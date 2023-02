Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.02.23 | Überblick

Hohe Erwartungen an Flüchtlingsgipfel bei Faeser

BERLIN: Die Erwartungen an den für diesen Donnerstag geplanten Flüchtlingsgipfel im Bundesinnenministerium sind hoch. Der Chef des Beamtenbunds dbb Ulrich Silberbach kritisierte den «Verschiebebahnhof der Verantwortungslosigkeit» zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Vertreter der Länder und der kommunalen Spitzenverbände eingeladen, um mit ihnen über die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen zu sprechen. Damit reagiert sie auch auf Hilferufe aus einigen Kommunen.

Urteil aus Karlsruhe zu neuer Analyse-Software der Polizei

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Donnerstag (10.00 Uhr) sein Urteil zu neuen Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei mit einer speziellen Analyse-Software. Das Computersystem, das große Datenmengen durchforstet, um Strukturen und Netzwerke von Verdächtigen zu identifizieren, ist schon in Hessen und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Andere Länder könnten bald folgen. Die Befürworter meinen, dass die Polizei nur so mit der Digitalisierung Schritt halten kann. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), die die Überprüfung in Karlsruhe angestoßen hat, befürchtet, dass auch unbescholtene Menschen ins Visier geraten.

UN-Geberkonferenz sammelt Spenden für Bildung in Notlagen

GENF: Millionen Kinder können in Notsituationen durch Kriege und Katastrophen nicht oder nur eingeschränkt zur Schule gehen. Um allen Minderjährigen weltweit auch in Krisenzeiten sichere Räume, Betreuung und Unterricht zu ermöglichen, wollen die Vereinten Nationen bis 2026 1,5 Milliarden Dollar (1,4 Mrd. Euro) ausgeben. Sie werben am Donnerstag in Genf um Spenden. An der Konferenz nimmt Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) teil. Der UN-Fonds «Education Cannot Wait» (ECW - Bildung kann nicht warten) will mit dem Geld Projekte in 44 Ländern finanzieren.

Steinmeier setzt Asien-Reise in Malaysia fort

PHNOM PENH: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine Asien-Reise nach zwei Tagen in Kambodscha am Donnerstag in Malaysia fort. Er wird in Penang Standorte der deutschen Unternehmen Infineon und B. Braun besuchen. Infineon ist Deutschlands größter Halbleiterhersteller, B. Braun stellt Medizintechnik her. Politische Gespräche wird Steinmeier dann am Freitag in der Hauptstadt Kuala Lumpur führen. Malaysia ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in der Gruppe der Asean-Staaten. Hier sind bereits fast 1000 deutsche Unternehmen aktiv.

Wieder Streiks und Proteste gegen Rentenreform in Frankreich

PARIS: Erneut wollen am Donnerstag Tausende Menschen ihren Unmut über die geplante Rentenreform der französischen Regierung zum Ausdruck bringen. Landesweit haben die Gewerkschaften zu branchenübergreifenden Streiks und Demonstrationen aufgerufen. Störungen werden etwa an Flughäfen und im Zugverkehr erwartet. Der Bahnverkehr Richtung Deutschland soll jedoch quasi normal laufen. Die Rentenreform gilt als eines der zentralen Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron. Die Gewerkschaften kritisieren das Projekt als ungerecht und brutal. Die Regierung will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben.

Commerzbank voraussichtlich mit Milliardengewinn - wieder Dividende

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank hat den für 2022 angepeilten Milliardengewinn ziemlich sicher erreicht und strebt zurück in den Dax. Um den Wiederaufstieg in die erste deutsche Börsenliga zu beschleunigen, hatte das Frankfurter Institut bereits Ende Januar Eckdaten für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Demnach lag der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei knapp 3,4 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn betrug gut zwei Milliarden Euro. An diesem Donnerstag (07.00 Uhr) legt der MDax-Konzern die detaillierte Jahresbilanz vor.

Frau streitet um gleichen Lohn vor dem Bundesarbeitsgericht

ERFURT: Das Bundesarbeitsgericht verhandelt am Donnerstag (10.00 Uhr) in Erfurt einen Fall, bei dem es um die Benachteiligung einer Frau bei der Bezahlung im Job geht. Nach Einschätzung von Fachleuten ist es einer der wenigen Fälle, bei denen eine Frau gegen die Diskriminierung wegen ihres Geschlechts bis zur höchsten deutschen Arbeitsgerichtsinstanz geklagt hat. Ihr monatlicher Verdienst lag mehrere hundert Euro unter dem ihres männlichen Kollegen mit gleichem Job im Vertrieb einer sächsischen Metallfirma. Ihr Arbeitgeber begründete den großen Gehaltsunterschied damit, dass sie bei ihrer Einstellung schlechter verhandelt habe als ihr männlicher Kollege.

Flugzeugbauer Airbus legt Jahresbilanz vor - weniger Gewinn erwartet

TOULOUSE: Der europäische Flugzeugbauer und Rüstungskonzern Airbus legt am Donnerstag (6.30 Uhr) seine Geschäftszahlen für 2022 vor. Wegen fehlender Teile von Zulieferern und einem angespannten Arbeitsmarkt musste sich der Konzern mit Schaltzentrale in Toulouse von seinem Auslieferungsziel für das vergangene Jahr verabschieden. Statt zunächst anvisierter 720 Passagierjets und später 700 ins Auge genommener Maschinen lieferte der Konzern nur 661 Stück aus. Airbus hofft dennoch, einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten (bereinigtes Ebit) von etwa 5,5 Milliarden Euro zu erzielen.

Nestlé legt nach starken Wachstumsquartalen Jahresergebnis vor

VEVEY: Nach starkem Wachstum in den ersten drei Quartalen legt der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller Nestlé aus der Schweiz am Donnerstag sein Jahresergebnis 2022 vor. Das Wachstum hatte unter anderem damit zu tun, dass das Unternehmen steigende Kosten über Preiserhöhungen auch in Deutschland an die Kunden weiterreichte. Trotz der hohen Inflation waren Tierfutter, Nespresso-Kapseln und Süßigkeiten aber bei den Kunden weiter gefragt. Für das Gesamtjahr stellte Nestlé im September ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von um die 8 Prozent in Aussicht.

Weiberfastnacht erstmals ohne Corona-Beschränkungen

KÖLN: Erstmals seit drei Jahren beginnt am Donnerstag zu Weiberfastnacht wieder ein Straßenkarneval ohne Corona-Einschränkungen. 2020 war der Karneval noch knapp vor den ersten weitreichenden Lockdown-Maßnahmen über die Bühne gegangen, hatte teilweise allerdings auch schon selbst zur Verbreitung des Virus beigetragen. Im Folgejahr 2021 fiel der Karneval komplett aus. 2022 fand Weiberfastnacht unter 2G-plus-Bedingungen statt. Diese Einschränkungen fallen nun weg. Vor allem in Köln werden viele Zehntausende Feiernde von auswärts erwartet. Die Polizei ist dort mit 2000 Beamtem im Einsatz.

Nach zweijähriger Corona-Pause 5000 Gäste zum Opernball erwartet

WIEN: Rund 5000 Gäste werden am Donnerstag zum Wiener Opernball erwartet. Das gesellschaftliche Top-Ereignis in Österreich war in den beiden vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Dieses Mal haben sich wieder zahlreiche prominente Gäste angekündigt. Protokollarisch an der Spitze steht Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Zu den erwarteten Gästen zählt auch der deutsche Finanzminister Christian Lindner. Hollywoodstar Jane Fonda wurde vom österreichischen Unternehmer Richard «Mörtel» Lugner eingeladen. Ein Teil der Einnahmen wird nach Angaben der Staatsoper karitativen Zwecken zugutekommen.

BGH urteilt erneut zu tödlichem Raser-Unfall von Moers

KARLSRUHE: War es doch Mord? Nach einem tödlichen Raser-Unfall in Moers westlich von Duisburg will der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (13.00 Uhr) sein zweites Urteil gegen den hauptverantwortlichen Fahrer verkünden. Die Staatsanwaltschaft und die Familie des Opfers wollen in Karlsruhe erreichen, dass der Mann doch noch wegen Mordes verurteilt wird. Am Ostermontag 2019 hatten sich zwei Männer gegen 22.00 Uhr mit PS-starken Autos in einem Wohngebiet ein illegales Rennen geliefert. Als eine 43 Jahre alte Frau etwa 100 Meter weiter vorn in ihrem Kleinwagen auf die Straße einbog, konnte er nicht mehr stoppen oder ausweichen. Die Frau erlitt beim Aufprall schwere Verletzungen, denen sie im Krankenhaus erlag.

Güteverhandlung wegen Unfalls im Rostocker Hafen - Millionenforderung

ROSTOCK: Rund drei Jahre nach einem Unfall beim Verladen zweier Kräne im Rostocker Überseehafen beginnt an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) vor dem Landgericht der Hansestadt eine Güteverhandlung. Es geht um eine Schadenersatzforderung in Höhe von etwa 7,5 Millionen Euro. Versicherer und Verlader wollen bei dem Termin Möglichkeiten für eine gütliche Einigung ausloten. Die beiden neuen jeweils rund 400 Tonnen schweren Kräne des Typs LHM 550 des Herstellers Liebherr waren am 31. Januar 2020 beim Verladen auf das unter niederländischer Flagge fahrende Schwergutschiff «Jumbo Vision» in das Hafenbecken gefallen.

Urteil erwartet im Prozess nach gewaltsamem Tod einer Afghanin

BERLIN: Nach dem gewaltsamen Tod einer Afghanin, deren Leiche in Bayern gefunden wurde, wird im Prozess gegen deren Brüder am Donnerstag (14.30 Uhr) in Berlin das Urteil erwartet. Die Männer sollen die 34-Jährige ermordet haben, weil die zweifache Mutter ihr Leben nach eigenen Vorstellungen führen wollte. Das widersprach laut Anklage den Moralvorstellungen der Familie. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft haben die Brüder die Frau im Juli 2021 in eine Falle gelockt und umgebracht. Ihre Leiche sollen sie in einem Rollkoffer per ICE nach Bayern gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft hat jeweils lebenslange Haft wegen Mordes gefordert.

Messer-Attacke in Flüchtlingsheim - Plädoyers und Urteil erwartet

RAVENSBURG: Im Prozess gegen einen 32-Jährigen wegen eines blutigen Messerangriffs in einer Asylbewerberunterkunft am Bodensee werden am Donnerstag (9.00 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Dem Mann wird Mord und mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Der nigerianische Asylbewerber soll im Juni 2022 in Kressbronn im Süden Baden-Württembergs mit einem Küchenmesser auf Frauen und Männer eingestochen haben. Sechs Menschen wurden bei dem Messerangriff teils lebensgefährlich verletzt. Ein Syrer starb noch vor Ort.

Berlinale 2023 - Filmfestspiele in Berlin werden eröffnet

BERLIN: In Berlin beginnen am Donnerstag die Internationalen Filmfestspiele. US-Schauspielerin Kristen Stewart («Spencer», «Twilight») leitet in diesem Jahr die Internationale Jury, die morgens (10.30 Uhr) ihren ersten Auftritt haben wird. Abends (19.30 Uhr) werden die Filmfestspiele dann feierlich eröffnet. Zum Auftakt läuft danach die Komödie «She Came to Me» von Regisseurin Rebecca Miller. Darin spielen etwa Peter Dinklage, Marisa Tomei und Anne Hathaway mit. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die Eröffnungsfeier zur 73. Berlinale soll beim Fernsehsender 3.sat übertragen werden.

Staatsoper Hannover informiert über Vorgehen nach Hundekot-Attacke

HANNOVER: Nach der Hundekot-Attacke von Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke auf eine Journalistin lädt die Staatsoper Hannover am Donnerstag (13.00 Uhr) zu einer Pressekonferenz ein. Intendantin Laura Berman und der niedersächsische Kulturminister Falko Mohrs (SPD) informieren im Ballhof Eins über den aktuellen Stand. Goecke hatte am Samstagabend im Foyer des Opernhauses in Hannover eine Journalistin der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» mit Hundekot beschmiert.

Union und Leverkusen hoffen auf Einzug ins Europa-League-Achtelfinale

AMSTERDAM/LEVERKUSEN: Bayer Leverkusen und Union Berlin wollen sich an diesem Donnerstag eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Achtelfinale der Europa League erarbeiten. Beide Fußball-Bundesligisten treten dann zu ihren Playoff-Hinspielen an, die Rückspiele finden am Donnerstag kommender Woche statt. Die Berliner spielen zunächst auswärts in der Johan-Cruijff-Arena gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam (18.45 Uhr/RTL+). Bayer Leverkusen hat danach in der BayArena die AS Monaco zu Gast (21.00 Uhr/RTL+).

Schneider und Nawrath bei Biathlon-WM in Oberhof gefordert

OBERHOF: Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof greifen Sophia Schneider und Philipp Nawrath nach der dritten Medaille für Deutschland. Das Duo tritt am Donnerstag (15.10 Uhr/ARD und Eurosport) im Single-Mixed an. Das bislang einzige deutsche Edelmetall in diesem Team-Wettbewerb gewannen Franziska Preuß und Erik Lesser mit Silber bei den Titelkämpfen 2020 in Antholz. Titelverteidiger ist Frankreich. Die schießlastige Disziplin Single-Mixed wird erst seit 2019 bei Weltmeisterschaften ausgetragen und gehört nicht zum olympischen Programm.

Shiffrin im Riesenslalom der alpinen Ski-WM wieder favorisiert

MÉRIBEL: Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich steht an diesem Donnerstag (9.45 und 13.30 Uhr/ARD und Eurosport) der Riesenslalom der Damen an. Die deutschen Starterinnen Emma Aicher, Jessica Hilzinger und Kira Weidle dürften einen Tag nach der Gold-Fahrt ihres Teamkollegen Alexander Schmid im Parallelwettbewerb mit den vorderen Plätzen allerdings nichts zu tun haben. Große Favoritin ist einmal mehr US-Superstar Mikaela Shiffrin. Im Weltcup hat die 27-Jährige in diesem Winter schon fünf Riesentorläufe gewonnen.