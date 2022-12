Das bringt der Donnerstag

EU-Gipfel berät über Ukraine-Hilfe und Verhältnis zu den USA

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten beraten am Donnerstag (9.30 Uhr) beim letzten regulären Gipfel des Jahres über weitere militärische und humanitäre Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine. Zudem soll es bei dem Treffen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und seinen Kollegen in Brüssel um die Beziehungen zu den USA gehen. Das transatlantische Verhältnis ist aufgrund eines milliardenschweren US-Subventionsprogramms belastet, weil die Förderregeln in der EU als diskriminierend und wettbewerbsverzerrend angesehen werden.

Dänische Regierungschefin stellt neues Kabinett vor

KOPENHAGEN: Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen will am Donnerstag (10.00 Uhr) ihr neues Kabinett präsentieren. Es wird nach Angaben des dänischen Königshauses damit gerechnet, dass Königin Margrethe II. die neue Regierung im Laufe des Tages auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen empfangen wird. Welche Ministerinnen und Minister dem künftigen Kabinett angehören werden, ist noch unbekannt. Wann die neue Regierungsmannschaft bei der Monarchin vorstellig wird, blieb bis zum frühen Mittwochabend ebenfalls offen.

Britisches Klinikpersonal streikt erstmals für höhere Löhne

LONDON: Im Tarifstreit um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen legen Krankenschwestern und Pfleger des britischen Gesundheitsdiensts NHS am Donnerstag die Arbeit nieder. Der Verband Royal College of Nursing hat erstmals in seiner Geschichte Zehntausende Mitglieder in England, Wales und Nordirland zum Ausstand aufgerufen.

Europäische Zentralbank vor weiterer Zinserhöhung

FRANKFURT/MAIN: Die Euro-Währungshüter versprechen einen entschlossenen Einsatz gegen die hartnäckig hohe Inflation. Für ihre Sitzung an diesem Donnerstag hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine weitere Erhöhung der Leitzinsen im Euroraum in Aussicht gestellt. «Wir gehen davon aus, dass wir die Zinssätze weiter anheben werden», hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor Kurzem bekräftigt.

Bundestag will Energie-Preisbremsen beschließen

BERLIN: Der Bundestag debattiert am Donnerstag (9.30 Uhr) über die Preisbremsen für Erdgas, Wärme und Strom und will sie im Anschluss beschließen. Mit den Regelungen sollen Verbraucher und Industrie angesichts rasant gestiegener Energiepreise entlastet werden.

Spezialschiff für Wilhelmshavener Erdgas-Terminal erwartet

WILHELMSHAVEN: Am neuen Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven wird das Spezialschiff «Höegh Esperanza» an diesem Donnerstag erwartet. Wie das niedersächsische Energieministerium berichtete, soll es an dem neugebauten Anleger nahe dem Küstenort Hooksiel festmachen. Das bereits mit LNG beladene Schiff dient als schwimmende Plattform, um von Tankern angeliefertes LNG anzulanden und wieder in einen gasförmigen Zustand umzuwandeln. Der erste Frachter, der nur LNG transportiert, wird dann Mitte Januar erwartet.

Bahn-Aufsichtsrat berät über möglichen Verkauf von Schenker

BERLIN: Auf einer Sitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn am Donnerstag wird es Kreisen zufolge auch um die Zukunft der Logistiktochter DB Schenker gehen. Ein Verkauf der finanzstarken Sparte wird schon seit Jahren diskutiert. Vor allem Grüne und FDP fordern, dass sich die Bahn stärker auf ihr Kerngeschäft, den Eisenbahnverkehr, konzentrieren soll. Als weltweit agierender Logistikkonzern wickelt Schenker viele Warentransporte auf der Straße und über die Luft ab.

Netflix veröffentlicht weitere Folgen von Doku über Harry und Meghan

SANTA BARBARA/LONDON: Das Streaming-Portal Netflix will am Donnerstag (9.01 Uhr MEZ) den zweiten Teil seiner mit Spannung erwarteten Doku-Serie «Harry & Meghan» veröffentlichen. In drei weiteren Episoden wollen Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) darin erzählen, wie sie ihren Abgang aus dem britischen Königshaus erlebt haben. Die ersten drei Folgen vom vergangenen Donnerstag sahen in den ersten vier Tagen (bis Sonntag) weltweit mehr als 28 Millionen Haushalte (81,55 Millionen gestreamte Stunden geteilt durch 2,9 Stunden Dauer, wie Netflix vorrechnete).

Urteil im Mordprozess gegen Mutter von Säugling Rabea erwartet

MÖNCHENGLADBACH: Im Prozess um den Tod des Säuglings Rabea will das Landgericht Mönchengladbach am Donnerstag (13.00 Uhr) das Urteil gegen die wegen Mordes angeklagte Mutter verkünden. Die 24-jährige Frau hat im Prozess gestanden, das Kind nach der heimlichen Geburt getötet zu haben. Auf der Suche nach der zunächst unbekannten Mutter hatte die Polizei das getötete Neugeborene Rabea genannt. Die Frau wurde bei einer DNA-Reihenuntersuchung in der Nähe des Leichenfundorts ermittelt.

Nach Gala gegen Kroatien: Argentinien nimmt Final-Vorbereitung auf

LUSAIL: Die Argentinier um Superstar Lionel Messi bereiten sich auf die große Titelchance im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vor. Nach dem 3:0 im Halbfinale gegen Kroatien am Dienstag hatten die Südamerikaner am Mittwoch Ruhetag.

DFB-Expertenrat nimmt Arbeit auf

DOHA/FRANKFURT: Der prominent besetzte Expertenrat des Deutschen Fußball-Bunds zur Zukunft der Nationalmannschaft nimmt seine Arbeit auf. Das erste Treffen werde am Donnerstag sein, sagte Karl-Heinz Rummenigge der Deutschen Presse-Agentur. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte erklärt, dass das Gremium Anfang des kommenden Jahres seine Arbeit intensivieren werde. Er hatte kein Enddatum für Ergebnisse der Aufarbeitung des Vorrunden-Aus des Nationalteams bei der WM in Katar gesetzt.

Biathleten starten in letzten Weltcup des Jahres

LE GRAND-BORNAND: Nach ihren zuletzt enttäuschenden Leistungen wollen es die deutschen Biathleten zum Start des Weltcups im französischen Le Grand-Bornand im Sprint am Donnerstag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) besser machen. Bei Benedikt Doll, dem neu ins Team gerückten Philipp Horn, Johannes Kühn, Roman Rees, Justus Strelow und David Zobel muss über die zehn Kilometer aber alles passen, um eine Chance gegen den derzeit überragenden Weltcup-Gesamtführenden Johannes Thingnes Bö zu haben.

Darts-WM in London beginnt: Weltmeister Wright direkt im Einsatz

LONDON: An diesem Donnerstag beginnt die 30. Darts-Weltmeisterschaft in London. Am Auftaktabend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) ist der Schotte Peter Wright traditionell direkt als Titelverteidiger gefordert. Wright bekommt es im letzten Spiel des Abends mit dem Sieger der Partie der beiden Außenseiter Mickey Mansell (Nordirland) und Ben Robb (Neuseeland) zu tun. Vom extravaganten Schotten wird zum Auftakt in die WM ein klarer Sieg erwartet. Geheimfavorit Keane Barry aus Irland trifft auf Grant Sampson aus Südafrika und wäre möglicher Drittrundengegner von Wright.