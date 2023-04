Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.04.23 | Überblick

Macron und von der Leyen treffen Chinas Staatschef Xi Jinping

PEKING: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommen am Donnerstag in Peking zu Gesprächen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Beide wollen separat und auch im Dreierformat beraten, wobei der Ukraine-Konflikt und die Wirtschaftsbeziehungen im Fokus stehen. Macron hält sich bereits seit Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China auf, begleitet wird er von einer 60-köpfigen, hochkarätigen französischen Wirtschaftsdelegation. Frankreich will mit China wieder besser ins Geschäft kommen.

Erneut Streiks und Proteste gegen Rentenreform in Frankreich geplant

PARIS: In Frankreich haben die Gewerkschaften für diesen Donnerstag erneut zu Streiks und Kundgebungen gegen die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Für den elften landesweiten Protesttag rechnen die Behörden mit 600.000 bis 800.000 Teilnehmern. Innenminister Gérald Darmanin kündigte den Einsatz von 11.500 Polizisten an, 4200 davon in Paris. Zuletzt hatten schwere Auseinandersetzungen und Angriffe auf öffentliche Gebäude die Proteste überschattet. In Frankreich entfachte sich eine Diskussion über Polizeigewalt, während der Innenminister Linksextremisten für die Gewaltausbrüche verantwortlich machte.

Gründonnerstag: Papst wäscht Häftlingen im Jugendgefängnis die Füße

ROM: Papst Franziskus wird an diesem Gründonnerstag Häftlingen in einem Jugendgefängnis in Rom die Füße waschen. In der Justizvollzugsanstalt von Casal del Marmo in Italiens Hauptstadt feiert das Oberhaupt der katholischen Kirche gemeinsam mit den Inhaftierten den Abendmahlgottesdienst (16.00 Uhr). Dort wird er dann die rituelle Fußwaschung vollziehen. Das Ritual geht auf eine Geste von Jesus Christus an seinen Jüngern beim letzten Abendmahl zurück und ist ein Zeichen der Demut.

Statistiker blickt auf Fahrgastzahlen in Bus und Bahn

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Donnerstag Zahlen zur Nutzung von Linien-Bussen und Bahnen im vergangenen Jahr. Dabei sind ganz gegenläufige Trends zu beachten. Zu Jahresbeginn sorgten noch umfangreiche Corona-Schutzvorschriften für eine verhaltene Nachfrage, bevor im Sommer das 9-Euro-Ticket viele Bürger in die öffentlichen Verkehrsmittel lockte. Dies wird in Form des Deutschlandtickets für 49 Euro ab Mai in ein ständiges Angebot umgewandelt.

Mordprozess um tödliches Autorennen - Urteil erwartet

HANNOVER: Im Mordprozess um ein illegales Autorennen, bei dem zwei Kinder starben, steht das Urteil voraussichtlich unmittelbar bevor. Für Donnerstag (9.00 Uhr) seien die Plädoyers und auch das Urteil geplant, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Hannover. Angeklagt ist eine 40 Jahre alte Frau, die im Februar 2022 nahe Barsinghausen in der Region Hannover das verbotene Rennen mit einem Gleichaltrigen veranstaltet haben soll. Ihr wird unter anderem Mord zur Last gelegt, dem Mitangeklagten Beihilfe zum Mord. Bei einer Verurteilung wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge droht eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren.

87. Masters: Woods und Co. treffen auf Ex-Golfkollegen

AUGUSTA: Die 87. Auflage des Masters beginnt an diesem Donnerstag im Augusta National Golf Club. Bei dem traditionsreichen Major-Turnier spielen insgesamt 88 Spieler um das grüne Sieger-Jackett. In diesem Jahr treffen zwei rivalisierende Golf-Touren aufeinander: PGA und LIV. Spieler der umstrittenen von Saudi-Arabien finanzierten Tour LIV treffen auf ihre Ex-Kollegen der PGA um Superstar Tiger Woods. LIV Golf hatte im vergangenen Jahr Profis von der PGA-Tour und der DP World Tour mit enorm hohen Antritts- und Preisgeldern abgeworben.