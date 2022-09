Das bringt der Donnerstag

SCO-Gipfel beginnt: Treffen zwischen Putin und Xi geplant

SAMARKAND: Erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wollen die Präsidenten Russlands und Chinas, Wladimir Putin und Xi Jinping, an diesem Donnerstag zusammentreffen. Beide nehmen am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) teil, der am Donnerstag im usbekischen Samarkand beginnt. Im Ukraine-Konflikt gibt China Putin Rückendeckung und stellt die USA und die Nato als Hauptschuldige dar. Am Gipfel nehmen auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Irans Präsident Ebrahim Raisi und Indiens Premierminister Narendra Modi teil. Es soll zu mehreren bilateralen Treffen kommen.

Ukrainisches Volk erhält Medienpreis M100 Award

POTSDAM: Das ukrainische Volk wird mit dem Medienpreis M100 Media Award ausgezeichnet. Am Donnerstag (19.00 Uhr) nimmt Wladimir Klitschko die Auszeichnung stellvertretend in Potsdam entgegen. Die Veranstalter schrieben, das ukrainische Volk wehre sich «seit Monaten mit eiserner Standhaftigkeit gegen die brutale Invasion Russlands» und verteidige seine Freiheit und Souveränität auf europäischem Boden. Hauptredner ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Scholz hatte am Dienstag nach monatelanger Pause erstmals wieder mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und dabei auf eine diplomatische Lösung gedrungen.

G7-Handelsminister schließen Beratungen ab

NEUHARDENBERG: Die Handelsministerinnen und -minister der G7-Staaten treffen sich an diesem Donnerstag (8.00 Uhr) im brandenburgischen Neuhardenberg. Am zweiten Tag der zweitägigen Konferenz soll es nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums um den globalen Handel gehen angesichts der aktuellen Spannungen. Themen sind Stärkung und nachhaltigere Ausrichtung von Lieferketten, die Reform der Handelsordnung und der Umgang mit Wettbewerbsverzerrungen.

Politiker und Experten beraten über Kurs der Bundeswehr

BERLIN: Militärische und zivile Fachleute beraten auf der am Donnerstag in Berlin beginnenden Bundeswehrtagung über den weiteren Kurs der deutschen Streitkräfte. Am ersten Tag werden Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und Generalinspekteur Eberhard Zorn - Deutschlands ranghöchster Soldat - sprechen. Am Freitag wird Bundeskanzler Scholz (SPD) bei dem Treffen in Berlin erwartet.

Urteil im Prozess nach Angriff auf Journalisten in Thüringen erwartet

MÜHLHAUSEN: Im Prozess wegen eines Übergriffs auf zwei Journalisten aus Göttingen wird am Donnerstag (13.00 Uhr) vor dem Landgericht Mühlhausen das Urteil erwartet. In dem Verfahren müssen sich seit mehr als einem Jahr zwei heute 23 und 28 Jahre alte Männer verantworten, die der rechtsextremen Szene zugeordnet werden. Sie sollen laut Anklage im April 2018 im nordthüringischen Fretterode die beiden Journalisten verfolgt, attackiert und dabei schwer verletzt haben.

Konferenz zu geplanter großer Modernisierung des Schienennetzes

BERLIN: Die vorgesehene grundlegende Modernisierung des Schienennetzes in Deutschland ist am Donnerstag Thema einer Konferenz (13.00 Uhr) in Berlin. Im Blick stehen soll dabei insbesondere, über Digitalisierung zu mehr Pünktlichkeit zu kommen und größere Kapazitäten für mehr Züge zu schaffen. Zu dem «Schienengipfel» werden unter anderem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und der Netz-Vorstand der Deutschen Bahn, Berthold Huber, erwartet.

«Konzertierte Aktion»: Scholz trifft Wirtschaft und Gewerkschaften

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft sich an diesem Donnerstag (13.00 Uhr) mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften zur zweiten Sitzung der sogenannten konzertierten Aktion. Bei den Gesprächen geht es um die Suche nach gemeinsamen Lösungen zur Bekämpfung von Abschwungrisiken und Inflation.

EU-Kommission will mehr Sicherheit für Digital-Produkte

BRÜSSEL: Digitale Produkte wie Kühlschränke und Autos sollen nach dem Willen der EU-Kommission sicherer und besser gegen mögliche Cyberangriffe gewappnet sein. Dazu legt die Brüsseler Behörde am Donnerstag (11.00 Uhr) ein «Gesetz zur Cyber-Widerstandsfähigkeit» vor. In einer immer vernetzteren Welt sollen Verbraucher und Unternehmen so besser vor möglichen Angriffen geschützt werden.

Countdown zum Oktoberfest - Wiesnchef präsentiert Neuheiten

MÜNCHEN: Zwei Tage vor dem Start des Oktoberfestes präsentiert Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) gemeinsam mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstag (10.00 Uhr) auf dem Festgelände die Neuheiten. Dort laufen gerade letzte Vorbereitungen, bevor Reiter an diesem Samstag das erste Fass Bier anzapft und damit nach zwei Jahren Corona-Zwangspause das größte Volksfest der Welt eröffnet. Corona-Auflagen gibt es keine - auch wenn schon jetzt eine Infektionswelle nach der Wiesn erwartet wird.

Tabakmesse Intertabac startet in Dortmund

DORTMUND: Nach einer Corona-Pause startet an diesem Donnerstag die Intertabac in Dortmund, eine der weltweit wichtigsten Messen der Tabakbranche. Mehr als 600 Aussteller bewerben bis Samstag Zigeretten, Zigarren, Pfeifentabak und andere Produkte. Im Trend liegen E-Zigaretten, die weniger Schadstoffe freisetzen als Tabak-Glimmstängel.

Flick benennt Akteure für Nations League - Hinweise auf WM-Kader

FRANKFURT/MAIN: Für Hansi Flick beginnt mit der Nominierung des Kaders für die abschließenden Gruppenspiele in der Nations League auch der WM-Countdown. Am Donnerstag wird der Bundestrainer sein Aufgebot für die Partien der Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn am 23. September in Leipzig und drei Tage später in London gegen England berufen.

Vielseitigkeits-WM: Medaille ist Ziel des deutschen Reit-Teams

ROCCA DI PAPA: Vor dem Start der WM in Italien an diesem Donnerstag zeigt sich das Team der deutschen Vielseitigkeits-Reiterinnen und -Reiter ehrgeizig. «Zielsetzung ist eine Medaille in der Mannschaft», sagte Peter Thomsen, der neue Bundestrainer. Der Nachfolger von Hans Melzer hat aber auch ein «Minimalziel» formuliert: «Platz fünf, das wäre die Olympia-Qualifikation.»