Das bringt der Donnerstag

EU-Gipfel berät über Ukraine-Krieg und Wettbewerbsfähigkeit

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten beraten an diesem Donnerstag (11.30 Uhr) über die weitere Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine. Dabei soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet werden. Zum Auftakt des zweitägigen Gipfels in Brüssel soll es zudem einen Austausch mit UN-Generalsekretär António Guterres geben. Weitere Themen des Treffens von Bundeskanzler Olaf Scholz und seinen Kollegen sind die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und die EU-Handelspolitik.

EVG und Verdi informieren über mögliche Verkehrs-Warnstreiks

BERLIN: Im Tarifstreit bei der Bahn und im öffentlichen Dienst könnten in wenigen Tagen Warnstreiks weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will am Donnerstag (13.00 Uhr) zusammen mit Verdi über den Stand der jeweiligen Tarifverhandlungen informieren, wie beide Gewerkschaften mitteilten. Medienberichten zufolge ist ein gemeinsamer Warnstreik am kommenden Montag geplant. Keine der Organisationen bestätigte das bislang.

Landeswahlleitung in Bremen entscheidet endgültig über AfD

BREMEN: Der Landeswahlausschuss für das Bundesland Bremen entscheidet am Donnerstag (10.00 Uhr) endgültig über die Zulassung oder Nichtzulassung der AfD zur Bürgerschaftswahl am 14. Mai. Bislang ist die Partei in der Stadt Bremen nicht zugelassen. Zwei AfD-Landesvorstände streiten sich seit Monaten, welcher von ihnen legitim ist.

Neue Streiks und Proteste gegen Rentenreform in Frankreich

PARIS: Nach der Verabschiedung der umstrittenen Rentenreform stehen in Frankreich neue Streiks und Proteste bevor. Die Behörden erwarten an diesem Donnerstag Medienberichten zufolge bis zu 800.000 Demonstrantinnen und Demonstranten landesweit. Rund 12.000 Polizisten sollen im Einsatz sein. Die Reform zur schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre war am Montagabend verabschiedet worden.

Papst Franziskus empfängt NRW-Regierungschef Wüst zu Privataudienz

ROM: Papst Franziskus empfängt den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstagmorgen zu einer Privataudienz. Im Anschluss folgt ein Gespräch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin - der Nummer Zwei hinter Franziskus. Wüst ist selbst auch Katholik. Mittags wird Wüst auch vom italienischen Außenminister Antonio Tajani zu einem Gespräch empfangen.

Baerbock in Nordmazedonien - EU-Annäherung im Mittelpunkt

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock will an diesem Donnerstag bei einem Besuch in Nordmazedonien für weitere Schritte hin zu einem EU-Beitritt des Landes werben. Am Vormittag war in der Hauptstadt Skopje zunächst ein Treffen der Grünen-Politikerin mit ihrem Kollegen Bujar Osmani geplant. Anschließend wollte sich die Ministerin mit weiteren Vertretern von Regierung, Opposition und Parlament treffen.

Muslimischer Fastenmonat Ramadan beginnt

RIAD: Für gläubige Muslime beginnt am Donnerstag der Fastenmonat Ramadan. Der Termin richtet sich nach dem Erscheinen der Neumondsichel und kann deswegen von Land zu Land leicht variieren. In Saudi-Arabien, wo sich mit Mekka und Medina die beiden heiligsten Stätten des Islam befinden, wird Donnerstag der erste Tag des muslimischen Fastenmonats sein, wie die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA berichtete. Für Deutschland bestätigte der Zentralrat der Muslime ebenfalls den Donnerstag als ersten Fastentag.

Verkehrsminister stellen Beratungsergebnisse vor

AACHEN: Die Verkehrsminister der Bundesländer beenden am Donnerstag ihre zweitägigen Beratungen in Aachen. Am Mittag (13.00 Uhr) stellt der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz (VMK), Nordrhein-Westfalens Ressortchef Oliver Krischer (Grüne), gemeinsam mit mehreren Amtskollegen die Ergebnisse vor.

Hunderttausende Euro in Bitcoin erpresst? - 53-Jähriger vor Gericht

KARLSRUHE: Ein Mann soll von einer Firma mehrere Hunderttausend Euro in der Kryptowährung Bitcoin erpresst haben und steht deshalb ab Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Karlsruhe. Dem 53-Jährigen wird besonders schwere räuberische Erpressung zur Last gelegt. Er soll dem überregional tätigen Unternehmen mit einer Sprengstoffexplosion gedroht haben, sollte es nicht zahlen.

Tiktok-Chef wird von US-Abgeordneten befragt

WASHINGTON: Der Chef der Kurzvideo-Plattform Tiktok, Shou Zi Chew, soll sich am Donnerstag (ab 15.00 Uhr MEZ) Fragen von US-Abgeordneten stellen. Der Top-Manager ist im Ausschuss für Energie und Handel des Repräsentantenhauses vorgeladen. Es soll um die Sicherheit der Daten von Amerikanern auf der Kurzvideo-Plattform sowie den Schutz von Kindern gehen. In den USA ist unter Verweis auf Sorgen auf die Datensicherheit ein Verbot der App im Gespräch.

Bundeswirtschaftsminister Habeck reist nach Dänemark

BERLIN/KOPENHAGEN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bricht am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch nach Dänemark auf. Auf dem Programm stehen politische Gespräche mit dem dänischen Klima- und Energieminister sowie dem Industrieminister über Themen der Energie-, Klima- und Wirtschaftspolitik. Habeck will außerdem Unternehmensstandorte besichtigen sowie Vertreter der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft treffen.

Trauerfeier für menschliche Knochenfunde aus «Verbrechenskontexten»

BERLIN: Tausende an der Freien Universität Berlin gefundene Knochenfragmente werden am Donnerstag (10.00 Uhr) bei einer Trauerfeier auf dem Waldfriedhof Dahlem bestattet. Nach Angaben der Hochschule stammen sie von «Opfern aus Verbrechenskontexten», ein Teil der Knochen könne auch von Opfern nationalsozialistischer Verbrechen stammen. Die Herkunft der Fragmente konnte aber nicht abschließend geklärt werden.