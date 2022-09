Das bringt der Donnerstag

Corona-Regeln für den Herbst im Bundestag

BERLIN: Die Ampelkoalition will an diesem Donnerstag im Bundestag neue Corona-Regeln für Herbst und Winter beschließen (12.30 Uhr). Der Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sieht unter anderem die Möglichkeit für die Bundesländer vor, ab 1. Oktober eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen wie Geschäften und Restaurants zu verhängen. Bundesweit soll FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen, Pflegeheimen, Kliniken sowie in Arztpraxen gelten.

EZB-Sitzung: Weitere Zinserhöhung im Euroraum erwartet

FRANKFURT/MAIN: Im Euroraum steht die nächste Zinserhöhung an. Volkswirte rechnen fest damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der rekordhohen Inflation ihre Geldpolitik weiter straffen wird. Die Notenbank hatte für ihre Sitzung an diesem Donnerstag in Frankfurt eine Anhebung der Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Allerdings mehrten sich zuletzt auch in den Reihen der Euro-Währungshüter Forderungen nach einer noch kräftigeren Zinserhöhung.

Konferenz in Ramstein über weitere Unterstützung der Ukraine

RAMSTEIN: Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus mehr als 50 Ländern beraten am Donnerstag (10.00 Uhr) auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland.

CDU-Gremien bereiten Parteitag vor - Themen: Energiekrise und Quote

BERLIN: Die CDU-Spitzengremien bereiten an diesem Donnerstag den Bundesparteitag der Christdemokraten am Freitag und Samstag in Hannover vor. Zunächst kommt um 14.00 Uhr die engste Führungsspitze um Parteichef Friedrich Merz im Präsidium zusammen. Von 16.00 Uhr an tagt der größere Parteivorstand im Adenauerhaus, der Parteizentrale in Berlin. Wegen der Haushaltsdebatte im Bundestag wird sich ein Teil der Mitglieder zu den Beratungen zuschalten. Das Treffen der 1001 Delegierten in Hannover findet einen Monat vor der niedersächsischen Landtagswahl am 9. Oktober statt.

Deutsche Katholiken arbeiten trotz Vatikan-Kritik an Reformen

FRANKFURT/MAIN: Trotz heftiger Kritik aus dem Vatikan setzen die deutschen Katholiken am Donnerstag (14.00 Uhr) ihren Reformprozess Synodaler Weg fort. In der Frankfurter Messe tritt bis Samstag zum vierten Mal die Synodalversammlung aus Bischöfen, Priestern, kirchlichen Mitarbeitern und zahlreichen Laienvertretern zusammen.

Sogenannter Cophunter-Prozess zu Jagd auf Polizisten geht dem Ende zu

IDAR-OBERSTEIN: Im Prozess gegen einen Mann, der im Internet zur tödlichen Jagd auf Polizisten aufgerufen haben soll, könnte an diesem Donnerstag das Urteil fallen. Zuvor sollen in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein (9.00 Uhr) noch Zeugen gehört und das psychiatrische Sachverständigen-Gutachten über den Angeklagten vorgestellt werden. Danach seien Plädoyers und Urteil vorgesehen, teilte ein Sprecher des Gerichts mit.

Klage gegen frühere Chefetage von Solarworld vor Bonner Landgericht

Bonn (dpa/lnw) - Der Insolvenzverwalter des untergegangenen Solarzellen-Herstellers Solarworld will die ehemalige Führungsriege der Firma kräftig zur Kasse bitten. In seiner Klage gegen mehrere Ex-Vorstandsmitglieder der Firma kommt es am Donnerstag (11.30 Uhr) zu einer mündlichen Verhandlung am Landgericht Bonn. Es geht um den Vorwurf der Insolvenzverschleppung und Insolvenzanfechtung sowie um Ansprüche in dreistelliger Millionenhöhe, wie aus einer Mitteilung des Gerichts hervorgeht. Die Klage richtet sich auch gegen den früheren Firmenchef Frank Asbeck. Der 63-Jährige sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass er die Forderungen für unberechtigt halte.

Stars und Preise für Deutschlands beste Radiosendungen

HAMBURG: Bühne frei für die Männer und Frauen, die in den vergangenen Monaten für gute Radiounterhaltung gesorgt haben: Am Donnerstag (20.00 Uhr) wird im Hamburger Hafen der Deutsche Radiopreis 2022 verliehen. Die Auszeichnungen werden in diesem Jahr in neun Kategorien vergeben, darunter beste Reportage, beste Comedy, beste Morgensendung und beste Moderation. Den undotierten Preis gibt es seit 2010. Die Gala im Hamburger Schuppen 52 wird moderiert von Barbara Schöneberger und zudem live im privaten und öffentlich-rechtlichen Radio und im Internet übertragen sowie im Fernsehen - zeitversetzt in einigen Dritten der ARD - gezeigt.

Urteil gegen jungen Schul-Attentäter von Malmö erwartet

MALMÖ: Knapp ein halbes Jahr nach einem tödlichen Angriff auf zwei Lehrerinnen an einer Schule in Malmö soll am Donnerstag (11.00 Uhr) das Urteil gegen den 18 Jahre alten Angeklagten fallen. Die Staatsanwaltschaft hat während des Prozesses in der drittgrößten Stadt Schwedens gefordert, dass der junge Mann zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt wird. Zuvor hatte eine rechtspsychiatrische Untersuchung ergeben, dass er bei der Tat nicht an einer schweren psychischen Störung gelitten hatte.

Drei Bundesligisten starten in Europacup - Union und Freiburg daheim

BERLIN: Jeweils mit Heimspielen starten die Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin und SC Freiburg in die Europa League. Die Berliner empfangen zum Auftakt der Gruppenphase am Donnerstag (18.45 Uhr) den belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise. Anders als in der Vorsaison in der Conference League kann das Team von Trainer Urs Fischer im heimischen Stadion An der Alten Försterei spielen und muss nicht ins Olympiastadion umziehen. Am Abend (21.00 Uhr) spielt Freiburg dann gegen den aserbaidschanischen Meister Karabach Agdam, der nur knapp die Qualifikation für die Champions League verpasst hatte.

47. Filmfestival in Toronto mit 17 deutschen Produktionen

TORONTO: Nach zwei Jahren mit Corona-bedingten Einschränkungen kehrt das Toronto International Film Festival (TIFF) am Donnerstag in seiner gewohnten Form zurück. Mit knapp 260 internationalen Filmen und über 60 Weltpremieren bringt die 47. Saison des Filmfestes zehn Tage lang Glamour, Partys und eine große Star-Riege in die kanadische Metropole. Beim TIFF wählen traditionell die Zuschauer den Gewinnerfilm, der am 18. September verkündet wird. Eröffnet wird das TIFF am Donnerstagabend (Ortszeit) mit der Weltpremiere von «The Swimmers» der Regisseurin Sally El Hosaini.

Wie wird die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr?

FRANKFURT/MAIN: Die Organisatoren der Frankfurter Buchmesse blicken Richtung Herbst. An diesem Donnerstag (11.00 Uhr) wollen sie einen Ausblick geben auf die Bücherschau, die in diesem Jahr am 18. Oktober eröffnet wird. Gastland ist diesmal Spanien.