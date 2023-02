Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.02.23 | Überblick

Selenskyj zu EU-Gipfel und Rede vor Europaparlament in Brüssel

BRÜSSEL: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Donnerstag zu Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten in Brüssel erwartet. Selenskyj ist als Gast zu einem EU-Gipfel eingeladen. Zudem soll er eine Rede im EU-Parlament halten. Erwartet wird, dass sich der ukrainische Präsident für Unterstützung im Krieg gegen Russland bedankt - gleichzeitig aber deutlich macht, welche zusätzliche Hilfe sein Land braucht, um einen Sieg der russischen Streitkräfte zu verhindern.

Warnstreiks im öffentlichen Dienst in mehreren Bundesländern

DÜSSELDORF/FULDA/BERLIN: In mehreren Bundesländern soll es am Donnerstag wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst kommen. In Nordrhein-Westfalen müssen Pendler und Schüler in einigen Städten voraussichtlich auf Bus und Straßenbahn verzichten. Grund ist ein Aufruf der Gewerkschaften Verdi und Komba. Sie wollen Forderungen im laufenden Tarifstreit bei Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Betroffen sind laut Verdi auch Stadtverwaltungen, Kitas, Müllentsorgungsbetriebe und Kliniken. Die Gewerkschaft rechnet mit landesweit mehreren Tausend Teilnehmern. Größere Demonstrationen und Kundgebungen sind in Dortmund, Köln, Düsseldorf und Aachen geplant.

Bundestag berät über Finanzierungsgesetz für 49-Euro-Ticket

BERLIN: Der Bundestag berät am Donnerstag (9.00 Uhr) über die geplante Finanzierung des 49-Euro-Tickets für Busse und Bahnen in ganz Deutschland. Nach einem Gesetzentwurf von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) will der Bund von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro zusätzlich bereitstellen, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsanbietern zur Hälfte auszugleichen. Für die andere Hälfte sollen die Länder aufkommen.

Bundesamt gibt Inflationsrate für Januar 2023 bekannt

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland hat Ende des vergangenen Jahres auf hohem Niveau an Tempo verloren. Wie sich die Teuerungsrate im Januar entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt an diesem Donnerstag (8.00 Uhr) in einer ersten Schätzung bekannt. Im Dezember 2022 waren die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um 8,6 Prozent gestiegen.

Post-Tarifverhandlungen werden fortgesetzt

DÜSSELDORF: Die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Paketboten, Briefträger und andere Beschäftigte der Deutschen Post im Inland werden am Donnerstag in Düsseldorf fortgesetzt. Die Gewerkschaft Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Sie verweist zur Begründung auch auf die Inflation.

BGH prüft Reservierungsgebühr

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Donnerstag (10.00 Uhr), ob ein Makler allein für das Reservieren einer Immobilie eine Gebühr verlangen kann. Die Kläger hatten sich für ein Einfamilienhaus interessiert. Das Makler-Unternehmen bot an, ihnen das Haus einen Monat lang exklusiv zu reservieren - gegen eine Gebühr von knapp 15 Prozent der vereinbarten Provision. Zum Kauf kam es nicht. Die Kläger wollen nun die Gebühr zurück.

Verwaltungsgericht verhandelt über Mitarbeiterkontrolle bei Amazon

WINSEN/LUHE: Das Verwaltungsgericht Hannover verhandelt am Donnerstag (10.00 Uhr) darüber, ob die ständige Kontrolle der Mitarbeiter beim Online-Händler Amazon rechtens ist. In einem datenschutzrechtlichen Kontrollverfahren klagt die Amazon Logistik Winsen GmbH gegen die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Barbara Thiel. Sie hat eine Verfügung gegen das Unternehmen am Standort Winsen/Luhe im Landkreis Harburg erlassen, wonach die ununterbrochene Erfassung der Daten nicht zulässig ist.

Prozess um Dopingfall von HSV-Fußballprofi Vuskovic wird fortgesetzt

HAMBURG: Der Dopingprozess um Fußballprofi Mario Vuskovic vom Zweitligisten Hamburger SV geht am Donnerstag um 11.00 Uhr vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes weiter. Die Anwälte des 21-Jährigen hoffen dabei auf Gutachten, die den Abwehrspieler entlasten könnten. Vuskovic wird der Missbrauch des Blutdopingmittels Erythropoetin (Epo) vorgeworfen.

Deutsche Ski-Herren im Super-G nur Außenseiter - Trio favorisiert

COURCHEVEL: Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich steht am Donnerstag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) der Super-G der Herren an. Die zuletzt schwächelnde deutsche Speed-Riege geht in Courchevel nur mit Außenseiterchancen an den Start. Neben den WM-Zweiten von 2021, Andreas Sander und Romed Baumann, sind Josef Ferstl und Simon Jocher nominiert. Favoriten sind die im Weltcup dominierenden Marco Odermatt aus der Schweiz und Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen sowie der österreichische Titelverteidiger Vincent Kriechmayr.

EM-Quali: Deutsche Basketballerinnen empfangen Belgien

WOLFENBÜTTEL: Die deutschen Basketballerinnen empfangen in der EM-Qualifikation an diesem Donnerstag Belgien. Mit einem Sieg in der Partie in Wolfenbüttel (19.00 Uhr) könnte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft machen. Letztmals war eine deutsche Mannschaft vor zwölf Jahren bei einer EM dabei. Zum Abschluss der Qualifikation muss das deutsche Team am Sonntag in Bosnien-Herzegowina antreten.