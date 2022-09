Das bringt der Donnerstag

Untersuchungsausschuss zu Afghanistan-Abzug vernimmt erste Zeugen

BERLIN: Der Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestages beginnt an diesem Donnerstag mit der Vernehmung von Zeugen, die über die letzte Phase des Einsatzes der Bundeswehr am Hindukusch Auskunft geben können. Der Ausschuss hat die Aufgabe, die Ereignisse und Entscheidungen rund um den überstürzten Abzug der Bundeswehr und die Evakuierungsmission im August 2021 aufzuklären. Die Mitglieder des von Ralf Stegner (SPD) geleiteten Ausschusses wollen zuerst den Leiter der Einsatzgruppe Afghanistan im Einsatzführungskommando befragen sowie zwei Offiziere aus dem Verteidigungsministerium.

Wie schlimm wird der Abschwung: Institute legen Prognose vor

BERLIN: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legen am Donnerstag (10.00 Uhr) ihre Prognose zum erwarteten Konjunkturabschwung in Deutschland vor. Wie bereits bekannt wurde, rechnen sie mit einer Rezession und sagen für 2023 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent vorher. Für 2022 prognostizieren sie nur noch ein kleines Wachstum von 1,4 Prozent. Damit bewerten sie die wirtschaftliche Lage deutlich schlechter als noch im Frühjahr.

Inflation auf hohem Niveau - Deutlicher Anstieg im September erwartet

WIESBADEN: Die Inflation in Deutschland steigt und steigt. Nach dem Auslaufen von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket Ende August rechnen Volkswirte mit einem deutlichen Sprung der Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Inflationsrate könnte aus ihrer Sicht an der 10-Prozent-Marke kratzen. Das Statistische Bundesamt gibt am Donnerstagnachmittag eine erste Schätzung zur Entwicklung der Teuerungsrate im September ab. Im August war die jährliche Rate nach zwei Monaten mit leichter Entspannung bereits auf 7,9 Prozent gestiegen.

Alternative Nobelpreisträger werden verkündet

STOCKHOLM: In Stockholm werden am Donnerstag (8.00 Uhr) die diesjährigen Trägerinnen und Träger der Alternativen Nobelpreise bekanntgegeben. Mit den Auszeichnungen, die offiziell Right Livelihood Awards heißen, werden seit 1980 mutige Vorkämpfer für Menschenrechte, die Umwelt und den Frieden gewürdigt. Sie stehen in kritischer Distanz zu den eigentlichen Nobelpreisen, deren Preisträger ab Montag in Stockholm und Oslo verkündet werden.

Bundestag stimmt über verlängerte Sonderregelung zur Kurzarbeit ab

BERLIN: Wegen anhaltender Unsicherheiten bei der Gasversorgung und der Corona-Lage sollen die erleichterten Zugangsbedingungen zur Kurzarbeit bis zum Jahresende verlängert werden. Über eine entsprechende Verordnung aus dem Arbeitsministerium soll der Bundestag am Donnerstag abstimmen. Damit wird Kurzarbeit bereits dann ermöglicht, wenn in einem Betrieb zehn Prozent der Beschäftigten von Arbeitsausfall betroffen sind - und nicht erst bei einem Drittel. Ohne Parlamentsbeschluss würde diese Ausnahmeregelung bereits Ende September auslaufen.

Bätzing stellt Ergebnisse der Herbstvollversammlung der Bischöfe vor

FULDA: Zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz stellt der Limburger Bischof Georg Bätzing an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) die Ergebnisse der Beratungen in Fulda vor. Schwerpunkte des Treffens sind der Reformprozess Synodaler Weg sowie der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Dessen Aufarbeitung werden für die Bischofskonferenz künftig der Aachener Bischof Helmut Dieser sowie sein Stellvertreter in diesem Amt, der Freiburger Erzbischof Stephan Burger verantworten, wie am Mittwoch bekannt wurde. Zudem werden eine bischöfliche Fachgruppe und ein unabhängiger Expertenbeirat eingerichtet, um die Aufgabe auf ein breiteres Fundament zu stellen und für mehr Unabhängigkeit, Beteiligung, Transparenz und Qualität zu sorgen.

Franzosen protestieren landesweit gegen hohe Preise und Rentenreform

PARIS: In Frankreich haben Gewerkschaften für diesen Donnerstag zu landesweiten Streiks aus Protest gegen steigende Preise und die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Besonders im Fokus der Streiks sollen die öffentlichen Verkehrsmittel und die Schulen stehen. Auf wie viel Rückhalt der Streikaufruf tatsächlich stößt, war vorab nicht abzusehen. In Paris etwa sollte die Metro uneingeschränkt fahren, Störungen wurden aber für die Busse und Vorort-Züge angekündigt. Im Bahnverkehr wurden regionale Einschränkungen befürchtet, nicht aber im Fernverkehr nach Deutschland.

US-Vizepräsidentin Harris reist nach Seoul

SEOUL: Inmitten erhöhter innerkoreanischer Spannungen trifft sich US-Vizepräsidentin Kamala Harris an diesem Donnerstag mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol. Bei den Gesprächen stehen absehbar die Beziehungen der beiden Verbündeten sowie die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel im Vordergrund. Harris will auch an die schwer befestigte Grenze zwischen Süd- und Nordkorea fahren. Erst kurz zuvor hatte Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei ballistische Kurzstreckenraketen getestet. Zudem soll das Land Berichten zufolge den Abschuss einer ballistischen U-Boot-Rakete vorbereiten.

Porsche gibt Börsendebüt - Größter deutscher Börsengang seit 1996

FRANKFURT/M.: Der Sportwagenbauer Porsche will am Donnerstag einen der größten deutschen Börsengänge der vergangenen Jahrzehnte hinlegen. Am Vormittag (ab 9.00 Uhr) ist an der Frankfurter Börse die Erstnotiz der Aktien des Stuttgarter Autobauers vorgesehen. Sollte der Ausgabepreis je Vorzugsaktie wie erwartet am oberen Ende der Preisskala liegen, ist für die Konzernmutter Volkswagen ein Bruttoerlös bis zu 9,4 Milliarden Euro drin. Das wäre die größte Neuemission seit dem Börsengang der Telekom im Jahr 1996.

BGH verhandelt zu Infos über Herstellergarantien im Online-Handel

KARLSRUHE: Wie viele Informationen zur Herstellergarantie müssen Händler den potenziellen Kunden und Kundinnen bei Käufen im Internet bieten? Darüber verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag (9.00 Uhr) weiter. Ein Verkäufer von Schweizer Taschenmessern hat einen Konkurrenten verklagt, weil er dessen Informationen zur Garantie für unzureichend hält. Der Händler hatte auf eine Produktinformation des Herstellers verlinkt, ohne genauere Angaben zu der darin enthaltenen Garantie zu machen. Ob der BGH schon am Donnerstag entscheidet, ist offen. (Az. I ZR 241/19)

BGH prüft: Wer darf Datenschutzverstöße vor Gericht bringen?

KARLSRUHE: Dürfen Verbraucherschützer und Konkurrenten wegen möglicher Datenschutzverstöße von Unternehmen vor Gericht ziehen? In gleich mehreren Verfahren befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag (10.00 Uhr) mit dieser Frage. Ob die obersten Zivilrichter und -richterinnen schon Urteile sprechen, ist offen.

Prozess um aus Tresorraum verschwundene knappe Million Euro

DÜSSELDORF: Um eine knappe Million Euro, die aus einem Tresorraum verschwunden ist, wird an diesem Donnerstag (09.30 Uhr) vor dem Düsseldorfer Landgericht gestritten. Die Kreissparkasse Düsseldorf möchte die verschwundene Summe von ihrer Versicherung erstattet haben, doch die sperrt sich (Az.: 9 O 333/21). Dabei geht es um exakt 934.000 Euro. Das Geld sei am 26. Juni 2019 von einem Werttransporter in der Erkrather Filiale des Geldinstituts angeliefert worden, hieß es. Wenige Stunden später sei es weg gewesen.

Freispruch oder Gefängnis - Urteil gegen Autorin Dangarembga erwartet

HARARE: Ein Gericht in Simbabwe entscheidet am Donnerstag, ob die vielfach preisgekrönte Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga in Haft muss. Die Anklage in ihrer Heimat im südlichen Afrika wirft Dangarembga, die 2021 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten hatte, öffentlichen Aufruf zur Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vor. Die Künstlerin Dangarembga war vor zwei Jahren bei regierungskritischen Protesten kurzzeitig verhaftet worden. Sie weist alle Anschuldigungen von sich.

Bayern-Frauen wollen in Gruppenphase der Champions League

MÜNCHEN: Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen am Donnerstag (19.00 Uhr/Livestream bei fcbayern.com) den Einzug in die Gruppenphase der Champions League perfekt machen. Nach einem 1:0-Sieg bei Real Sociedad San Sebastián sind die Chancen bestens. Die Münchnerinnen spielen als einziges deutsches Team die Zwischenrunde in der Königsklasse, nachdem Frankfurt in der ersten Runde ausgeschieden war.