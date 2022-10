Das bringt der Donnerstag

Lindner stellt Herbst-Steuerschätzung vor - Mehreinnahmen erwartet

BERLIN: Finanzminister Christian Lindner (FDP) stellt am Donnerstag (15.00 Uhr) die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung vor. Trotz des prognostizierten Wirtschaftsabschwungs werden deutliche Mehreinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden erwartet. Der Staat profitiert dabei unter anderem von der hohen Inflation: Wenn Waren teurer werden, steigen auch die Einnahmen aus den Steuern, die darauf zu entrichten sind. Vor allem die Mehrwertsteuer spült mehr Geld in die Kassen.

IEA sieht in globaler Energiekrise Chancen für Energiewende

PARIS: Die Internationale Energieagentur (IEA) legt am Donnerstag (6.00 Uhr) in Paris mitten in der weltweiten Energiekrise ihren Jahresbericht vor. In der Analyse geht es unter anderem darum, ob die durch Russlands Angriff auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise einen Rückschlag für die Umstellung auf saubere Energien bedeutet oder ein Katalysator dafür ist.

EZB-Sitzung: Weitere Zinserhöhung im Euroraum erwartet

FRANKFURT/MAIN: Europas Währungshüter stemmen sich gegen die Rekordinflation im Euroraum. Die Notenbank hat für ihre Sitzung an diesem Donnerstag in Frankfurt eine weitere Anhebung der Leitzinsen in Aussicht gestellt. Als wahrscheinlich gilt eine erneute kräftige Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Die Entscheidungen des EZB-Rates werden am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) bekanntgegeben. Die Euro-Währungshüter hatten bei ihrer Sitzung am 21. Juli erstmals seit elf Jahren die Zinsen im Euroraum wieder angehoben.

Scholz zu Antrittsbesuch in Griechenland - Treffen mit Mitsotakis

ATHEN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am Donnerstag bei seinem Antrittsbesuch in Griechenland in der Hauptstadt Athen Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Zu den Hauptthemen dürfte der Territorialstreit zwischen Griechenland und der Türkei um griechische Inseln wie Rhodos, Kos und Lesbos im östlichen Mittelmeer zählen.

Bei dem Gespräch dürfte auch die Rüstungskooperation zwischen den beiden Ländern eine Rolle spielen. Die Bundesregierung hat einen Ringtausch mit Griechenland vereinbart, um die Ukraine mit 40 Schützenpanzern sowjetischer Bauart des Typs BMP-1 zu versorgen, die Athen einst aus DDR-Beständen erhalten hatte.

Israel und Libanon unterzeichnen Abkommen zu gemeinsamer Seegrenze

TEL AVIV/BEIRUT: Israel und der Libanon wollen am Donnerstag ein Abkommen zur gemeinsamen Seegrenze unterzeichnen. Die Zeremonie mit den Verhandlungsteams soll nach israelischen Angaben am Nachmittag (gegen 14.00 Uhr MESZ) in unterschiedlichen Räumen auf einem Stützpunkt der Vereinten Nationen (UN) in Nakura im Süden des Libanons stattfinden. Im Anschluss soll das separat unterzeichnete Abkommen an US-Vermittler Amos Hochstein übergeben werden. Bereits am Donnerstagvormittag (09.30 Uhr MESZ) kommt Israels Regierung zusammen, um den Kompromiss abschließend zu billigen.

Dritte Runde bei Metall-Tarifverhandlung: Arbeitgeberangebot verlangt

FRANKFURT/BERLIN: Begleitet von Warnstreikdrohungen werden die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie fortgesetzt. An diesem Donnerstag kommen Arbeitgeber und IG Metall in den vier Tarifgebieten Küste, Bayern, Baden-Württemberg und Mitte zu regionalen Gesprächen zusammen. Die Gewerkschaft hat bereits mehrfach die Vorlage eines Angebots in dieser dritten Runde verlangt. Sollte die Offerte «zu mickrig» ausfallen, werde es ab Samstag Warnstreiks geben, drohte beispielsweise der Mitte-Bezirkschef Jörg Köhlinger in Frankfurt.

Lufthansa berichtet über gewinnträchtiges Sommerquartal

FRANKFURT/MAIN: Der Lufthansa-Konzern berichtet am Donnerstag (7.00 Uhr) über Details zu seinem gewinnträchtigen Sommergeschäft. Von Juli bis September hat das Unternehmen nach vorab veröffentlichten Zahlen operativ 1,1 Milliarden Euro verdient - trotz Streiks und Flughafenchaos. Im Vergleich zum dritten Vorjahresquartal verdoppelte sich der Umsatz nahezu auf 10,1 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet Konzernchef Carsten Spohr nun einen operativen Gewinn von mindestens einer Milliarde Euro (bereinigtes Ebit), getragen vom Logistikgeschäft und der Wartungstochter Lufthansa Technik, die beim Neustart nach Corona weltweit gefragt ist.

Credit Suisse legt nach Milliardenverlusten Umbaupläne vor

ZÜRICH: Die krisengeschüttelte Schweizer Großbank Credit Suisse stellt mit den neuen Quartalszahlen am Donnerstag ihre mit Spannung erwarteten Umbaupläne vor. Nach Milliardenverlusten will die Bank Einsparungen verkünden. Dem Vernehmen nach will sie sich auf die Vermögensverwaltung und das Schweizer Geschäft konzentrieren und die Investment Bank verkleinern. Die Bank hat schwere Zeiten mit Skandalen, Anklagen und desaströsen Investments hinter sich.

Urteil im Schuhbeck-Prozess erwartet

MÜNCHEN: Für Starkoch Alfons Schuhbeck wird es am Donnerstag (9.00 Uhr) ernst vor dem Landgericht München I. Denn dann soll sich entscheiden, ob er wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ins Gefängnis muss. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-Jährigen vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 im «Orlando» und den «Südtiroler Stuben» hinterzogen haben soll.

«Vogel des Jahres» 2023 wird bekanntgegeben

BERLIN/HILPOLTSTEIN: Wer wird der «Vogel des Jahres» 2023? Das wollen der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) am Donnerstag (12.00 Uhr) bekanntgeben. Fünf Kandidaten waren um den Titel ins Rennen gegangen: Braunkehlchen, Feldsperling, Neuntöter, Teichhuhn und Trauerschnäpper. Zuletzt hatten Braunkehlchen und Feldsperling vorne gelegen. Die Naturschutzverbände küren den «Vogel des Jahres» seit 1971. Seit 2021 darf die Bevölkerung diesen wählen.

Oberlandesgericht München verhandelt über Lindt-«Goldhasen»

MÜNCHEN: Der goldene Schoko-Osterhase von Lindt ist seit 70 Jahren auf dem deutschen Markt und hat es längst zum Marktführer gebracht. Das Oberlandesgericht München muss sich am Donnerstag (14.00) mit der Klage der Schweizer gegen einen Konkurrenten befassen, der seine Schokohasen ebenfalls in goldene Folie gehüllt hat. Das OLG hatte die Klage abgewiesen, aber der Bundesgerichtshof hatte der Revision von Lindt stattgegeben: Die Farbe des «Goldhasen» von Lindt ist so bekannt, dass sie Markenschutz genießt.

BGH verhandelt über Schummel-Software für Playstation-Spieler

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Donnerstag (9.00 Uhr) mit der Frage, inwieweit Computerspiele gegen nachträgliche Manipulation geschützt sind. Es geht um sogenannte Cheat-Programme, mit deren Hilfe Nutzerinnen und Nutzer bestimmte Beschränkungen in Spielen umgehen können. «Cheat» ist ein englisches Verb und bedeutet schummeln oder betrügen.

Freiburg, Union und Köln im Europapokal gefordert

BERLIN: Der SC Freiburg, Union Berlin und der 1. FC Köln sind am Donnerstagabend im Europapokal gefordert. Die Freiburger wollen im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus (21.00 Uhr/RTL) den Gruppensieg in der Europa League perfekt machen. Sicher in der K.o.-Phase steht der badische Fußball-Bundesligist bereits. Mit einem Sieg gegen den griechischen Rekordmeister würden sich die Freiburger auch noch den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale sichern und die zusätzliche Hürde im Sechzehntelfinale umgehen.

Darts-EM in Dortmund beginnt - Ex-Weltmeister Cross spielt

DORTMUND: In der Dortmunder Westfalenhalle wird ein neuer Darts-Europameister gesucht. Das prestigeträchtige Turnier mit 32 Teilnehmern beginnt am Donnerstagabend (19.00 Uhr/Sport1 und DAZN). Am Auftaktabend kommt es unter anderem zum Duell der beiden Engländer Rob Cross und James Wade. Neben Ex-Weltmeister Cross greifen auch Michael Smith, Nathan Aspinall und der topgesetzte Luke Humphries direkt ins Geschehen ein. Die beiden deutschen Spieler Gabriel Clemens und Martin Schindler spielen wie Weltmeister Peter Wright erst am Freitagabend. Das Turnier dauert bis zum Sonntag.