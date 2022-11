Das bringt der Donnerstag

Karlsruher Entscheidung zur Rechtmäßigkeit früher Corona-Verordnungen

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht äußert sich am Donnerstag (09.30 Uhr) zum Zustandekommen der Corona-Verordnungen in der Anfangszeit der Pandemie. Dabei geht es um die Frage, ob die weitreichenden Grundrechtseingriffe durch die Corona-Maßnahmen damals eine ausreichende gesetzliche Grundlage hatten.

G7-Innenminister sprechen in Hessen über Krieg und Terrorismus

ELTVILLE: Die G7-Innenminister sprechen im hessischen Eltville bei Wiesbaden über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie über den gewaltbereiten Extremismus und Terrorismus. Auch der Kampf gegen hybride Bedrohungen und Falschinformationen steht auf der Tagesordnung. Zudem geht es um die Bekämpfung von Menschenhandel und Kindesmissbrauch im Cyberraum.

Gericht urteilt über Abschuss von Passagierflug MH17 über Ostukraine

AMSTERDAM: Mehr als acht Jahre nach dem Abschuss des Passagierfluges MH17 mit 298 Toten wird ein Strafgericht in den Niederlanden am Donnerstag sein Urteil gegen vier mutmaßliche Täter verkünden. Die Angeklagten - drei Russen und ein Ukrainer - waren hochrangige prorussische Separatisten in der Ostukraine und sollen nach Darstellung der Anklage die Rakete besorgt haben, mit der die Maschine abgeschossen wurde. Die Anklage hat vier Mal lebenslange Haft gefordert.

Urteil möglich in Prozess um «NSU 2.0»-Drohschreiben

FRANKFURT/MAIN: Der Angeklagte soll mehr als 80 Drohschreiben versendet haben - nun könnte an diesem Donnerstag im Frankfurter «NSU 2.0»-Prozess das Urteil fallen. Zuvor hat der aus Berlin stammende Alexander M. vor dem Landgericht noch Gelegenheit für das dem Angeklagten zustehende «Letzte Wort». Das Gericht muss diese Ausführungen vor der Urteilsfindung anhören.

Siemens legt Zahlen für sein 175. Geschäftsjahr vor

MÜNCHEN: Wenn Siemens am Donnerstag (07.00 Uhr) die Zahlen für sein 175. Geschäftsjahr vorlegt, ist die Freude ein Stück getrübt. Denn die vor gut zwei Jahren an die Börse gebrachte Energiesparte - heute Siemens Energy - hat beim Technikkonzern im Jubiläumsjahr kräftig aufs Ergebnis gedrückt. Im dritten Quartal hatte eine Abschreibung auf die Minderheitsbeteiligung, die Siemens immer noch hält, sogar für den ersten Quartalsverlust seit fast zwölf Jahren gesorgt.

Thyssenkrupp legt Jahresbilanz vor

ESSEN: Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp legt am Donnerstag (07.00 Uhr) in Essen seine Bilanz für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 vor. Das Unternehmen hatte im August ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet - nach 34 Milliarden Euro im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern sollte mindestens zwei Milliarden Euro erreichen (Vorjahr: 796 Mio Euro).

Britischer Finanzminister Hunt legt Finanzplan vor

LONDON: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt legt am Donnerstag seinen mit Spannung erwarteten Haushaltsplan vor. Es wird erwartet, dass der Schatzkanzler sowohl Steuererhöhungen als auch erhebliche Einschnitte bei den öffentlichen Ausgaben ankündigen wird. Vorrangiges Ziel von Hunt und Premierminister Rishi Sunak ist, ein rund 40 Milliarden Pfund (45,9 Mrd Euro) großes Haushaltsloch zu stopfen und zugleich das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen.

Metall-Tarifgespräche steuern auf Einigungsversuch zu

LUDWIGSBURG: Die Tarifgespräche in der deutschen Metall- und Elektroindustrie gehen am Donnerstag (14.30 Uhr) in Ludwigsburg bei Stuttgart in die womöglich entscheidende Phase. Sowohl die IG Metall als auch die Arbeitgeber stellen sich auf einen Einigungsversuch für die deutschlandweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten ein. Sollten die Verhandlungen scheitern, will der Vorstand der IG Metall noch in der Nacht zum Freitag entscheiden, ob der Arbeitskampf ausgeweitet wird.

Jahrelang isoliertes Mädchen - Rolle des Jugendamts Thema im Landtag

ATTENDORN: Der Fall des mutmaßlich über Jahre in einem Haus im sauerländischen Attendorn festgehaltenen Mädchens ist am Donnerstag wieder Thema im nordrhein-westfälischen Landtag. Neben den Ermittlungen gegen die Angehörigen dürften vor allem mögliche Versäumnisse des Jugendamts im Mittelpunkt stehen. Der Fall steht im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (10.00 Uhr) sowie im Innenausschuss (13.30 Uhr) auf der Tagesordnung.

Gericht verkündet nach tödlichem Raserunfall Urteil

AUGSBURG: Nach einer tödlichen Raserfahrt mit etwa Tempo 200 will das Landgericht Augsburg am Donnerstag (14.00 Uhr) das Urteil gegen den 28 Jahre alten Fahrer verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für den Autofahrer eine siebeneinhalbjährige Gefängnisstrafe gefordert, die Verteidiger haben sich für maximal vier Jahre Haft ausgesprochen.

Kulturstaatsministerin verleiht Deutschen Kurzfilmpreis in Hamburg

HAMBURG: Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) verleiht am Donnerstag (20.00 Uhr) den Deutschen Kurzfilmpreis in der Hamburger Kampnagelfabrik. Mit der Auszeichnung ehrt die Bundesregierung jedes Jahr herausragende Leistungen bei der Produktion von Kurzfilmen, wie die Veranstalter mitteilten. Der Deutsche Kurzfilmpreis wird in sechs verschiedenen Kategorien vergeben.