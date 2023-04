Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.04.23 | Überblick

Außenministerin Baerbock beginnt China-Reise in Hafenstadt Tianjin

BERLIN/PEKING: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beginnt an diesem Donnerstag (ca. 8.00 Uhr) in der Hafenstadt Tianjin ihren Antrittsbesuch in China. In der Stadt südöstlich der Hauptstadt Peking will die Grünen-Politikerin unter anderem den Unterricht an einer Pasch-Partnerschule besuchen und ein deutsches Unternehmen besichtigen, das Windturbinen produziert. Die zentralen politischen Gespräche sind am Freitag in der Hauptstadt Peking geplant.

Biden in Irland: Politische Gespräche und persönliche Spurensuche

DUBLIN/WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden ist am Donnerstag zu politischen Gesprächen in der irischen Hauptstadt Dublin. Geplant sind dort unter anderem Treffen mit Irlands Präsident Michael D. Higgins und Premierminister Leo Varadkar. Außerdem will Biden eine Rede vor dem irischen Parlament halten.

Trump wegen weiterer Rechtssache in New York erwartet

NEW YORK: Nach seiner historischen Anklage wird der ehemalige US-Präsident Donald Trump am Donnerstag wegen einer anderen Rechtssache erneut in New York erwartet. Trump soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Manhattan für eine Befragung in einem Zivilfall zu betrügerischen Geschäftspraktiken erscheinen.

Frankreich: Wieder landesweit Streiks und Proteste gegen Rentenreform

PARIS: In Frankreich haben die Gewerkschaften für diesen Donnerstag erneut zu Streiks und Kundgebungen gegen die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Für den inzwischen zwölften landesweiten Protesttag rechnen die Behörden mit 400.000 bis 600.000 Teilnehmern. Am Freitag verkündet der Verfassungsrat das Ergebnis einer Überprüfung des Reformvorhabens. Er kann die Reform in Teilen oder vollständig kippen oder für verfassungskonform erklären.

Bundesamt legt endgültige Ergebnisse zur Inflation im März vor

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Donnerstag (08.00) die endgültigen Ergebnisse zur Entwicklung der Inflation in Deutschland im März. Nach vorläufigen Daten der Wiesbadener Behörde schwächte sich der Preisauftrieb auf hohem Niveau ab. Demnach stiegen die Verbraucherpreise im März um 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Fitnessmesse Fibo erwartet tausende Besucher

KÖLN: Zwischen Funktionskleidung, Fitnessgeräten und Sportgetränken: Die Kölner Fitnessmesse Fibo präsentiert ab Donnerstag (9.00 Uhr) wieder Tipps und Trends der Fitnessbranche. Die ersten beiden Tage ist nur Fachpublikum zugelassen, Samstag und Sonntag sind die Kölner Messehallen dann auch für den normalen Publikumsverkehr geöffnet.

Kind stirbt nach Routine-Operation - Urteil erwartet

HAMBURG: Im Prozess um den Tod eines Neunjährigen nach einer Routine-Operation will das Landgericht Hamburg am Donnerstag (9.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Zuvor sollen die Verteidiger der beiden angeklagten Ärzte ihre Plädoyers halten. Der Junge war 2007 an der Nase operiert worden, um seine Atmung zu verbessern. Im Aufwachraum kam es zu Komplikationen, der Neunjährige starb eine Woche später.

Jupiter-Sonde «Juice» startet zu Erkundung von Monden

DARMSTADT: Acht Jahre lang wird die Sonde «Juice» zum Jupiter unterwegs sein, doch dann erhoffen sich Wissenschaftler wichtige Erkenntnisse über den riesigen Planeten und seine Monde: Es geht um die Frage, ob es hier grundsätzlich Leben geben könnte. Der Start ist für diesen Donnerstag vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana geplant (14.15 Uhr MESZ).

Bayer will Grundstein für Europapokal-Halbfinale legen

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen will am Donnerstag den Grundstein für den ersten Halbfinal-Einzug im Europapokal seit 21 Jahren legen. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise um 21.00 Uhr (RTL) ist der Fußball-Bundesligist klarer Favorit. Doch Leverkusen ist auch gewarnt: Der Tabellenzweite aus Belgien setzte sich im Achtelfinale mit 3:3 und 3:0 gegen den Bundesliga-Dritten Union Berlin durch.