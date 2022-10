Das bringt der Donnerstag

Bundestag berät über Milliarden-Entlastungen in der Krise

BERLIN: Milliardenschwere Entlastungen wegen der hohen Energiepreise sind Thema an diesem Donnerstag im Bundestag. Zu Beginn der Plenarsitzung gibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Regierungserklärung zum noch am selben Tag beginnenden EU-Gipfel ab, bei dem ein weiteres Paket zum Kampf gegen die Krise beraten werden soll. Auf die Regierungserklärung folgt eine Debatte, in der auch Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) reden will.

Ministerpräsidentenkonferenz beginnt - Beratungen über Energiekrise

HANNOVER: Die 16 Regierungschefs der Länder kommen am Donnerstag (12.00 Uhr) in Hannover zu einer Ministerpräsidentenkonferenz zusammen. Im Fokus stehen Beratungen über den weiteren Kurs in der Energiekrise. Mehrere Ministerpräsidenten bekräftigten zuvor ihre Forderung nach schnelleren Hilfen des Bundes.

EU-Gipfel berät über Energiekrise und Ukraine-Krieg

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten an diesem Donnerstag bei einem Gipfel (15.00 Uhr) in Brüssel über Wege aus der Energiekrise. Dabei dürfte es vor allem darum gehen, wie die Preise für Gas reduziert werden können. Im Raum stehen etwa gemeinsame Gas-Einkäufe und ein von vielen Staaten geforderter Preisdeckel. Zudem soll am ersten Tag des zweitägigen Treffens über die weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine beraten werden.

Ausschuss berät über Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin

BERLIN: Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags berät am Donnerstag (16.00 Uhr) über die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl vom September vergangenen Jahres in Berlin. Wegen der zahlreichen Pannen soll nach dem Willen der Ampel-Fraktionen in 431 der insgesamt 2256 Wahlbezirke der Hauptstadt erneut mit Erst- und Zweitstimme gewählt werden.

Industrie diskutiert über Wege zu sicherer Rohstoffversorgung

BERLIN: Um die Rohstoffversorgung Deutschlands geht es auf einem Kongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) am Donnerstag (14.30 Uhr) in Berlin. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird als Redner erwartet. Aus Sicht des BDI ist die sichere Versorgung mit Rohstoffen Voraussetzung dafür, dass die grüne und digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft gelingt.

Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng erneut vor Gericht

MÜNCHEN: Vor dem Landgericht München I beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) ein neuer Prozess gegen den langjährigen Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng. Das Amtsgericht hatte ihn im vergangenen Jahr in erster Instanz wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass Boateng seine Ex-Freundin 2018 in einem gemeinsamen Karibikurlaub geschlagen hat.

Bertelsmann Stiftung stellt Studie zu Kita-Plätzen in Deutschland vor

BERLIN: Die Bertelsmann Stiftung veröffentlicht an diesem Donnerstag ihre jährliche Studie zur Kita-Betreuung in Deutschland. Es handelt sich dabei um eine nach Bundesländern aufgeschlüsselte Auswertung zur frühkindlichen Bildung und zu vorhandenen Plätzen in den Kindertageseinrichtungen. Neben einem Ausblick auf die Betreuungssituation im Jahr 2023 enthält der «Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme 2022» auch vergleichende Analysen zwischen Ost- und Westdeutschland.

Kampf gegen Korruption: Faeser lädt zu Beratungen ein

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) empfängt an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) Amtskolleginnen und -kollegen zu Beratungen im Rahmen des «Berliner Prozesses». Schwerpunkt des Treffens sind laut Bundesinnenministerium unter anderem die irreguläre Migration sowie der Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität.

Binnenschiffer mit Poller erschlagen - Prozess beginnt

DÜSSELDORF: Weil er einen bayerischen Binnenschiffer erschlagen haben soll, muss sich ein Obdachloser von diesem Donnerstag (10.00 Uhr) an in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-Jährigen Totschlag vor. Immer wieder soll der Obdachlose im vergangenen Juni mit einem 14 Kilogramm schweren gusseisernen Poller auf den Kopf des bereits am Boden liegenden 23-Jährigen eingeschlagen haben - weil er sich gestört gefühlt habe, wie er nach der Tat angegeben hatte.

Selenskyj spricht virtuell auf Frankfurter Buchmesse

FRANKFURT/MAIN: Auf der Frankfurter Buchmesse wird an diesem Donnerstag (12.30 Uhr) der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet. Er spreche auf gemeinsame Einladung der Buchmesse und des Europäischen Verlegerverbandes, hieß es. Am Nachmittag steht außerdem eine Diskussion zur russischen Opposition auf dem Programm, unter anderem mit Leonid Wolkow, Vertrauter des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny, sowie dem russischen Autor Michail Schischkin.