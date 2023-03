Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.03.23 | Überblick

Baerbock im Nordirak - Opfer der IS-Gräueltaten im Mittelpunkt

ERBIL: Außenministerin Annalena Baerbock informiert sich an diesem Donnerstag bei ihrem Besuch im Nordirak über die Folgen der Gräueltaten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Unter anderem besucht die Grünen-Politikerin in der Kurden-Hauptstadt Erbil eine irakische Hilfsorganisation, die - unterstützt mit deutschen Geldern - von Gewalt betroffenen Frauen hilft. Die Nichtregierungsorganisation Emma bietet auch spezielle Anlaufstellen für Überlebende sexualisierter Gewalt.

Lauterbach stellt geplanten Neustart bei E-Patientenakten vor

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt am Donnerstag (10.30 Uhr) Pläne für einen grundlegenden Neustart bei elektronischen Patientenakten vor. Wie der SPD-Politiker angekündigte, sollen die bisher auf freiwilliger Basis angebotenen E-Akten Ende 2024 für alle verbindlich werden - es sei denn, man lehnt es für sich ab. Die Umstellung ist im Koalitionsvertrag vorgesehen. Sie soll einen Durchbruch für digitale Datenanwendungen bringen, nachdem bisher nur ein Bruchteil der 74 Millionen gesetzlich Versicherten E-Akten nutzt.

Nach Klebe-Aktionen - Prozesse gegen Klimaaktivisten

BERLIN: Der Prozess gegen Klimaaktivist Henning Jeschke, der mit einer Klebe-Aktion während der Verhandlung für Aufsehen gesorgt hatte, geht am Donnerstag (8.30 Uhr) weiter. Verhandelt wird vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten nach mehreren Straßenblockaden, an denen sich das Gründungsmitglied der Gruppe Letzte Generation beteiligt hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Auch ein Prozess gegen die Mitgründerin und Sprecherin der Klimaschutzgruppe, Carla Hinrichs, wird am Donnerstag (12.20 Uhr) fortgesetzt.

Katholiken schließen Reformprojekt Synodaler Weg ab

FRANKFURT/MAIN: In Frankfurt/Main beginnt am Donnerstag (14.00 Uhr) die fünfte und letzte Synodalversammlung der deutschen Katholiken zur Erneuerung der Kirche. Damit soll das seit 2019 laufende Reformprojekt Synodaler Weg vorerst abgeschlossen werden. Angestrebt werden weitreichende Reformen in den vier Bereichen Stellung der Frau, Umgang mit Macht, Sexualmoral und Pflichtzölibat der Priester. Der Vatikan machte jedoch deutlich, dass er eine solche Erneuerung ablehnt.

CDU und SPD in Berlin wollen Koalitionsverhandlungen beginnen

BERLIN: Gut dreieinhalb Wochen nach der Wiederholungswahl in Berlin wollen Wahlsieger CDU und die SPD Koalitionsverhandlungen über eine schwarz-rote Landesregierung aufnehmen. Am Donnerstag (10.00 Uhr) soll die Dachgruppe erstmals zusammenkommen, das Kernteam der Verhandler von beiden Seiten. Anfang April soll der Koalitionsvertrag vorliegen.

Ex-General Pavel wird als Präsident Tschechiens vereidigt

PRAG: Tschechien bekommt einen neuen Präsidenten: Der frühere Armeegeneral Petr Pavel legt an diesem Donnerstag vor einer gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamentskammern den Amtseid ab. Die Zeremonie im Wladislaw-Saal der Prager Burg beginnt um 14.00 Uhr. Der 61-Jährige hatte bei der Stichwahl um das Präsidentenamt Ende Januar den populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis mit 58,3 Prozent der Stimmen deutlich geschlagen.

EU-Innenminister beraten über gestiegene Migrationszahlen

BRÜSSEL: Vor dem Hintergrund hoher Migrationszahlen beraten die Innenminister der EU-Staaten am Donnerstag (09.30 Uhr) über die gemeinsame Asylpolitik. Dabei dürfte es vor allem um kurzfristige Maßnahmen gehen, die den Druck auf die EU reduzieren. Für Deutschland will Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zu dem Treffen in Brüssel kommen. Weitreichende Beschlüsse werden nicht erwartet.

Hitzetod eines jesidischen Mädchens - BGH-Urteil zu IS-Rückkehrerin

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) äußert sich am Donnerstag (9.30 Uhr) zum Tod eines jesidischen Mädchens, das 2015 im Irak in sengender Hitze angekettet starb. Die IS-Rückkehrerin Jennifer W. soll tatenlos zugesehen haben. Das Oberlandesgericht München hatte die Frau aus Lohne in Niedersachsen deshalb zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die Bundesanwaltschaft hielt diese Strafe für zu niedrig und legte Revision in Karlsruhe ein.

CDU startet Regionalkonferenzen in Pforzheim mit Merz und Strobl

STUTTGART/PFORZHEIM: Die CDU startet am Donnerstag (18.00 Uhr) im baden-württembergischen Pforzheim ihre Regionalkonferenzen mit Gästen wie Parteichef Friedrich Merz und Generalsekretär Mario Czaja. Im Publikum werden rund 850 Besucherinnen und Besucher erwartet - Parteimitglieder, aber auch andere Interessierte aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland hätten sich angemeldet, hieß es vorab.

Post legt Rekordzahlen vor - Verdi-Entscheidung über Streik erwartet

BONN: Vor dem Hintergrund eines drohenden Streiks von Briefträgern und Paketboten legt die Deutsche Post am Donnerstag ihre Jahreszahlen vor. Erwartet wird ein Rekordergebnis. Die Gewerkschaft Verdi will am gleichen Tag das Resultat einer Urabstimmung bekanntgeben und mitteilen, ob es zu einen unbefristeten Arbeitskampf kommen wird. Stimmberechtigt waren nach Angaben der Gewerkschaft mehr als 100.000 Mitglieder der Sparte Post & Paket Deutschland. Lehnen mindestens 75 Prozent das Tarifangebot der Post ab, soll es zum Streik kommen.

Weiterer Prozess um Drogenskandal bei Münchner Polizei

MÜNCHEN: Das Amtsgericht München befasst sich am Donnerstag (9.30 Uhr) einmal mehr mit dem Drogenskandal bei der Münchner Polizei. Vor Gericht steht ein Polizist, der nicht nur mit Kollegen gekifft, sondern auch noch einen gefesselten Festgenommenen nackt fotografiert haben soll.

Bundesliga-Trio startet ins Achtelfinale der Europa League

BERLIN: Drei Bundesligaclubs kämpfen am Donnerstag in der Europa League um eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale. Auf den SC Freiburg wartet in Juventus Turin ein namhafter Gegner, die Breisgauer treten im Achtelfinal-Hinspiel um 21.00 Uhr (RTL) beim italienischen Fußball-Rekordmeister an. Bereits um 18.45 Uhr (RTL+) empfängt der 1. FC Union Berlin im Heimspiel den belgischen Vertreter Royale Union Saint-Gilloise. Zur gleichen Zeit geht Bayer Leverkusen als Favorit ins Hinspiel-Duell zu Hause gegen Ferencvaros Budapest (RTL+). Die Rückspiele sind eine Woche später.

Biathleten starten mit Einzel-Rennen in vorletzten Weltcup

ÖSTERSUND: Mit den beiden Einzelrennen startet am Donnerstag der vorletzte Biathlon-Weltcup der Saison. Im schwedischen Östersund sind zunächst die Frauen um 13.15 Uhr (ZDF und Eurosport) über 15 Kilometer gefordert. Die Männer starten ihr Rennen über 20 Kilometer um 16.20 Uhr. Das Team um Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick ist bisher in diesem Wettbewerb ohne Podestplatz geblieben. Bei den Männern hatte zum Saisonauftakt David Zobel mit Rang drei überrascht.