Das bringt der Donnerstag

UN-Vollversammlung stimmt über Ukraine-Resolution ab - Baerbock-Rede

NEW YORK: Zum Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine soll die UN-Vollversammlung am Donnerstag eine Resolution mit der Forderung nach Frieden und dem Rückzug Moskaus beschließen. Die Abstimmung ist für den späten Abend (MEZ) nach Dutzenden Reden hochrangiger Sprecherinnen und Sprecher geplant. Neben Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, deren Rede ab späten Nachmittag (MEZ) erwartet wird, sollen auch US-Außenminister Antony Blinken und der britische Chefdiplomat James Cleverly während der mehrtägigen Sitzung sprechen.

OSZE-Tagung mit russischen Parlamentariern und ukrainischem Boykott

WIEN: Die Wintertagung der Parlamentarier aus OSZE-Staaten steht am Donnerstag und Freitag im Zeichen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Weil russische Delegierte an dem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teilnehmen, haben ukrainische und litauische Abgeordnete beschlossen, der Sitzung fernzubleiben.

BGH äußert sich zu Schummel-Software für Playstation-Spieler

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) äußert sich am Donnerstag (8.45 Uhr) zu der Frage, inwieweit Computerspiele gegen nachträgliche Manipulation geschützt sind. Mit Hilfe sogenannter Cheat-Programme können Spieler bestimmte Beschränkungen umgehen - zum Beispiel den «Turbo» in einem Rennspiel unbegrenzt nutzen. «Cheat» ist ein englisches Verb und bedeutet schummeln oder betrügen.

Bundesweiter Startschuss für das Warnsystem Cell Broadcast

BONN: Das Warnsystem Cell Broadcast geht am Donnerstag bundesweit an den Start. Das System, das im Dezember getestet wurde, ist eine Ergänzung zu Sirenen an Gebäuden, Radioansagen und Warn-Apps wie Katwarn und Nina. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sieht Cell Broadcast als einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes.

DLRG stellt Jahresstatistik zu Todesfällen durch Ertrinken vor

BAD NENNDORF: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) ihre Jahresstatistik zu ertrunkenen Menschen vor. Damit will die Organisation auf die Gefahren von Gewässern aufmerksam machen. Im vergangenen Jahr meldete der Verein aus dem niedersächsischen Bad Nenndorf 299 Badetote - und damit so wenige wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Mit Stichtag 20. Juli waren es im aktuellen Jahr 199 Menschen. Laut der DLRG kommt es vor allem in heißen und trockenen Perioden zu vielen Badeunfällen.

Cate Blanchett spricht auf Berlinale über neuesten Film

BERLIN: Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (53) wird am Donnerstag (17.00 Uhr) zu einer Diskussionsrunde auf der Berlinale erwartet. Dabei soll über ihren jüngsten Film «Tár» gesprochen werden, der auch im Programm der Internationalen Filmfestspiele gezeigt wird. Blanchett spielt die (fiktive) Stardirigentin Lydia Tár, die bei einem großen Orchester in Berlin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ist, durch den Missbrauch ihrer Macht aber alles zerstört. Für die Rolle ist Blanchett für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Erwartet zu der Diskussion werden auch Schauspielerin Nina Hoss, die in dem Film Társ Partnerin spielt, und Regisseur Todd Field. «Tár» startet am 2. März in den deutschen Kinos.

Union und Leverkusen wollen ins Europapokal-Achtelfinale

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin und Bayer Leverkusen hoffen auf den Achtelfinal-Einzug in der Europa League. Die Berliner haben im Rückspiel der Zwischenrunde zu Hause gegen Ajax Amsterdam am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) nach dem 0:0 im ersten Duell die bessere Ausgangslage. Leverkusen muss bei der AS Monaco (18.45 Uhr/RTL+) dagegen einen 2:3-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Die Auslosung der Runde der besten 16 Teams im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb findet am Freitag statt. Der SC Freiburg hatte sich als Gruppensieger bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Erste Entscheidungen bei Nordischer Ski-WM - Althaus gefordert

PLANICA: Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft im slowenischen Planica stehen die ersten Entscheidungen an. Im Blickpunkt ist am Abend (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) das Skisprung-Einzel der Frauen auf der Normalschanze. Katharina Althaus ist nach sechs Saisonsiegen eine Goldkandidatin, auch Selina Freitag gehört zum erweiterten Favoritenkreis. Davor sind bereits Langläuferinnen und Langläufer gefordert. Im Sprint steigt um 12.00 Uhr die Qualifikation, bevor es ab 14.30 Uhr mit Viertelfinals, Halbfinals und den jeweiligen Finalläufen bei Frauen und Männern weitergeht. Deutschland hat hier Außenseiterchancen.