Das bringt der Donnerstag

EuGH urteilt über Schadenersatz für Bürger wegen Luftverschmutzung

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet am Donnerstag (9.30 Uhr), ob Staaten ihre Bürger für Gesundheitsschäden wegen schlechter Luft entschädigen müssen. Hintergrund ist die Klage eines Parisers, der vom französischen Staat 21 Millionen Euro Schadenersatz verlangt, weil die zunehmende Luftverschmutzung im Pariser Ballungsraum seine Gesundheit geschädigt habe. Seiner Ansicht nach muss der Staat haften, weil er nicht dafür gesorgt habe, dass EU-weite Grenzwerte eingehalten werden.

EU-Korruptionsskandal: Justiz entscheidet über Haft von Kaili

BRÜSSEL: Im EU-Korruptionsskandal entscheidet die belgische Justiz am Donnerstag darüber, ob die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, im Gefängnis bleiben muss. In der vergangenen Woche war die Haftprüfung auf Antrag der 44 Jahre alten Griechin kurzfristig verschoben worden. Wegen mutmaßlicher Korruption, Geldwäsche und Einflussnahme aus dem Ausland ermittelt die belgische Justiz im Umfeld des EU-Parlaments.

Prozess beginnt - 64-Jähriger soll Ehefrau erschlagen haben

KÖLN: Wegen Totschlags an seiner Ehefrau steht von Donnerstag an (9.15 Uhr) ein 64 Jahre alter Mann vor dem Kölner Landgericht. Er soll seiner Ehefrau im März in der gemeinsamen Wohnung mit einer Hantelstange fünfmal auf den Kopf geschlagen haben. Die 63-Jährige starb wenig später in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft an, dass die Frau sich von ihrem Mann trennen wollte.

Bei der Weihnachtslotterie in Spanien werden die Nummern gesungen

MADRID: Wenn am Donnerstag wieder die Gewinnnummern der traditionsreichen spanischen Weihnachtslotterie ermittelt werden, lauschen Millionen Menschen gespannt dem Singsang von Kindern. Denn die Zahlen der ältesten Lotterie der Welt werden im Teatro Real in Madrid von Schülern des Internats San Ildefonso live im Fernsehen vorgesungen. Rund vier Stunden dauert die Übertragung, bei der jeder Schritt der Vorbereitung der zwei großen Gitterbälle, in denen sich 100.000 kleine Holzkugeln mit Zahlen befinden, und die Ziehung der Glückszahlen und ihre Protokollierung penibel gezeigt wird.

Ex-Handballer Hempel spielt in der zweiten Runde der Darts-WM

LONDON: Der frühere Handball-Torwart Florian Hempel will bei der Darts-WM in London erneut die dritte Runde erreichen. Am Donnerstagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) ist der 32 Jahre alte Kölner gegen den englischen Weltklasseprofi Luke Humphries aber klarer Außenseiter. Humphries ist im Alexandra Palace an Position fünf gesetzt, doch Hempel gelang schon im Vorjahr gegen den Belgier Dimitri van den Bergh eine solche WM-Überraschung. Auch der Schotte Gary Anderson und der Engländer James Wade sind zwei Tage vor Heiligabend erstmals bei dieser WM gefordert.