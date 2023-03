Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.03.23 | Überblick

Bundestag entscheidet über Hinweisgeber-Schutz - König im Plenum

BERLIN: Der Bundestag will am Donnerstag erneut ein Gesetzespaket zum Schutz von sogenannten Whistleblowern verabschieden. Es soll diese Hinweisgeber, die Missstände in Behörden und Unternehmen aufdecken, vor Entlassung und Repressalien bewahren. Ein erster Anlauf war vom Bundesrat gestoppt worden, weil die unionsregierten Länder eine übermäßige finanzielle Belastung kleinerer Unternehmen befürchteten. Daraufhin hat die Koalition ihr Vorhaben in zwei Gesetzentwürfe aufgespalten, um einen Großteil auch ohne Zustimmung der Länderkammer umsetzen zu können.

Staatsbesuch, zweiter Tag: Charles spricht im Bundestag

BERLIN: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla setzen am Donnerstag ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Wichtiger Programmpunkt am zweiten Tag ist eine Rede des Monarchen im Bundestag. Zuvor will er sich in das Goldene Buch Berlins eintragen und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen. Auch ein Termin auf einem Berliner Wochenmarkt steht auf dem Plan. Nachmittags besucht der Staatsgast gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge am ehemaligen Flughafen Tegel.

Union debattiert mit Bürgermeistern über Flüchtlingssituation

BERLIN: Die Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion diskutiert am Donnerstag (17.00 Uhr) parteiübergreifend mit Oberbürgermeistern und Landräten über Probleme bei der Unterbringung von Migranten. «Die Aufnahmekapazitäten der deutschen Städte und Gemeinden sind weitgehend erschöpft. Die Landräte, die Oberbürgermeister rufen immer verzweifelter um Hilfe», hatte Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) am Dienstag gesagt. Er kritisierte, Kanzler Olaf Scholz (SPD) reagiere auf diese Hilferufe nicht.

Energieminister stellen nach Konferenz Ergebnisse vor

MERSEBURG: Die Energieminister der Länder wollen nach einer Konferenz in Merseburg (Sachsen-Anhalt) am Donnerstag (14.00 Uhr) die Ergebnisse ihrer Beratungen vorstellen. Mehrere Länder hatten sich im Vorfeld der Energieministerkonferenz für die Einführung eines günstigen Strompreises für Industriebetriebe ausgesprochen. Außerdem wollen die Ministerinnen und Minister über einen beschleunigten Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland beraten.

Mehr Straftaten in 2022 - Faeser stellt Kriminalstatistik vor

BERLIN: Wenn Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag (10.30 Uhr) die Polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vorstellt, sind kritische Fragen zu erwarten. Denn laut einem Medienbericht ist die Zahl der registrierten Straftaten im vergangenen Jahr um mehr als elf Prozent gestiegen. Das hängt auch, aber nicht nur, mit Gesetzesänderungen zusammen - und damit, dass es durch den Wegfall der Corona-Beschränkungen 2022 schlicht mehr Tatgelegenheiten gab als in den zwei Jahren zuvor.

Warnstreik der Ärzte an Kliniken in sechs Bundesländern

MÜNCHEN: Ärztinnen und Ärzte an Kliniken in sechs Bundesländern treten am Donnerstag in einen ganztägigen Warnstreik. Der Berufsverband Marburger Bund hat zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen und erwartet zu einer zentralen Kundgebung in München (13.00 Uhr) mehrere Tausend Teilnehmer, wie eine Sprecherin mitteilte. Gestreikt werden soll in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Startschuss zu Wohnheim-Programm für Studierende und Azubis

BERLIN: Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) stellt am Donnerstag Einzelheiten eines von der Ampel-Koalition geplanten Wohnraumprogramms für Studierende und Auszubildende vor. Über das Programm «Junges Wohnen» stellt der Bund den Ländern in diesem Jahr 500 Millionen Euro für den Neu-, Aus oder Umbau von Wohnheimplätzen zur Verfügung. Beim Besuch eines Studentenwohnheims in Berlin will Geywitz gemeinsam mit Vertretern des Deutschen Studierendenwerks und der Gewerkschaften symbolisch den Startschuss geben.

Bundesamt gibt erste Schätzung zur Inflation im März bekannt

WIESBADEN: Wie sich die Inflation in Deutschland im März entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstagnachmittag anhand vorläufiger Daten bekannt. Ökonomen rechnen im Schnitt mit einem Rückgang der Jahresteuerungsrate auf 7,3 Prozent. Im Januar und Februar hatte die Rate jeweils noch bei 8,7 Prozent gelegen. Im «März dürfte die Inflationsrate in Deutschland aufgrund eines Basiseffekts deutlich zurückgehen», erläuterte die Deutsche Bundesbank unlängst in ihrem Monatsbericht.

Deutsche Bahn legt Geschäftszahlen für 2022 vor

BERLIN: Nach einem turbulenten Jahr auf der Schiene legt die Deutsche Bahn an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) die Geschäftszahlen für 2022 vor. Insbesondere die hohe Unpünktlichkeit der ICE- und IC-Züge wurde und wird häufig kritisiert. Hauptgrund ist der schlechte Zustand des Netzes, den Bahn und Bund ab dem kommenden Jahr mit einer Generalsanierung der zahlreichen überlasteten Verkehrsknoten angehen wollen. Im Fokus steht am Donnerstag aber auch die wirtschaftliche Lage des Konzerns.

Haldenwang beim Richter- und Staatsanwaltstag in Weimar

WEIMAR: Der Deutsche Richter- und Staatsanwaltstag wird am Donnerstag (9.45 Uhr) mit verschiedenen Workshops in Weimar fortgesetzt. Zu dem Justizgipfel wird am zweiten Tag auch der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, erwartet. Er wird über die innere Sicherheit und Gefahren durch Energiekrise, Existenzängste und Extremismus sprechen. Zudem steht ein Vortrag des EU-Kommissars für Justiz, Didier Reynders, zur Rechtsstaatlichkeit in Europa auf dem Programm.

Bertelsmann legt Zahlen für 2022 vor

GÜTERSLOH: Der Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern Bertelsmann legt am Donnerstag seine Bilanz für das Jahr 2022 vor. Zuletzt war das Unternehmen mit Sitz in Gütersloh wegen der RTL-Pläne mit Stellenabbau und Einstellung zahlreicher Zeitschriften um den Hamburger Verlag Gruner + Jahr in die Schlagzeilen geraten. Die Magazinsparte ging zum Jahr 2022 an RTL über. Beide Bereiche zählen zu Bertelsmann.

Bahnsurfender Schüler unfallversichert? Fall vor Bundessozialgericht

KASSEL: Ist ein Schüler in der Schülerunfallversicherung versichert, wenn er beim Bahnsurfen auf dem Heimweg von der Schule einen Stromschlag erleidet? Mit dieser Frage befasst sich das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel am Donnerstag (13.00 Uhr). Nach Angaben des Gerichts stieg der damals fast 16-jährige Kläger im Januar 2015 auf der Zugfahrt von der Schule nach Hause auf die den Zug anschiebende Lok. Auf dem Dach erlitt er einen Starkstromschlag aus der Oberleitung. Der Kläger überlebte schwer verletzt.

Premiere der «Linie 1»-Neuinszenierung in Berlin

BERLIN: Das vor 37 Jahren uraufgeführte Großstadt-Musical «Linie 1» wird ab Donnerstag (19.30 Uhr) im Berliner Grips-Theater in einer neuen Inszenierung gezeigt. Das in den 80ern angesiedelte Stück von Volker Ludwig (Musik: Birger Heymann) erzählt von Natalie aus der Provinz, die auf der Suche nach ihrem angeblichen Märchenprinzen, einem Rockmusiker, nach West-Berlin kommt und in der U-Bahn allerhand Menschen trifft. Bei der neuen Gestaltung führte Tim Egloff Regie. Die Hauptrolle spielt jetzt Helena Charlotte Sigal.

«Mord im Maisfeld» aufgeklärt: Ermittler stellen «Cold Case» vor

DÜSSELDORF: Bei dem mutmaßlichen Mörder einer 50-jährigen Frau, deren Leiche vor 31 Jahren in Meerbusch bei Düsseldorf gefunden wurde, soll es sich um einen verurteilten Kindermörder handeln. Der Mann sei bereits 1998 wegen Mordes an einer zwölfjährigen Schülerin vom Landgericht Tübingen verurteilt worden, teilte eine Sprecherin des Düsseldorfer Langerichts auf dpa-Anfrage mit. Der Automechaniker hatte das Mädchen 1995 in Bad Liebenzell in Baden-Württemberg erstochen.

Champions League: Wolfsburgs Fußballerinnen erwarten Paris

WOLFSBURG: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen am Donnerstag gegen Paris Saint-Germain (18.45 Uhr/DAZN) ins Halbfinale der Champions League einziehen. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in Paris dank eines verwandelten Elfmeters von Dominique Janssen ist die Ausgangslage vor dem Wiedersehen in der VW-Arena gut. Für das Team von VfL-Trainer Tommy Stroot geht es auch darum, die Chance auf das angestrebte Triple zu wahren und das jüngste 0:1 im Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern abzuhaken.

Darts-Stars bei Premier League in Berlin gefordert

BERLIN: Die Darts-Stars um Englands Weltmeister Michael Smith und den niederländischen Tabellenführer Michael van Gerwen gastieren in der Premier League in Berlin. Am Donnerstagabend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) steht in der Arena am Ostbahnhof der neunte Spieltag des prestigeträchtigen Events auf dem Programm. Smith ist im Viertelfinale gegen den Belgier Dimitri van den Bergh gefordert, van Gerwen gegen den Waliser Jonny Clayton. Im letzten der vier Viertelfinals treffen die beiden ehemaligen Weltmeister Peter Wright (Schottland) und Gerwyn Price (Wales) aufeinander.