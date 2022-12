Das bringt der Donnerstag

Bundesweiter Warntag: Proben für den Ernstfall

BERLIN: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) will an diesem Donnerstag um 11.00 Uhr in ganz Deutschland einen Probealarm auslösen. Mit dem bundesweiten Warntag will die Behörde herausfinden, wie viele Menschen eine Warnung vor Gefahren im Ernstfall erreichen würde. Die Warnmitteilung soll auf verschiedenen Kanälen verbreitet werden, etwa in Radio und Fernsehen, über Warn-Apps wie Nina oder Katwarn sowie auf Stadtinformationstafeln. Zusätzlich werden, da wo sie vorhanden sind, Sirenen genutzt. Gewarnt wird zudem über Lautsprecherwagen, die Infosysteme der Deutschen Bahn und erstmals auch das Cell-Broadcast-Verfahren. Dabei geht eine automatische Benachrichtigung an jedes Handy, das zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet ist, Empfang hat und mit einer aktuellen Software läuft. Da es sich nur um einen Test handelt, müssen die Menschen, die die Warnung empfangen, nichts tun. Um 11.45 Uhr soll die Entwarnung folgen.

Bund und Länder beraten über 49-Euro-Ticket und Unternehmenshilfen

BERLIN/HANNOVER: Die Bundesländer beraten am Donnerstag (15.00 Uhr) in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut über die Umsetzung geplanter Entlastungen in der Energiekrise. Klärungsbedarf gibt es nach Angaben der Landesregierung Niedersachsens, die den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz innehat, etwa noch bei der Unterstützung für Unternehmen sowie beim 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Eine Regierungssprecherin dämpfte vorab jedoch die Erwartungen an den Gipfel: «Es wird keine großen, wegweisenden Beschlüsse geben.» Zu den weiteren Themen der Gespräche sollen die Folgen des Ukraine-Kriegs, etwa die Unterbringung von Flüchtlingen, und die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie zählen.

Maskenpflicht im ÖPNV Sachsen-Anhalts entfällt

MAGDEBURG: In Sachsen-Anhalt fällt an diesem Donnerstag (0.00 Uhr) die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs. Es ist das erste Bundesland, das auf die Regel verzichtet. Die Menschen sollen künftig eigenverantwortlich entscheiden, ob sie den Mund-Nasen-Schutz aufsetzen oder nicht. Weiterhin getragen werden muss er im öffentlichen Fernverkehr, das regelt das Bundesinfektionsschutzgesetz. Es schreibt auch vor, dass FFP2-Masken in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen getragen werden müssen. Beim Zutritt zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern wird außerdem ein negativer Test verlangt. In Bayern soll die Maskenpflicht im ÖPNV am Samstag fallen.

Klima statt Corona - Karlsruhe äußert sich zum Nachtragshaushalt

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht will am Donnerstag (9.30 Uhr) verkünden, ob Gelder anstatt für die Bekämpfung der Corona-Krise zugunsten des Klimaschutzes verwendet werden dürfen. Die Union im Bundestag war vor das höchste deutsche Gericht gezogen. Die Karlsruher Entscheidung wird schriftlich verkündet.

Innenminister könnten Weg für Kroatien in Schengen-Raum freimachen

BRÜSSEL: Ein Treffen der EU-Innenminister könnte am Donnerstag (10.00 Uhr) den Weg für den Beitritt Kroatiens zum kontrollfreien Schengen-Raum freimachen. Die Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien dürfte dagegen am Widerstand von Ländern wie Österreich und den Niederlanden scheitern. Für Deutschland wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu dem Treffen in Brüssel erwartet.

Baerbock besucht Irland und Großbritannien

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Donnerstag (12.30 Uhr) zu Besuchen in Irland und Großbritannien ab. In der irischen Hauptstadt Dublin will die Grünen-Politikerin am Nachmittag Außenminister Simon Coveney treffen. Dabei dürfte es unter anderem um die Zusammenarbeit bei den Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien gehen - das EU-Mitglied Irland verfügt über ein großes Reservoir an Windkraft und gilt als möglicher Lieferant für grünen Wasserstoff. Am Freitag will Baerbock in London mit dem britischen Außenminister James Cleverly zusammenkommen.

Digital-Gipfel 2022 der Bundesregierung beginnt in Berlin

BERLIN: Die wirtschaftlichen Chancen der Auswertung von großen Datenbeständen sind der inhaltliche Schwerpunkt des 15. Digital-Gipfels der Bundesregierung, der am Donnerstag und Freitag in Berlin stattfindet. «Eine gute Vernetzung und Zugang zu Daten werden darüber entscheiden, wo in Zukunft Innovationen entstehen», erklärte Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorab.

Bauernverband legt wirtschaftliche Bilanz 2022 vor

BERLIN: Angespannte weltweite Agrarmärkte und höhere Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges haben in diesem Jahr Auswirkungen auf das Geschäft der deutschen Landwirte gehabt. Eine wirtschaftliche Bilanz stellt Bauernpräsident Joachim Rukwied am Donnerstag (10.30 Uhr) in Berlin vor. Dabei beziehen sich konkrete Zahlen zur Finanzlage der Betriebe auf das Wirtschaftsjahr 2021/22, das bis Ende Juni lief. Bei den Höfen sind Kosten für Gas, Strom und Kraftstoffe, Futter und Düngemittel erheblich gestiegen. Zugleich gingen die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte hoch. Bei Supermarktkunden kommen Preissprünge bei vielen Lebensmitteln an.

Wirecard-Prozess beginnt - Anklage: drei Milliarden Euro Schaden

MÜNCHEN: In München beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Wirecard-Strafprozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und seinen beiden Mitangeklagten vor, eine kriminelle Bande gebildet, die Konzernbilanzen gefälscht und Kreditgeber um 3,1 Milliarden Euro geprellt zu haben. Für den ersten Tag ist im Wesentlichen die fünfstündige Verlesung des 89 Seiten umfassenden Anklagesatzes eingeplant. Die vierte Strafkammer des Münchner Landgerichts hat rund 100 Verhandlungstage bis ins Jahr 2024 angesetzt.

Handwerksverband wählt neuen Präsidenten

AUGSBURG: Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) wählt am Donnerstag (17.00 Uhr) in Augsburg einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Der bisherige ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer tritt nach neun Jahren im Amt nicht mehr an. Zur Wahl stehe bisher einzig der Präsident der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dittrich, sagte eine Sprecherin des Verbandes. Es könnten allerdings noch während der Wahl neue Kandidatinnen oder Kandidaten dazukommen.

Netflix veröffentlicht erste Folgen von Doku über Harry und Meghan

LONDON/SANTA BARBARA: Das Streaming-Portal Netflix will am Donnerstag (9.01 Uhr MEZ) die ersten drei Folgen seiner mit Spannung erwarteten Doku-Serie «Harry & Meghan» veröffentlichen. Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) erzählen darin, was sie zu ihrem Abgang aus dem britischen Königshaus vor knapp drei Jahren bewogen hat und wie sie diesen selbst erlebt haben. «Wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns selbst zu hören?», fragt Meghan in einem Trailer für die insgesamt sechsteilige Doku-Serie in die Kamera, während Harry geheimnisvoll andeutet: «Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert.»

Adlon-Erben fordern Rückübertragung von Luxushotel - Prozess

BERLIN: Die Geschichte des berühmten Hotels Adlon am Brandenburger Tor beschäftigt am Donnerstag (12.00 Uhr) das Verwaltungsgericht Berlin. Die Familie Adlon fordert vom Land Berlin die Rückübertragung von Grundstück und Hotel. Hintergrund ist die Enteignung der Immobilie im Familienbesitz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Kern des Streits geht es um die Rolle der Familie im Nationalsozialismus und die Rechtmäßigkeit der Enteignung des Luxushauses. Das Gericht geht von einem regen Interesse an dem Prozess aus und verhandelt im großen Plenarsaal. Nach Angaben einer Sprecherin könnte das Urteil noch am selben Tag gesprochen werden.

Prozessbeginn nach Messerangriff an Hochschule in Hamm im Juni

DORTMUND: Nach einem Messerangriff an der Hochschule Hamm-Lippstadt mit einer Toten und drei Verletzten beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) am Dortmunder Schwurgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 34-jährige Deutsche aus Hamm soll am 10. Juni mit zwei Messern bewaffnet in die Hochschule eingedrungen sein und dort wahllos mehrere Menschen angegriffen haben. Eine 30-jährige Lehrbeauftragte aus Essen erlitt dabei so schwere Stich- und Schnittverletzungen, dass sie einen Tag später starb. Drei junge Studierende überlebten die Messerattacke. Laut einem vorläufigen psychiatrischen Gutachten gilt der Mann als psychisch so schwer krank, dass die Staatsanwaltschaft aktuell von Schuldunfähigkeit ausgeht. In dem Prozess geht es daher nicht um eine Bestrafung des 34-Jährigen, sondern allein um die Frage, ob er für unbestimmte Zeit in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht wird.

Verleihung der 23. 1Live Krone: Musikstars treffen sich in Bochum

BOCHUM: Nach mehreren Jahren Corona-Abstinenz kehren die Stars der deutschen Musikszene auf die Bühne in Bochum zurück. In der Jahrhunderthalle wird an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) der Musikpreis 1Live Krone 2022 in acht Kategorien vergeben.

Teams bereiten sich auf die Viertelfinalspiele bei Fußball-WM vor

DOHA: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar bereiten sich die verbliebenen Mannschaften auf die ganz heiße Turnierphase vor. Einen Tag vor den ersten Viertelfinalpaarungen Kroatien gegen Brasilien und Niederlande gegen Argentinien äußern sich Trainer und Spieler der Teams am Donnerstag auf den obligatorischen Pressekonferenzen. Zudem absolvieren die Mannschaften ihr Abschlusstraining. Es geht um den letzten Feinschliff vor dem Kampf ums Halbfinale. Die vier übrigen Viertelfinalisten Marokko, Portugal, England und Frankreich bereiten sich ebenfalls auf ihre K.o.-Duelle vor, haben aber noch einen Tag mehr Zeit.

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen startet mit Frauen-Sprint

HOCHFILZEN: Mit dem Sprint der Frauen beginnt an diesem Donnerstag (14.10 Uhr/ZDF und Eurosport) der Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen. In dem Rennen über 7,5 Kilometer soll die ehemalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Preuß nach überstandener Erkrankung ihren Saison-Einstand geben. Im Pillerseetal sind für den Deutschen Skiverband neben Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick außerdem Vanessa Voigt, Sophia Schneider, Juliane Frühwirt und Anna Weidel dabei. Für die Männer steht der Sprint beim zweiten Weltcup des WM-Winters erst am Freitag auf dem Programm.