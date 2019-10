Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.19

Merkel reist zu Regierungstreffen nach Indien

BERLIN (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) reist an diesem Donnerstag (ca. 9.00 Uhr) zu einem zweitägigen Besuch in die indische Hauptstadt Neu Delhi. Bei den fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen, zu denen Merkel mit mehreren Ministern anreist, sollen am Freitag zahlreiche Abkommen unterzeichnet werden. Im Zentrum stehen die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, die Themen Innovationen und Digitalisierung, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung sowie außen- und sicherheitspolitische Fragen.

Bundespräsident Steinmeier beginnt Besuch in Boston

BOSTON (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Donnerstag einen zweitägigen Besuch in Boston. Offizieller Anlass ist der Abschluss des Deutschlandjahres in den USA, das unter dem Slogan «Wunderbar together» mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert wurde. Der Bundespräsident wird von seiner Frau Elke Büdenbender sowie Wissenschaftlern und Wirtschaftsvertretern begleitet.

EuGH-Gutachten zur Umverteilung von Asylbewerbern in Europa

LUXEMBURG (dpa) - Haben Ungarn, Tschechien und Polen wegen mangelnder Solidarität in der Flüchtlingskrise gegen EU-Recht verstoßen? Dazu gibt ein wichtiger Gutachter des Europäischen Gerichtshofs am Donnerstag (11.30 Uhr) seine Einschätzung ab (Rechtssachen C-715/17, C-718/17 und C-719/17).

Koalition setzt Verhandlungen über Grundrente fort

BERLIN (dpa) - Die Koalitionspartner Union und SPD setzen ihre Beratungen über die geplante Grundrente fort. Eine Arbeitsgruppe mit Spitzenpolitikern beider Seiten kommt hierfür an diesem Donnerstag erneut in Berlin zusammen. Die Arbeitsgruppe hatte ihre Verhandlungen Ende September begonnen, nachdem die Koalition bereits über Monate über die Grundrente gestritten hatte. Ein Durchbruch an diesem Donnerstag galt in Koalitionskreisen als wenig wahrscheinlich. Vielmehr hatten mehrere Politiker dafür ein Spitzentreffen im Koalitionsausschuss Anfang nächster Woche als einen wahrscheinlicheren Termin genannt.

Erste Klimaklage gegen Bundesregierung vor Gericht

BERLIN (dpa) - Das Verwaltungsgericht in Berlin verhandelt am Donnerstag (10.00 Uhr) die erste Klimaklage gegen die Bundesregierung. Geklagt haben drei Familien von Ökobauern sowie der Umweltverband Greenpeace. Eine Entscheidung wollten die Richter noch am selben Tag treffen. Gerechnet wurde mit einem großen öffentlichen Interesse an dem Prozess.

Polit-Prominenz verabschiedet sich von SPD-Vordenker Eppler

SCHWÄBISCH HALL (dpa) - Weggefährten und Freunde verabschieden sich am Donnerstag vom verstorbenen SPD-Politiker Erhard Eppler. Um 14.00 Uhr findet ein Trauergottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Schwäbisch Hall statt. Trauerreden wollen unter anderem die kommissarische SPD-Parteivorsitzende Malu Dreyer, Altkanzler Gerhard Schröder und die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Julia Helmke, halten.

BGH verkündet Urteil zu Freisprüchen für Ex-Deutsche-Bank-Chefs

KARLSRUHE/FRANKFURT (dpa) - Drei ehemalige Vorstandschefs der Deutschen Bank müssen an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) auf den Bundesgerichtshof (BGH) hoffen. Die obersten Strafrichter verkünden ihr Urteil im Revisionsverfahren gegen Rolf Breuer (81), Josef Ackermann und Jürgen Fitschen (beide 71). Das Landgericht München I hatte sie 2016 im Zusammenhang mit der Pleite des Medienkonzerns Kirch von Betrugsvorwürfen freigesprochen. (Az. 1 StR 219/17)

Audi legt Quartalszahlen vor

INGOLSTADT (dpa) - Einen Tag nach der Konzernmutter Volkswagen legt die Tochter Audi an diesem Donnerstag in Ingolstadt ihre Zwischenbilanz für das dritte Quartal vor. Nach einem schwachen Vorjahr lief es auch im laufenden Jahr bisher nicht so gut.

Womöglich Urteil gegen Ali B. wegen Vergewaltigung einer Elfjährigen

WIESBADEN (dpa) - Nach dem Urteil wegen Mordes an der Mainzer Schülerin Susanna soll an diesem Donnerstag ein weiterer Richterspruch gegen Ali B. vor dem Landgericht Wiesbaden verkündet werden. In diesem zweiten Verfahren geht es um die Vergewaltigung einer Elfjährigen. Der 22-jährige Iraker muss sich zusammen mit einem laut Staatsanwaltschaft 15-jährigen Afghanen verantworten. Sie sollen das Mädchen 2018 unter anderem in der Nähe eines Supermarktes vergewaltigt haben.

Ministerin informiert über Skandal um Wursthersteller Wilke

WIESBADEN (dpa) - Nach dem Lebensmittelskandal um den Wursthersteller Wilke will Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) an diesem Donnerstag (8.00 Uhr) eine Zwischenbilanz ziehen. Grundlage sind Berichte des zuständigen Landkreises Waldeck-Frankenberg und des Regierungspräsidiums Kassel. Laut einer Ankündigung des Ministeriums will Hinz in Wiesbaden auch über Konsequenzen für die hessische Lebensmittelüberwachung informieren.

Missbrauchsfall Lügde: Urteil gegen 16-Jährigen erwartet

PADERBORN (dpa) - Gegen einen 16-Jährigen, der im Missbrauchsfall Lügde vom Opfer zum Täter geworden sein soll, fällt an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) in Paderborn ein Urteil. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen sexuellen Missbrauch von drei Kindern vor.

Park ohne Namen - Proteste vom Istanbuler Gezi-Park als Theaterstück

STUTTGART (dpa) - Der Gezi-Park in Istanbul ist zum Inbegriff für Kritik an der Regierung des damaligen türkischen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geworden. In die Zeit der Proteste in dem Park vor sechs Jahren könnte sich zurückversetzt fühlen, wer das jüngste Theaterstück der türkischen Autorin Ebru Nihan Celkan auf der Bühne sieht. Direkt genannt wird der Park allerdings ausdrücklich nicht, wenn «Last Park Standing» am Donnerstag (20.00 Uhr) im Staatstheater zum ersten Mal in deutscher Sprache gezeigt wird.