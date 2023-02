Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.02.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Marburg

MARBURG: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird an diesem Donnerstag ein Werk des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech im hessischen Marburg besuchen. Dort will Scholz sich ein Bild von der neuen Plasmid-DNA-Produktion machen. Plasmid-DNA ist nach Angaben der Bundesregierung ein zentrales Ausgangsmaterial für die Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapien.

Finnische Regierungschefin Marin in Schweden - Nato-Streit im Fokus

STOCKHOLM: Die Regierungschefs der Nato-Anwärter Finnland und Schweden, Sanna Marin und Ulf Kristersson, treffen sich an diesem Donnerstag in Stockholm. Dabei dürfte es in erster Linie um den stockenden Prozess um die Aufnahme der beiden nordischen Länder in die Nato gehen. Finnland und Schweden haben den Beitritt ins westliche Militärbündnis im Mai vergangenen Jahres beantragt. Die 30 aktuellen Mitglieder müssen zustimmen. Die Türkei blockiert.

Papst Franziskus trifft sich im Kongo mit jungen Leuten im Stadion

KINSHASA: Papst Franziskus trifft am dritten Tag seiner Afrika-Reise in der Demokratischen Republik Kongo an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) junge Leute im Stadion der Hauptstadt Kinshasa. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will die Jugend des zentralafrikanischen Landes ermutigen, für die Gestaltung der Zukunft und für Frieden einzutreten. Am Nachmittag steht eine Begegnung mit Geistlichen in der Kathedrale von Kinshasa auf dem Programm.

Deutsche Bank mit Bilanz für 2022: Milliardengewinn erwartet

FRANKFURT/MAIN: Das abgelaufene Jahr ist für die Deutsche Bank über weite Strecken besser gelaufen als vielfach vermutet. Zuletzt beflügelte auch noch die Zinswende. In der Jahresbilanz dürfte wieder ein Milliardengewinn stehen. Die Bilanz für 2022 legt der Frankfurter Dax-Konzern an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) vor.

Weitere Zinserhöhung der EZB erwartet

FRANKFURT/MAIN: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt auf steigende Zinsen gegen die hohe Teuerung im Euroraum. Erwartet wird, dass der EZB-Rat an diesem Donnerstag die Leitzinsen erneut anheben wird. Nach der Sitzung gibt Präsidentin Christine Lagarde am Nachmittag (14.15 Uhr) eine Pressekonferenz. Das Ende der Zinserhöhungen sei noch nicht erreicht, hatte die Französin jüngst mehrfach bekräftigt. Die Zinsen müssten «noch deutlich und stetig steigen», damit die Inflation eingedämmt werde.

Statistikamt gibt Daten zur Export-Entwicklung 2022 bekannt

WIESBADEN: Der deutsche Export hat zuletzt die Konjunkturabkühlung auf wichtigen Absatzmärkten zu spüren bekommen. Wie sich die Warenausfuhren «Made in Germany» im Dezember 2022 und im vergangenen Jahr insgesamt entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstag (8.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt. In den ersten elf Monaten 2022 übertraf der Wert der exportierten Waren nach vorläufigen Daten bereits das Ergebnis des Gesamtjahres 2021.

Handel- und Industriepolitik im Zentrum: Habeck reist nach Schweden

BERLIN/STOCKHOLM: Die Klima- und Industriepolitik steht im Zentrum einer zweitägigen Reise von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ab Donnerstag nach Schweden. Das Land hat seit Anfang des Jahres den EU-Ratsvorsitz.

Urteil erwartet in Prozess um Brandanschlag auf Obdachlosen

HAMBURG: Im Prozess um einen Brandanschlag auf einen Obdachlosen will das Landgericht Hamburg am Donnerstag (14.00 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Der 35-Jährige soll im vergangenen Juni den Jackenärmel eines Obdachlosen mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Der Obdachlose hatte vor einer Toilette im Bahnhof Altona geschlafen. Der 34-Jährige erlitt Verbrennungen am rechten Oberarm.