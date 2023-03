Das bringt der Donnerstag

Katholische Bischöfe beenden Frühjahrs-Vollversammlung in Dresden

DRESDEN: Die Deutsche Bischofskonferenz schließt am Donnerstag (ab 7.30 Uhr) ihre Frühjahrs-Vollversammlung in Dresden ab. Schwerpunkte des viertägigen Treffens waren die Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt in der Kirche sowie der Synodale Weg - der Reformprozess zur Erneuerung der katholischen Kirche. Am Nachmittag wollen sich Bischof Georg Bätzing als Vorsitzender der Bischofskonferenz und Beate Gilles als Generalsekretärin den Fragen von Journalisten stellen.

Ein Jahr Zeitenwende: Scholz zieht im Bundestag Bilanz

BERLIN: Gut ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und der damit verbundenen Neuausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik wird Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag im Bundestag eine Zwischenbilanz ziehen. Für seine Regierungserklärung mit dem Titel «Ein Jahr Zeitenwende» sind 25 Minuten angesetzt, daran wird sich eine 90-minütige Debatte anschließen.

Berliner CDU berät über Aufnahme von Koalitionsverhandlungen

BERLIN: Nach dem Ende der Sondierungsgespräche der Parteien in Berlin will die CDU am Donnerstag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beraten. Der Landesvorstand trifft sich (17.30 Uhr) zu einer Sondersitzung und tauscht sich über die Ergebnisse der jeweils drei Treffen mit SPD und Grünen aus. Anschließend will sich der Landesvorsitzende und CDU-Spitzenkandidat bei der Wiederholungswahl, Kai Wegner, dazu äußern, ob die CDU mit SPD oder Grünen Koalitionsverhandlungen aufnehmen möchte. Wegner strebt CDU-Parteikreisen zufolge Koalitionsverhandlungen mit der SPD vor. Der SPD-Landesvorstand sprach sich am Mittwochabend wiederum für Koalitionsverhandlungen mit der CDU aus.

G20-Außenminister sprechen bei Treffen in Indien über die Ukraine

NEU DELHI: Gut ein Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wollen die Außenminister der G20-Gruppe führender Wirtschaftsmächte an diesem Donnerstag über die Zukunft internationaler Konfliktlösung beraten. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verlangte vor dem Treffen ein klares Signal gegen den russischen Angriffskrieg. «Diesen großen globalen Herausforderungen müssen wir unsere ganze Kraft widmen», sagte Baerbock vor ihrer Abreise am Mittwoch in Berlin. «Dazu gehört auch, dass wir dem zynischen Spiel Russlands entgegentreten, das versucht, einen Keil in die Weltgemeinschaft zu treiben.»

Erstes Treffen von Anti-Erdogan-Wahlbündnis nach Erdbeben

ISTANBUL: Einen Tag nach der Ankündigung des Termins für die Wahlen in der Türkei will ein Bündnis aus sechs Oppositionsparteien an diesem Donnerstag erstmals seit den verheerenden Erdbeben zusammenkommen. Das Bündnis soll Berichten zufolge darüber beraten, wen sie als gemeinsamen Kandidaten gegen den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ins Rennen schicken wollen. Als mögliche Herausforderer gelten CHP-Parteichef Kemal Kilicdaroglu, der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu und der Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavas (beide ebenfalls CHP). Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sollen am 14. Mai stattfinden.

IEA informiert über weltweiten energiebedingten Kohlendioxid-Ausstoß

PARIS: Die Internationale Energieagentur (IEA) legt an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) in Paris ihren Bericht zum weltweiten energiebedingten Kohlendioxid-Ausstoß im vergangenen Jahr vor. Angesichts des Ukraine-Kriegs und eines Rückgriffs etlicher Länder auf eine verstärkte Kohlenutzung gab es Sorge vor steigenden Emissionen. Andererseits führte die Energie-Krise zu Einsparungen und der Umstieg auf saubere Energiequellen wurde von vielen Ländern beschleunigt.

Prozessbeginn um Millionen-Pleite der German Pellets GmbH

Schwerin (dpa/mv) - Sieben Jahre nach der Insolvenz des Wismarer Holzverarbeiters German Pellets GmbH beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) am Landgericht Schwerin der Prozess gegen ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung. Dem Mann werden unter anderem Insolvenzverschleppung, Betrug, Bankrott und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Zwei weiteren Angeklagten in dem Prozess werden Betrug und Kreditbetrug zur Last gelegt.

Gericht entscheidet erstmals zu «Handy-Blitzer»

TRIER: Nach dem bundesweit ersten Einsatz eines neuen «Handy-Blitzers» in Rheinland-Pfalz wehren sich geknipste Autofahrer nun gegen ihre 100-Euro-Strafen. Vor dem Amtsgericht Trier werden am Donnerstag (13.30 Uhr) erstmalig Einsprüche gegen Bußgeldbescheide wegen «Handy-Verstößen» am Steuer verhandelt, die aufgrund der Bilder jener Kamera ergangen sind. Fünf Betroffenen wird zur Last gelegt, beim Autofahren ein Mobiltelefon benutzt zu haben. Dafür sollen sie ein Bußgeld von je 100 Euro zahlen und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg bekommen.

Psychiater soll nach Tod von Baby angeklagte Mutter beurteilen

SCHWEINFURT: Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Babys in einer Flüchtlingsunterkunft nahe der bayerischen Stadt Schweinfurt soll an diesem Donnerstag (09.00 Uhr) der psychiatrische Sachverständige sprechen. Der Experte wird sich aller Voraussicht nach dazu äußern, ob eine psychische Störung bei der angeklagten Mutter des Kindes vorliegen könnte. Die Frage der Schuldfähigkeit ist zentral für die Rechtsfolgen.

Schwimmlehrer nach Missbrauch wegen Sicherungsverwahrung vor Gericht

BADEN-BADEN: Ein wegen Kindesmissbrauchs in mehr als 130 Fällen verurteilter Schwimmlehrer steht ab Donnerstag (13.30 Uhr) erneut vor dem Landgericht Baden-Baden. Eine andere Jugendkammer muss nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) prüfen, ob der 38-Jährige nach Absitzen seiner Haftstrafe frei kommt oder auch dann noch hinter Schloss und Riegel bleiben muss. Geladen sind nach Angaben einer Gerichtssprecherin ein Sachverständiger und ein Zeuge. Eine Entscheidung könnte den Planungen zufolge am 10. März fallen.

Händler klagen wegen Karten-Gebühren - Urteil erwartet

BERLIN: Im Streit über Gebühren bei Kartenzahlungen will das Landgericht Berlin am Donnerstag (10.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Dem Gericht liegen mehrere Klagen vor gegen die vier Spitzenverbände deutscher Banken, die das Girocard-System betreiben. Zu den Klägern, die Schadenersatz fordern, gehört die Drogeriekette Rossmann. Das Unternehmen hat nach eigener Einschätzung überteuerte Girocard-Gebühren gezahlt. Darum macht es Schadenersatz geltend und verlangt für die Zeit von Dezember 2004 bis März 2014 rund 8,5 Millionen Euro. Zudem verlangt die Firma die Erstattung von Kosten, die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit entstanden sind.

Zwischen Corona-Boom und Konjunkturschwäche - Merck legt Zahlen vor

DARMSTADT: Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck legt an diesem Donnerstag (7 Uhr) Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Bisher hat das Dax-Unternehmen der schwachen Konjunktur und höheren Kosten etwa für Rohstoffe, Energie und Logistik getrotzt. So lief es für Merck zuletzt in der Pharma-Sparte sowie im Laborgeschäft rund um Arzneiherstellung und Pharmaforschung rund. Bei Halbleitermaterialien verzeichnete Merck einen Umsatzsprung im dritten Quartal. Sorgen machen aber die einst florierenden Displaylösungen für Smartphones und Fernseher, wo die Nachfrage nach einem Corona-Boom bröckelt. Wie das Schlussquartal lief, will Merck-Chefin Belén Garijo am Donnerstag in Darmstadt erläutern.

Schlussplädoyers im Prozess gegen Ex-MDR-Manager Foht erwartet

LEIPZIG: Im Betrugsprozess gegen den früheren MDR-Manager Udo Foht sollen am Donnerstag (ab 9.30 Uhr) voraussichtlich die Plädoyers gesprochen werden. Ein erster Anlauf, den Prozess nach fünf Monaten auf die Zielgerade zu bringen, war Anfang Februar wegen der Erkrankung eines Schöffen kurzfristig gescheitert. Ob am Donnerstag auch schon ein Urteil fällt, war offen.

Zwei Amerikaner, ein Russe und ein Emirati sollen zur ISS aufbrechen

CAPE CANAVERAL: Zwei US-Amerikaner, ein Russe und ein Emirati sollen am Donnerstag gemeinsam zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Es ist der zweite Anlauf, da es beim ersten technische Probleme gab. Die vier Raumfahrer sollen nun um 6.34 Uhr MEZ an Bord eines «Crew Dragon» der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten. Stephen Bowen, Warren Hoburg, Andrej Fedjajew und Sultan al-Nijadi werden am Freitag an der ISS erwartet und sollen dort voraussichtlich rund sechs Monate lang bleiben.

Erstes Rennen nach der WM: Doll und Co. in Nove Mesto gefordert

NOVE MESTO: Die deutschen Biathleten um Benedikt Doll starten in den letzten Teil der Saison. Ab Donnerstag stehen im tschechischen Nove Mesto insgesamt sechs Entscheidungen auf dem Programm. Die Männer eröffnen den drittletzten Weltcup mit einem Sprint über 10 Kilometer (16.10 Uhr/ARD und Eurosport). Es ist das erste Rennen nach der Weltmeisterschaft in Oberhof, bei der die Männer des Deutschen Skiverbandes eine Medaille verpasst hatten.

Ein Jahr nach Olympia-Silber: Langlauf-Staffel bei WM gefordert

PLANICA: Ein Jahr nach der überraschenden Silbermedaille bei Olympia in Peking wollen Deutschlands Langläuferinnen auch bei der Nordischen Ski-WM einen Erfolg in der Staffel feiern. Am Donnerstag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) steht im slowenischen Planica das Rennen über 4x5 Kilometer an. Teamchef Peter Schlickenrieder setzt auf Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink und Victoria Carl. Schweden und Norwegen sind favorisiert, doch auch das deutsche Quartett gilt neben Finnland und den USA als ernsthafter Anwärter auf eine Medaille. Am Abend (17.30 Uhr) sind die Skisprung-Männer um Olympiasieger Andreas Wellinger in der Qualifikation auf der Großschanze gefordert.

Leichtathleten starten in Hallen-EM

ISTANBUL: Europas Leichtathletik-Elite kämpft von diesem Donnerstag an in Istanbul um die EM-Titel. Unter dem Hallendach wollen auch Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen eine Medaille gewinnen. Mihambo startet am Samstag in der Qualifikation im Weitsprung, Klosterhalfen ist bereits am Donnerstag in der ersten Runde über 3000 Meter gefordert. Die 26-jährige Klosterhalfen war bislang in Europa in diesem Jahr die schnellste. Am zweitschnellsten war Hannah Klein unterwegs und darf ebenfalls Medaillenambitionen hegen. Die Titelkämpfe dauern bis zum Sonntag.