Das bringt der Donnerstag

Bundestag befasst sich mit Energiekrise

BERLIN: Der Bundestag befasst sich am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) in mehreren Debatten mit den infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine stark gestiegenen Energiepreisen und der sozialen Abfederung für die Bevölkerung. In erster Lesung steht ein Gesetz auf der Tagesordnung, mit dem die Koalition die Belastungen durch die Inflation mildern will. So sollen der steuerliche Grundfreibetrag, der Kinderfreibetrag und das Kindergeld erhöht werden. Mit Änderungen beim Einkommensteuertarif sollen Effekte der sogenannten kalten Progression ausgeglichen werden. Damit soll verhindert werden, dass die Kaufkraft trotz Gehaltserhöhungen sinkt.

UN-Generaldebatte erwartet Videobotschaft von Selenskyj

NEW YORK: Bei der 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York wird in der Nacht zum Donnerstag (gegen 00.00 Uhr MESZ, 18.00 Uhr am Mittwoch Ortszeit) eine Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet. Wegen des russischen Angriffskrieges darf sich Selenskyj mit Ausnahmegenehmigung auf diesem Weg äußern. Zudem soll in der Nacht zu Donnerstag die neue britische Premierministerin Liz Truss sprechen.

EuGH entscheidet über Verjährung von Urlaubsansprüchen

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet am Donnerstag (9.30 Uhr) darüber, ob nicht genommener Urlaub in bestimmten Fällen doch nicht verjährt. Knackpunkt ist dabei unter anderem, wie sehr der Arbeitgeber seinen Teil dazu beitragen und beispielsweise darauf hinweisen muss, dass der Urlaub bald verfällt.