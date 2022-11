Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.11.22 | Überblick

Bürgergeld, Inflation, Wohngeld - Bundestag mit großem Programm

BERLIN: Der Bundestag stimmt an diesem Donnerstag (ab 9.00 Uhr) über mehrere wichtige Gesetzesvorhaben der Ampel-Koalition ab. SPD, Grüne und FDP werden mit ihrer Mehrheit voraussichtlich das geplante Bürgergeld beschließen. Das bisherige Hartz-IV-System soll damit zum Jahreswechsel abgelöst werden. Die Union, auf deren Zustimmung die Ampel später im Bundesrat angewiesen ist, kritisiert die Pläne und hat mit einer Blockade in der Länderkammer gedroht.

Haushaltsausschuss nimmt letzte Änderungen an Etat für 2023 vor

BERLIN: Der Haushaltsausschuss des Bundestags legt am Donnerstag (11.00 Uhr) letzte Hand an den von Finanzminister Christian Lindner (FDP) aufgestellten Etat für das kommende Jahr. Erfahrungsgemäß werden die Abgeordneten in der sogenannten Bereinigungssitzung noch eine Reihe an Änderungen vornehmen. Die Sitzung dauert deshalb oft bis spät in die Nacht oder sogar bis zum nächsten Morgen.

Entscheidung über Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin fällt

BERLIN: Der Bundestag entscheidet am Donnerstag (20.15 Uhr) über die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl vom September vergangenen Jahres in Berlin. Wegen zahlreicher Pannen sollen die Bürger nach dem Willen der Ampel-Koalition in 431 Wahlbezirken erneut entscheiden können. Betroffen sind 327 der 2256 Wahlbezirke der Hauptstadt sowie 104 der 1507 Briefwahlbezirke. Die Wiederholung soll mit Erst- und Zweitstimme erfolgen.

Kindesmissbrauch und Mieterschutz: Justizministerkonferenz in Berlin

BERLIN: Forderungen an den Bund zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch und zum Schutz von Mietern stehen am Donnerstag (10.30 Uhr) bei der Herbstkonferenz der Justizminister in Berlin auf der Agenda. Dagegen stehen die jüngst kontrovers diskutierten Pläne zur Legalisierung von Cannabis nicht auf der Tagesordnung.

BKA präsentiert Bundeslagebild zur Rauschgiftkriminalität 2021

WIESBADEN: Das Bundeskriminalamt (BKA) informiert an diesem Donnerstag (10.30 Uhr) in Wiesbaden über die Entwicklung der Rauschgiftkriminalität in Deutschland. Die Ermittler wollen bei der Präsentation des «Bundeslagebilds Rauschgiftkriminalität 2021» über die Zahl der Delikte, die Tatverdächtigen beim Handel mit den Drogen und die Todesopfer durch den Rauschgiftmissbrauch berichten.

BGH entscheidet über Klagerechte bei Datenschutzverstößen

KARLSRUHE: Ob Verbraucherschutzverbände wegen möglicher Datenschutzverstöße von Unternehmen auch ohne konkret Betroffene vor Gericht ziehen können, entscheidet sich am Donnerstag (8.30 Uhr) am Bundesgerichtshof (BGH). Bei der Verhandlung Ende September in Karlsruhe über eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen die Internetplattform Facebook hatte sich angedeutet, dass es prinzipiell grünes Licht geben dürfte. Eine Bedingung könnte allerdings sein, dass mutmaßlich geschädigte Verbraucherinnen und Verbraucher identifizierbar wären.

BGH verhandelt über Strafbarkeit von Impfpass-Fälschungen

LEIPZIG: Gibt es eine Strafbarkeitslücke bei der Fälschung von Corona-Impfpässen? Über diese Frage verhandelt am Donnerstag (10.30 Uhr) der Bundesgerichtshof in Leipzig. Der 5. Strafsenat hat die Revisionen gegen ein Urteil des Landgerichts Hamburg aus dem März diesen Jahres auf dem Tisch.

Windräder im Wald zulässig? - Verfassungsgericht entscheidet

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht will am Donnerstag (9.30 Uhr) entscheiden, ob Bundesländer Windräder in Wäldern untersagen können. Es geht dabei um einen Passus im Thüringer Waldgesetz, der in dem waldreichen Bundesland seit Ende 2020 den Bau auf Forstflächen verbietet. Dagegen haben private Waldbesitzer Verfassungsbeschwerde eingereicht, die zusammen mit Projektgesellschaften Windkraftanlagen in ihren Forsten errichten wollen.

Zu wenig Erwerbsminderungsrente? Bundessozialgericht verhandelt

KASSEL: Das Bundessozialgericht verhandelt an diesem Donnerstag (13.45 Uhr) in zwei Revisionsverfahren über die Klagen eines Rentners und einer Rentnerin, die sich bei der Berechnung ihrer Erwerbsminderungsrente benachteiligt sehen. Betroffen von der Frage seien bundesweit rund 1,8 Millionen Rentner, deren Erwerbsminderungsrente vor dem 1. Januar 2018 beziehungsweise vor dem 1. Januar 2019 begann, wie das Gericht bekanntgab. Sie profitierten bei der Berechnung ihrer Rente nicht von gesetzlichen Verbesserungen, die zu den genannten Zeitpunkten in Kraft getreten seien. Eine Entscheidung soll bereits am Donnerstag fallen.

EU-Kommission stellt Vorschläge für strengere Abgasnorm vor

BRÜSSEL: Die EU-Kommission stellt am Donnerstag (11.00 Uhr) einen Vorschlag für verschärfte Regeln für den Schadstoffausstoß von neuen Autos und anderen Fahrzeugen vor. Die sogenannte Abgasnorm Euro 7 soll etwa die Luftqualität in Städten verbessern und auch zum Umweltschutz beitragen. Geregelt werden beispielsweise der Ausstoß von Stickoxiden und Feinstaub. Eigentlich hätte das Vorhaben schon lange vorgestellt werden sollen, dies wurde aber mehrfach verschoben.

BGH nimmt «Partnerprogramm» von Amazon unter die Lupe

KARLSRUHE: Das sogenannte Partnerprogramm des Internet-Versandriesen Amazon beschäftigt am Donnerstag (9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH). Das Programm funktioniert so, dass angemeldete Teilnehmer auf ihrer eigenen Internetseite Links zu Produkten im Amazon-Angebot setzen können. Kommt darüber ein Kauf zustande, zahlt Amazon eine Provision.

BGH urteilt zu Infos über Herstellergarantien im Online-Handel

KARLSRUHE: In welcher Form Internethändler über Herstellergarantien informieren müssen, will der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (8.30 Uhr) verkünden. Entscheidend dürfte sein, ob der Unternehmer die Herstellergarantie zu einem zentralen oder gar entscheidenden Merkmal seines Angebots macht.

Conti-Zahlen zum dritten Quartal - Energiepreise drücken auf Bilanz

HANNOVER: Bei Continental stehen am Donnerstag frische Geschäftszahlen an. Der Autozulieferer und Reifenhersteller war im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich in die Verlustzone abgerutscht. Unterm Strich gab es ein Minus von knapp 251 Millionen Euro nach 545 Millionen Euro Gewinn Mitte 2021. Wie viele andere Firmen belastete etwa der Chipmangel den Dax-Konzern aus Hannover, im weiteren Verlauf wurde aber etwas Entspannung erwartet. Zuletzt drückten auch gestiegene Kosten und Abschreibungen auf die Conti-Bilanz - einerseits wegen teurerer Energie und Logistik, zum anderen aufgrund höherer Zinsen und Wertberichtigungen in Russland.

Zweite Runde im Rechtsstreit um die «Schützenlisl»

MÜNCHEN: Ein Rechtsstreit um die «Schützenlisl» geht in eine neue Runde. Ein Wiesn-Wirt möchte auf diesem Wege erreichen, dass er den Namen und das Bild des auf einem Fass tanzenden Biermadls doch noch verwenden darf. Ende Februar hatte ihm nämlich das Landgericht München I genau dies untersagt und der Klage der Traunsteiner Münchner Kindl Brauerei stattgegeben, die die «Schützenlisl» für sich reklamiert. Gegen dieses Urteil hat der Festwirt nun Berufung eingelegt, die der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts in München am Donnerstag (14.00 Uhr) verhandelt.

Mann soll Bekannten zu Sprung in Main gezwungen haben - Prozessbeginn

ASCHAFFENBURG: Knapp neun Monate nach dem tödlichen Sturz eines Mannes von einer Mainbrücke in Unterfranken beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen Bekannten des Opfers. Der Angeklagte soll den 30-Jährigen gezwungen haben, in der Nacht zum 18. Februar zwischen Wörth und Erlenbach (Landkreis Miltenberg) in den eiskalten Fluss zu springen. Der Mann stürzte rund zwölf Meter in die Tiefe und starb im Hochwasser führenden Main. Die Tat soll der Angeklagte mit seinem Handy gefilmt haben.

Hanebuth wieder wegen Schlägerei vor Gericht - Plädoyers und Urteil

HANNOVER: Ein Berufungsverfahren um einen verprügelten Werkstattbesitzer gegen Rockerboss Frank Hanebuth und weitere Angeklagte steht vor dem Abschluss. Die Plädoyers und das Urteil des Landgerichts Hannover werden für Donnerstag (9.00 Uhr) erwartet.

Nach Armbrust-Schüssen in Schule: Prozess beginnt

BREMEN: Ein halbes Jahr nach der Gewalttat mit einer Armbrust in einem Bremerhavener Gymnasium muss sich ein 21 Jahre alter Mann ab Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Bremen wegen versuchten Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, bei der Tat am 19. Mai einer Schulbeschäftigten mit der Armbrust in den Oberkörper geschossen zu haben. Als die Frau flüchten wollte, soll er ein weiteres Mal auf sie geschossen haben. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt.

Mord an Claudia Otto vor 35 Jahren - Prozess gegen Doppelmörder

BONN: Rund 35 Jahre nach dem Mord an einer jungen Frau aus Lohmar beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der Angeklagte - ein verurteilter Doppelmörder - soll 1987 die Gastwirtstochter Claudia Otto getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus Habgier in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge aus.

Berliner Volksbühne zeigt «Hyäne Fischer - Das totale Musical»

BERLIN: Die Berliner Volksbühne will erstmals «Hyäne Fischer - Das totale Musical» zeigen. Die Uraufführung ist für diesen Donnerstag (19.30 Uhr) geplant. Angekündigt ist ein Heldinnenepos, das «ausgehend vom Mythos um den Popstar Hyäne Fischer als letzte Chance für Deutschland den kollektiven Weg ins goldene Matriarchat» erzähle.

Flick benennt seinen WM-Kader: 26 Plätze für Katar

FRANKFURT/MAIN: Bei einer Pressekonferenz in der DFB-Akademie in Frankfurt/Main wird Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag um 12.00 Uhr sein Aufgebot für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verkünden. Ein Großteil der 26 Plätze im Kader ist bereits fix vergeben. Allein vom FC Bayern München werden um Kapitän Manuel Neuer sieben Spieler zum Kreis der Nationalmannschaft gehören.

Eishockey-Deutschland-Cup in Krefeld startet

KREFELD: Deutschlands Eishockey-Nationalteam trifft zum Auftakt des Deutschland Cups in Krefeld an diesem Donnerstag (19.45 Uhr) auf Dänemark. Weitere Teilnehmer beim traditionellen Vier-Nationen-Turniers des Deutschen Eishockey-Bundes sind Österreich und die Slowakei. Weitere Spieltage sind am Samstag und Sonntag. Bundestrainer Toni Söderholm verzichtet auf etliche Stammspieler und will stattdessen lieber einige Talente und Rückkehrer im Hinblick auf die WM-Vorbereitung im kommenden Frühjahr testen. Das Turnier findet in diesem Jahr vorerst zum letzten Mal in Krefeld statt. Der künftige Standort ist noch nicht bekannt.