Dialog gesprochen.

Neuer Besitzer stellt Pläne für Flughafen Hahn vor

LAUTZENHAUSEN: Der neue Hahn-Besitzer will am Donnerstag (16.00 Uhr) seine Pläne für den insolventen Hunsrück-Flughafen vorstellen. Die Trierer Triwo AG mit dem Vorstandsvorsitzenden Peter Adrian hatte den einstigen US-Fliegerhorst vor kurzem gekauft. Adrian ist zudem Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Mit dem Kauf ging eine lange Hängepartie zu Ende.

BGH-Urteil: Wann dürfen Makler eine Reservierungsgebühr verlangen?

KARLSRUHE: Ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) dürfte am Donnerstag (8.45 Uhr) mehr Rechtssicherheit für Immobilienkäufer schaffen. Die Karlsruher Richter entscheiden in einem Fall aus Sachsen, unter welchen Umständen Makler eine Reservierungsgebühr verlangen dürfen. Bisher ist das eine rechtliche Grauzone.

«Starship»: Zweiter Startversuch für Test von größtem Raketensystem

BROWNSVILLE: Das größte Raketensystem der Raumfahrtgeschichte soll am Donnerstag (ab 1530 Uhr MESZ) im zweiten Anlauf zum ersten Mal von der Erde abheben. Eigentlich hätte das «Starship» des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk bereits am Montag in Brownsville im US-Bundesstaat Texas zu einem ersten kurzen Testflug abheben sollen. Das wurde aber kurz vor dem geplanten Start wegen eines Problems mit einem Ventil verschoben.

Chefs müssen nach Tod von vier Bauarbeitern vor Gericht

LANDSBERG AM LECH: Nach einem Baustellenunfall mit vier getöteten Arbeitern in Oberbayern müssen sich zwei Geschäftsführer am Donnerstag (9.00 Uhr) in Landsberg vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Verantwortlichen des Bauunternehmens fahrlässige Tötung vor. Im Oktober 2020 stürzte auf der Baustelle in Denklingen bei Betonarbeiten eine Decke ein.

Leverkusen kämpft um erstes Europacup-Halbfinale seit 21 Jahren

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen kämpft am Donnerstag um den ersten Halbfinal-Einzug im Europacup seit 21 Jahren. In das Viertelfinal-Rückspiel beim belgischen Club Union Saint-Gilloise geht Bayer mit einem 1:1 aus dem Hinspiel. Bayer-Trainer Xabi Alonso sieht deshalb einen kleinen Vorteil für den Tabellenzweiten der belgischen Liga, der im Achtelfinale den Bundesliga-Dritten Union Berlin ausgeschaltet hat.