Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.01.23 | Überblick

Requiem für verstorbenen Benedikt XVI. - Beisetzung im Petersdom

ROM: Der verstorbene Papst Benedikt XVI. wird an diesem Donnerstag im Vatikan mit einem Trauergottesdienst verabschiedet. Papst Franziskus will ab 9.30 Uhr eine Messe mit Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz feiern. Der 86 Jahre alte Argentinier wird die Predigt halten, am Altar wird Kardinal Giovanni Battista Re den Gottesdienst feiern. Im Anschluss wird der Leichnam von Joseph Ratzinger - der bürgerliche Name des emeritierten Papstes - in der Gruft des Petersdoms beigesetzt.

Gesundheitsminister beraten über Krankenhausreform

BERLIN: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sowie die Gesundheitspolitiker der Koalitionsfraktionen beraten an diesem Donnerstag über die geplante große Krankenhausreform. Bei der Schaltkonferenz geht es um die konkrete Umsetzung von Vorschlägen einer Expertenkommission zur künftigen Klinikstruktur in Deutschland und zur Finanzierung der rund 1900 Krankenhäuser. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will am Nachmittag (14.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren.

Habeck führt politische Gespräche in Norwegen

OSLO: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) trifft an diesem Donnerstag in Oslo norwegische Regierungsvertreter zu Gesprächen über Energie- und Wirtschaftsfragen. Geplant sind Treffen mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre, Energieminister Terje Aasland, Handelsminister Jan Christian Vestre und Klimaminister Espen Barth Eide. Zudem nimmt Habeck an einer Unternehmerkonferenz teil und trifft Wirtschaftsvertreter.

Skispringer in der Qualifikation für Tournee-Finale gefordert

BISCHOFSHOFEN: Einen Tag nach dem Bergiselspringen steht für die Skispringer bereits die Qualifikation für das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen an. Die deutschen Springer wollen eine Enttäuschung wie in Innsbruck vermeiden. Auf der dritten Tournee-Station war Team-Weltmeister Karl Geiger bereits am Tag vor dem eigentlichen Wettkampf in der Quali ausgeschieden. Der große Favorit auf den Tournee-Gesamtsieg ist der Norweger Halvor Egner Granerud. Sein wohl einziger ernsthafter Herausforderer kommt aus Polen und heißt Dawid Kubacki. Los geht's am Donnerstag um 16.30 (ZDF und Eurosport).

Biathlon-Weltcup in Slowenien startet mit Frauen-Sprint

POKLJUKA: Mit dem Sprint der Frauen beginnt am Donnerstag (14.20 Uhr/ZDF und Eurosport) in Slowenien der erste Biathlon-Weltcup des neuen Jahres. Auf der Hochebene Pokljuka will sich die deutsche Mannschaft um Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick den Feinschliff für die anstehende Heim-WM in Oberhof (8. bis 19. Februar) holen und mit guten Ergebnissen ins zweite Drittel der Saison starten. Die dreimalige Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland gibt im Rennen über 7,5 Kilometer ihren Saison-Einstand. Die Folgen einer Corona-Infektion sowie Gürtelrose hatten die Norwegerin zu einer langen Pause gezwungen. Sie fehlte bei den ersten drei Weltcups des Winters.