Das bringt der Donnerstag

Bundestag berät Entlastungen von Geringverdienern und Rentnern

BERLIN: Angesichts der Energiepreiskrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine berät der Bundestag an diesem Donnerstag Entlastungen für Geringverdiener und Rentner. Auf der Tagesordnung des Plenums stehen die ersten Beratungen des geplanten Bürgergelds, der Wohngeldreform sowie der Energiepreispauschale für Rentnerinnen und Rentner. Mit dem Bürgergeld sollen Millionen Bedürftige ab 1. Januar mehr Geld sowie eine bessere Betreuung in den Jobcentern erhalten. Es soll Hartz IV für die mehr als fünf Millionen Betroffenen in seiner heutigen Form ablösen. Das Bürgergeld ist das zentrale sozialpolitische Versprechen der Ampel-Koalition.

Gespräche für mögliche rot-grüne Regierungsbildung in Niedersachsen

HANNOVER: Niedersachsens SPD und Grüne kommen am Donnerstag (12.00 Uhr) in Hannover zu Auftaktgesprächen für eine mögliche Regierungsbildung zusammen. Danach werden Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg ein Pressestatement abgeben. Die beiden Parteien kommen nach der Landtagswahl auf eine Mehrheit im Parlament - Rot-Grün ist die erklärte Wunschkoalition des SPD-Politikers.

Nato-Staaten beraten über Umgang mit Putins Atomdrohungen

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten an diesem Donnerstag in Brüssel über den Umgang mit den Drohungen von Russlands Präsident Wladimir Putin, im Krieg gegen die Ukraine auch Atomwaffen einzusetzen. Bei einem Treffen im Format der sogenannten Nuklearen Planungsgruppe soll es nach Angaben aus Bündniskreisen unter anderem um die Nato-Atomwaffenstrategie und Pläne zur Modernisierung der aktuellen Infrastruktur gehen.

Konstituierende Sitzung des neuen Parlaments in Rom

ROM: Gut zweieinhalb Wochen nach der Parlamentswahl in Italien kommen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) die Abgeordneten der beiden Kammern erstmals in Rom zusammen. Bei den konstituierenden Sitzungen müssen zunächst die Vorsitzenden gewählt werden. Im Abgeordnetenhaus mit insgesamt 400 Parlamentariern und im kleineren Senat mit 206 Senatoren hat die Rechtskoalition um Wahlsiegerin Giorgia Meloni jeweils die Mehrheit. Der Allianz gehören neben Melonis rechtsradikaler Partei Fratelli d'Italia auch noch die rechtspopulistische Lega und die konservative Forza Italia an.

EuGH urteilt zu möglicher Diskriminierung bei Kopftuchverbot

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) beschäftigt sich am Donnerstag (9.30 Uhr) erneut mit Kopftuchverboten und möglicher Diskriminierung. Im Fokus steht, wie Belgien den im EU-Recht festgelegten Gleichbehandlungsgrundsatz in nationale Vorschriften umgesetzt hat. Im Kern geht es darum, ob Religion ein eigenständiger Diskriminierungsgrund ist oder ob sie zusammen mit philosophischen und spirituellen Weltanschauungen geschützt wird. (C-344/20)

Ausschuss zum Angriff auf US-Kapitol tagt wieder öffentlich

WASHINGTON: Der Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol in Washington im Januar 2021 kommt am Donnerstag (19.00 Uhr MESZ) zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Es ist die erste öffentliche Anhörung nach der Sommerpause des Parlaments. Es könnte zugleich die letzte öffentliche Sitzung des Gremiums vor den US-Kongresswahlen Anfang November sein. Bis zum Jahresende - bevor im Januar das neugewählte Repräsentantenhaus seine Arbeit aufnimmt - muss der Ausschuss seine Arbeit abgeschlossen haben.

BGH urteilt über Voraussetzung von Netzsperren

KARLSRUHE: Unter welchen Voraussetzungen kann von einem Internetprovider eine Netzsperre verlangt werden? Darüber fällt der Bundesgerichtshof (BGH) an diesem Donnerstag (8.30 Uhr) erneut ein Urteil. Zugrunde liegt eine Klage von Wissenschaftsverlagen gegen die Telekom (Az. I ZR 111/21). Die Verlage aus Deutschland, den USA und Großbritannien beanspruchen eine Sperre von Internetseiten der Dienste «LibGen» und «Sci-Hub», weil dort Artikel und Bücher ohne Zustimmung der Rechteinhaber veröffentlicht wurden.

Verkehrsminister stellen Ergebnisse vor - Kommt neues ÖPNV-Ticket?

BREMERHAVEN: Der zweite Tag der Verkehrsministerkonferenz im Land Bremen findet an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) statt. Dann könnte sich entscheiden, ob und wann es eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket gibt. Dabei gilt ein Ticket für 49 Euro im Monat als eine Option. Kanzler Olaf Scholz und die Regierungschefs der Länder hatten sich aber in der vergangenen Woche in Finanzfragen nicht einigen können. Die Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz sollen am Donnerstag gegen Mittag (12.30 Uhr) auf einer Pressekonferenz in Bremerhaven vorgestellt werden, an der auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilnehmen soll.

Inflation bei 10 Prozent - Bundesamt gibt Details bekannt

WIESBADEN/BERLIN: Die Inflation in Deutschland hat erstmals seit den Nachkriegsjahren die Marke von 10 Prozent erreicht. Angetrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen legten die Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vorjahresmonat nach vorläufigen Daten um 10,0 Prozent zu. Details zur Entwicklung der Teuerungsrate gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstag (8.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt. Im August war noch ein Anstieg um 7,9 Prozent verzeichnet worden.

Studie zu Ängsten der Deutschen wird vorgestellt

BERLIN: Krieg, Inflation, Klimawandel: Was bereitet den Deutschen 2022 am meisten Sorgen? Antworten will die repräsentative Studie «Die Ängste der Deutschen» geben, die am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin vorgestellt wird. Das Infocenter der R+V-Versicherung befragte dafür zum 31. Mal rund 2400 Menschen zu ihren größten Sorgen bei den Themen Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit. In diesem Jahr kamen Sonderfragen zur Angst vor teurem Wohnen und weltweit immer mächtiger werdenden autoritären Herrschern dazu.

Plädoyers im Prozess gegen Högel-Vorgesetzte werden fortgesetzt

OLDENBURG: Im Prozess gegen frühere Vorgesetzte des verurteilten Patientenmörders Niels Högel werden an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) am Landgericht Oldenburg die Plädoyers der Verteidigung fortgesetzt. Am Mittwoch hatte die Staatsanwaltschaft bereits auf Freispruch für alle sieben Angeklagten plädiert, die Nebenklage hatte sich dem angeschlossen. Auch die Anwälte von einigen Angeklagten verlangten bereits Freisprüche für ihre Mandanten. Am Donnerstag sollten die verbliebenen Plädoyers gesprochen werden.

Dokumentarfilm über Julian Assange eröffnet Festival in Berlin

BERLIN: Mit einem Dokumentarfilm über Wikileaks-Gründer Julian Assange beginnt an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) das Human Rights Film Festival in Berlin. Zur Eröffnung wird nach Angaben der Veranstalter dessen Frau Stella Assange erwartet. Auch sein Vater, John Shipton, und sein Bruder, Gabriel Shipton, sollen nach Berlin kommen. Assange selbst sitzt derzeit in London im Gefängnis. Die US-Justiz will ihm wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Das Human Rights Film Festival will bis zum 23. Oktober rund 40 Filme zeigen. Ausgerichtet wird es von den Organisationen Aktion gegen den Hunger, Save the Children und Greenpeace.

Europapokal: Union und Freiburg mit Chancen - Köln ohne Fans

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin, Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga, und sein Liga-Verfolger SC Freiburg haben in der Europa League die große Chance, schon frühzeitig das Überwintern im Europapokal zu sichern. Dazu müssen die beiden Teams ihre Partien am vierten Spieltag der Gruppenphase gewinnen. Die Berliner treffen am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und RTL+) auf den schwedischen Traditionsclub Malmö FF, den sie am vergangenen Donnerstag in dessen Stadion 1:0 bezwungen hatten.

Handballer testen gegen Schweden die WM-Form Foto Archiv

MANNHEIM: Das letzte Heim-Länderspiel in diesem Jahr ist für die deutschen Handballer zugleich der erste Formtest für die Weltmeisterschaft im Januar 2023. Im 111. Duell mit Europameister Schweden will die DHB-Auswahl an diesem Donnerstag (19.00 Uhr/Sport1) in Mannheim den 46. Sieg landen. Bundestrainer Alfred Gislason muss dabei auf den verletzten Rückraumspieler Fabian Wiede und den erkrankten Kreisläufer Jannik Kohlbacher verzichten.