Das bringt der Donnerstag

Polizei setzt Räumung von Lützerath fort

LÜTZERATH: In dem von Klimaaktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath im Rheinischen Revier geht die Räumung durch die Polizei an diesem Donnerstag voraussichtlich weiter. Unter überwiegend friedlichem Protest hatte die Polizei am Mittwoch damit begonnen. Polizisten fingen damit an, Aktivisten von Bäumen und Podesten zu holen. Dabei setzten die Beamten an verschiedenen Stellen Hebebühnen ein. Am Ortseingang von Lützerath begannen Bagger mit Abrissarbeiten. Auch eines der Ortsschilder von Lützerath wurde am Mittwochnachmittag entfernt

SPD-Bundestagsfraktion trifft sich zu Jahresauftakt-Klausur

BERLIN: Die SPD-Bundestagfraktion kommt am Donnerstag in Berlin zu ihrer Jahresauftakt-Klausur zusammen. Zu Beginn der zweitägigen Beratungen befasst sich die größte der drei Regierungsfraktionen mit Positionspapieren zu einer europäischen Industriestrategie und zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Am Freitag geht es dann um die Außen-, Familien- und Jugendpolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz wird zu «Ein Jahr Zeitenwende» im Zuge des Ukraine-Kriegs sprechen.

Lambrecht besucht mit Marder-Panzern ausgerüstete Soldaten in Sachsen

MARIENBERG: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) besucht am Donnerstag im sächsischen Marienberg zwei mit dem Schützenpanzer Marder ausgerüstete Panzergrenadierkompanien, die Teil der Nato-Speerspitze VJTF sind. Der Ministerin werde die Leistungsfähigkeit demonstriert und sie wolle mit den Soldatinnen und Soldaten sprechen, teilte das Ministerium mit. Lambrecht hatte eine Einsatzverpflichtung des moderneren Schützenpanzers Puma wegen technischer Defekte gestoppt.

Baerbock besucht Äthiopien zusammen mit französischer Außenministerin

ADDIS ABEBA: Außenministerin Annalena Baerbock will sich am Donnerstag ein Bild der Lage in Äthiopien nach dem Friedensabkommen für die dortige Region Tigray machen. In der Hauptstadt Addis Abeba sind Treffen der Grünen-Politikerin mit Präsidentin Sahle-Work Zewde, Minsterpräsident Abiy Ahmed, Außenminister Demeke Mekonnen und Justizminister Gedion Temothewos geplant. Geplant war, dass Baerbock in Äthiopien von Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna begleitet wird. Sahle-Work ist die erste weibliche Präsidentin Äthiopiens.

Diplomatisches Korps zum Neujahrsempfang bei Steinmeier

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt am Donnerstag (11.00 Uhr) einen Neujahrsempfang für die in Deutschland akkreditierten Botschafter und Botschafterinnen. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kommt das Diplomatische Korps erstmals zum Jahresanfang wieder ins Schloss Bellevue. Nicht eingeladen sind nach Angaben des Bundespräsidialamts die Botschafter Russlands und des Irans. Russland führt seit gut einem Jahr einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Iran geht das Regime gewaltsam gegen Demonstranten vor, die für mehr Freiheit auf die Straße gehen.

EuGH entscheidet: Geld zurück bei Pauschalreisen wegen Corona?

LUXEMBURG: Können Pauschalreisende unter bestimmten Umständen Geld zurückverlangen, wenn Corona ihren Urlaub durchkreuzt hat? Darüber entscheidet am Donnerstag (9.30 Uhr) der Europäische Gerichtshof (EuGH). Hintergrund ist ein Fall aus Deutschland. Die Kläger buchten im März 2020 eine zweiwöchige Reise auf die Kanarischen Inseln. Zwei Tage nach ihrer Ankunft dort wurden wegen der Corona-Pandemie die Strände gesperrt und eine Ausgangssperre verhängt. Im Hotel war der Zutritt zu Pools und Liegen verboten, das Animationsprogramm wurde komplett eingestellt. Nach sieben Tagen endete die Reise daher früher als geplant.

Karlsruher Entscheidung zum Rechtsschutz beim Europäischen Patentamt

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Donnerstag (9.30 Uhr) eine Entscheidung zum Europäischen Patentamt. Dabei geht es um die Beschwerdekammern, an die sich Unternehmen wenden können, wenn sie mit einer Entscheidung nicht einverstanden sind. Geklagt haben mehrere Unternehmen, denen die Erteilung eines Patents verweigert wurde. Sie meinen, dass ihnen keine ausreichenden Rechtsschutz-Möglichkeiten offenstehen. Das 1973 gegründete Europäische Patentamt hat seinen Hauptsitz in München.

Dürfen Firmen Konkurrenz wegen Datenschutz verklagen? BGH entscheidet

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof will sich am Donnerstag (8.30 Uhr) dazu äußern, ob Konkurrenten wegen möglicher Datenschutzverstöße von Unternehmen klagen dürfen. Es könnte sein, dass der erste Zivilsenat in Karlsruhe zunächst dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen dazu stellt, weil die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) womöglich betroffen ist. Im konkreten Fall klagt ein Apotheker gegen zwei Mitbewerber, die Produkte über die Internetplattform Amazon vertreiben.

Weggefährten nehmen Abschied von Max Markgraf von Baden

SALEM: Wegbegleiter wollen am Donnerstag (17.00 Uhr) bei einer öffentlichen Trauerfeier Abschied von Max Markgraf von Baden nehmen. Zu der Gedenkfeier im Münster zu Schloss Salem am Bodensee werden Freunde, Bekannte sowie Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter und Pensionäre erwartet. In mehr als 60 Vereinen und Verbänden war Max von Baden, der am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren zu Hause im Schloss gestorben war, Mitglied.

Frauen starten mit Einzel in Biathlon-Weltcup in Ruhpolding

RUHPOLDING: Einen Tag nach den Männern starten auch die Frauen in den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Für Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und ihre Teamkolleginnen steht am Donnerstag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) das Einzel über 15 Kilometer in der Chiemgau Arena auf dem Programm. Knapp vier Wochen vor der Heim-WM in Oberhof wollen sich die deutschen Skijägerinnen nach zuletzt durchwachsenen Leistungen steigern und Selbstvertrauen sammeln. Favoritinnen im Klassiker sind die Schwedin Elvira Öberg und die französische Gesamtweltcup-Führende Julia Simon.