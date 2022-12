Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.12.22 | Überblick

Netanjahus rechts-religiöse Regierung wird vereidigt

JERUSALEM: Fast zwei Monate nach der Parlamentswahl in Israel wird die rechts-religiöse Regierung des Siegers Benjamin Netanjahu am Donnerstag in Jerusalem vereidigt. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte. Erstmals sind auch rechtsextreme Politiker in der Koalition vertreten. Der frühere Langzeit-Ministerpräsident Netanjahu kehrt damit nach anderthalb Jahren zurück an die Macht.

Verkauf von Silvesterfeuerwerk beginnt

BERLIN: Erstmals seit drei Jahren starten Händler in Deutschland an diesem Donnerstag wieder mit dem Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht. In den beiden Vorjahren war der Verkauf wegen der Corona-Pandemie in Deutschland verboten. Jetzt dürften es viele Feiernde wieder krachen lassen: Der Verband der pyrotechnischen Industrie rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von etwa 120 Millionen Euro, so viel wie vor Corona. Viele Städte haben allerdings wieder Böllerverbotszonen eingerichtet.

Achtelfinale der Darts-WM beginnt

LONDON: Bei der Darts-WM in London steht am Donnerstag der Abschluss der dritten Runde sowie der Beginn des Achtelfinales auf dem Programm. Bei den vier verbleibenden Drittrundenspielen sind unter anderen der englische Ex-Weltmeister Rob Cross (gegen Landsmann Mervyn King) sowie der Niederländer Dirk van Duijvenbode (gegen Englands Europameister Ross Smith) gefordert. Für die nächste Runde hat die PDC noch keine zeitgenaue Ansetzung veröffentlicht. Der Deutsche Gabriel Clemens bekommt es in der Runde der letzten 16 mit dem schottischen Außenseiter Alan Soutar zu tun.

Mit Zuschauern: Auftaktspringen der Tournee steigt in Oberstdorf

OBERSTDORF: Bei der 71. Vierschanzentournee der Skispringer steht der erste Wettbewerb auf dem Programm. Lokalmatador Karl Geiger und seine deutschen Kollegen wollen am Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf einen guten Start in das Traditionsevent rund um den Jahreswechsel hinlegen. Der bislang letzte deutsche Sieg im Allgäu gelang vor zwei Jahren dem Oberstdorfer Geiger. Erstmals seit Januar 2020 sind bei einem Tournee-Springen wieder Zuschauer zugelassen. Am Donnerstag werden 25.000 Fans in der WM-Arena von 2021 erwartet. Die Qualifikation gewann am Mittwoch der Norweger Halvor Egner Granerud.