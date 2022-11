Das bringt der Donnerstag

G7-Außenministertreffen in Münster - Russland und China im Zentrum

MÜNSTER: Die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Länder beraten von diesem Donnerstag an in Münster über die Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Bei dem zweitägigen Treffen der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien soll zudem unter anderem über den Umgang mit China und dem Iran gesprochen werden, ebenso wie über die Folgen des Krieges für Zentralasien und Afrika. Auch Außenministerinnen und -minister aus afrikanischen Staaten sowie Vertreter des Staatenverbunds Afrikanische Union wurden in der westfälischen Stadt erwartet.

Scholz bricht zu Kurzbesuch nach China auf

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz bricht am Donnerstag zu einem nur elfstündigen Antrittsbesuch nach Peking auf. Dort wird er am Freitag Präsident Xi Jinping treffen - als erster westlicher Regierungschef seit dessen Wiederwahl zum Parteichef. Kurz vor seiner Abreise kündigte der SPD-Politiker in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» einen Kurswechsel gegenüber China an und begründete das mit den Ergebnissen des Parteitags der Kommunistischen Partei des Landes vor zwei Wochen. «Das China von heute ist nicht mehr dasselbe wie noch vor fünf oder zehn Jahren», schrieb Scholz. «Es ist klar: Wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit China verändern.»

Stoltenberg reist in Türkei - Treffen mit Erdogan geplant

ISTANBUL: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bricht am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch in die Türkei auf. Themen der dort geplanten Treffen dürften neben dem Ukraine-Krieg etwa die Haltung der Türkei zur Nato-Norderweiterung um Schweden und Finnland sowie die Spannungen zum Nachbarn und Nato-Partner Griechenland sein. Am Donnerstagabend trifft Stoltenberg den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Istanbul, wie das Ministerium in Ankara mitteilte. Am Freitag soll der Nato-Chef dann mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen.

Italiens Regierungschefin zum Antrittsbesuch in Brüssel

ROM/BRÜSSEL: Italiens neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni besucht an diesem Donnerstag Spitzenvertreter der EU-Institutionen in Brüssel. Die Parteichefin der ultrarechten Fratelli d'Italia wird am Nachmittag nacheinander zu Gesprächen mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola (16.30 Uhr), Kommissionschefin Ursula von der Leyen (18.00 Uhr) und Ratspräsident Charles Michel (19.00 Uhr) erwartet. Worüber die 45-Jährige konkret sprechen will, war vor ihrer Abreise nicht bekannt.

Balkan-Gipfel bei Scholz: Mehrere Abkommen geplant

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Donnerstag Gastgeber eines Gipfeltreffens mit den Balkan-Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Alle sechs Länder streben den Beitritt zur EU an, befinden sich aber in unterschiedlichen Phasen der EU-Annäherung. An dem Gipfel nehmen auch die Spitzen der Europäischen Union und Regierungschefs mehrerer EU-Staaten teil.

Karlsruhe entscheidet zur Datenweitergabe durch den Verfassungsschutz

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht äußert sich am Donnerstag (9.30 Uhr) zur Weitergabe von Daten durch den Verfassungsschutz. Es geht um Vorschriften, die die Übermittlung an Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden und auch an andere Stellen regeln. Nach der Karlsruher Rechtsprechung gelten für den Informationsaustausch zwischen Nachrichtendiensten und Polizei hohe Hürden. Denn die verdeckt arbeitenden Geheimdienste dürfen sehr viel, müssen sich aber auf Beobachtung und Aufklärung beschränken. Für das Eingreifen bei Straftaten ist die Polizei zuständig, die sich an strengere Regeln zu halten hat. Dieses sogenannte Trennungsprinzip darf nicht unterlaufen werden, indem einfach Daten weitergereicht werden.

Insider sagt erstmals in ÖVP-Korruptionsausschuss aus

WIEN: Im seit Monaten andauernden ÖVP-Korruptionsausschuss wird am Donnerstag mit Spannung der Auftritt eines ehemaligen Vertrauten von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz erwartet. Der frühere Chef der Staatsholding Öbag, Thomas Schmid, gilt als Schlüsselfigur unter anderem in der sogenannten Inseraten-Affäre, bei der mutmaßlich mit Steuergeld aus dem Finanzministerium Inserate für die ÖVP bezahlt worden sein sollen.

Steinmeier hält in Kyoto Rede zur Klimapolitik

TOKIO/KYOTO: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt am Donnerstag seinen Besuch in Japan in der alten Kaiserstadt Kyoto fort. Er wird in der renommierten Doshisha-Universität eine Rede zum Klimaschutz halten (3.15 Uhr MEZ). Von Tokio nach Kyoto wollen der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender mit dem japanischen Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen fahren. Am Abend (Ortszeit/9.45 Uhr MEZ) werden sie ihren Besuch in Japan beenden und in die südkoreanische Hauptstadt Seoul weiterfliegen.

Bank of England wird Leitzins vermutlich stark erhöhen

LONDON: Die Bank of England wird am Donnerstag (13.00 Uhr MEZ) den Leitzins vermutlich deutlich erhöhen. Finanzexperten erwarten, dass die britische Zentralbank den Leitzins von derzeit 2,25 Prozent erheblich anhebt, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Im Gespräch ist, dass die Bank den Zins um 0,75 Punkte auf 3 Prozent festlegt, das wäre die größte Erhöhung seit 33 Jahren. Notenbankchef Andrew Bailey hatte Mitte Oktober angedeutet, dass das Plus höher sein könne als die 0,5 Prozent, um die die Bank of England (BoE) den Zins beim vorigen Mal angehoben hatte. Damit werden Kredite und Hypotheken wieder teurer.

Papst Franziskus reist nach Bahrain

ROM: Papst Franziskus reist an diesem Donnerstag in das Golf-Königreich Bahrain. Der 85-Jährige will am Vormittag von Rom aus abfliegen und wird am Nachmittag (Ortszeit) in dem Land auf der arabischen Halbinsel erwartet. Es ist der erste Besuch eines Papstes in Bahrain. Anlass ist ein interreligiöses Forum. Im Mittelpunkt der Reise stehen Treffen mit Vertretern des Islams und der Abschluss des Forums, bei dem das Oberhaupt der katholischen Kirche am Freitag reden will.

Union Berlin und 1. FC Köln wollen im Europapokal weiterkommen

BERLIN: Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin und der 1. FC Köln wollen im Europapokal in die nächste Runde einziehen. Mit einem Sieg bei Royale Union Saint-Gilloise (Belgien) am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL+) stünde Union sicher in der K.o.-Runde der Europa League. Im letzten Gruppenspiel in der Conference League muss auch der 1. FC Köln zur gleichen Zeit gegen OGC Nizza gewinnen, um weiterzukommen. Der SC Freiburg steht in der Europa League vor dem Auswärtsspiel bei Karabach Agdam bereits als Gruppensieger fest.