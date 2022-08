Das bringt der Donnerstag

SPD-Fraktion berät über Entlastungen

BERLIN/DRESDEN: Die SPD-Bundestagsfraktion kommt am Donnerstag (12.30 Uhr) in Dresden zu einer zweitägigen Klausurtagung zusammen, bei der es vor allem um weitere Entlastungen angesichts der drastischen Preissteigerungen gehen wird. Die Fraktionsspitze hat dazu eine Vorschlag gemacht, der unter anderem Direktzahlungen, eine Preisbremse für den Grundbedarf an Energie und ein bundesweites 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr vorsieht.

Grünen-Bundestagsfraktion beendet Klausur in Potsdam

POTSDAM: Die Bundestagsfraktion der Grünen beendet an diesem Donnerstag ihre Klausur in Potsdam. Um 10.00 Uhr kommen die Abgeordneten mit Mitgliedern der Bundesregierung und den beiden Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour zusammen. Für den Mittag ist eine Pressekonferenz der beiden Fraktionschefinnen Britta Haßelmann und Katharina Dröge geplant. Themen der dreitägigen Klausur sind die Klimakrise, die Energiepolitik sowie die steigenden Preise und eine Bestandsaufnahme der Regierungsbeteiligung in der Ampel-Koalition mit SPD und FDP.

Klausur der Spitze der Unionsfraktion - Energiepreise im Mittelpunkt

MURNAU: Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag kommt an diesem Donnerstag zu einer zweitägigen Klausurtagung in Bayern zusammen. Zunächst trifft sich der Geschäftsführende Vorstand der Fraktion auf der Zugspitze (13.30 Uhr) bei Garmisch-Partenkirchen, Deutschlands höchstem Berg. Im Zentrum des Treffens soll die wirtschafts-, energie- und sicherheitspolitische Lage Deutschlands angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stehen.

Reparationsforderungen an Deutschland: Polen legt Bericht vor

WARSCHAU: Polen stellt am Donnerstag (13.00 Uhr) einen Bericht zur geschätzten Höhe der Schäden vor, die von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg in Polen angerichtet wurden. Das Gutachten soll die Reparationsforderungen von Polens nationalkonservativer PiS-Regierung an Deutschland untermauern. Es wurde von einer 2017 einberufenen Parlamentskommission erarbeitet.

Arzneimittelagentur prüft fortentwickelte Impfstoffe gegen Corona

AMSTERDAM: Im Kampf gegen das Coronavirus will die europäische Arzneimittelagentur EMA am Donnerstag die Zulassung fortentwickelter Impfstoffe prüfen, die auf neuere Virusvarianten zugeschnitten sind. Bei dem Treffen des EMA-Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) geht es um Anträge von Biontech/Pfizer und des US-Unternehmens Moderna auf Zulassung von Impfstoffen, die vor dem ursprünglichen Sars-CoV-2 und vor der Omikron-Sublinie BA.1 Schutz bieten sollen. In Deutschland spielen diese Viren mittlerweile keine Rolle mehr. Die Hoffnung ist aber, dass dieser Impfstoff auch gegen die aktuell kursierenden Omikron-Sublinien besser wirkt. Die EU-Kommission will die Empfehlung der EMA möglicherweise sehr zeitnah annehmen.

Erster Tag nach dem Tankrabatt: Höhere Spritpreise erwartet

BERLIN: Die vorübergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe in Deutschland gilt ab diesem Donnerstag nicht mehr. Mit dem Ende der auch Tankrabatt genannten Entlastungsmaßnahme müssen sich Autofahrer auf deutlich steigende Spritpreise einstellen. Rechnerisch sind 35 Cent für Benzin und 17 Cent für Diesel möglich - um diese Summen wurde die Steuerlast zuvor gesenkt. Die Regelung galt seit 1. Juni gemeinsam mit dem 9-Euro-Ticket, um Verbraucher angesichts hoher Energiepreise zu entlasten.

Neue Energieeinsparvorgaben treten in Kraft

BERLIN: Ab diesem Donnerstag gelten striktere Vorgaben zum Energiesparen. So sollen Durchgangsbereiche in öffentlichen Gebäuden in der Regel nicht mehr geheizt werden - und dort, wo geheizt wird, nur noch bis 19 Grad. Für soziale Einrichtungen gilt das nicht. Auch private Arbeitgeber sollen mehr Spielraum bei der Regulierung der Raumtemperatur zum Beispiel in Büros bekommen.

Gerichtsprozess gegen Ex-MDR-Unterhaltungschef beginnt

LEIPZIG: Mehr als zehn Jahre nach dem Skandal um den früheren Unterhaltungschef des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), Udo Foht, beginnt der Strafprozess gegen den 71-Jährigen. Der einst mächtige Fernsehmanager muss sich von Donnerstag (9.30 Uhr) an wegen Betrugs, Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Leipzig verantworten.

US Open: Niemeier trifft in der zweiten Runde auf Putinzewa

NEW YORK: Als letzte deutsche Tennisspielerin tritt Jule Niemeier am Donnerstag bei den US Open zur zweiten Runde an. Die 23-Jährige bekommt es beim Grand-Slam-Turnier in New York mit Julija Putinzewa zu tun. Die Kasachin ist in der Weltrangliste als 38. um 70 Plätze besser platziert als Niemeier. Die Dortmunderin bewies aber bereits bei ihrem Viertelfinal-Einzug in Wimbledon, für das es keine Weltranglistenpunkte gab, dass sie für Überraschungen gut ist. Zum Auftakt hatte Niemeier die frühere Australian-Open-Gewinnerin Sofia Kenin besiegt.

Basketballer starten EM gegen Frankreich - Ehrung für Nowitzki

KÖLN: Die deutschen Basketballer starten mit einem Topspiel gegen Olympia-Silbergewinner Frankreich in die Europameisterschaft. Das Duell findet am Donnerstagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) in der Lanxess Arena in Köln statt. Unmittelbar davor wird der frühere Superstar Dirk Nowitzki für seine Verdienste im deutschen Basketball geehrt. Nowitzkis Nationaltrikot wird unter das Hallendach gezogen, seine Nummer 14 danach nicht mehr vergeben. Schon vor der Partie zwischen Deutschland und Frankreich beginnt die EM-Gruppenphase in Köln: Bosnien-Herzegowina und Ungarn spielen um 14.30 Uhr, Europameister Slowenien und Litauen duellieren sich um 17.15 Uhr.

Letzte Wechsel möglich: Das Fußball-Transferfenster schließt

FRANKFURT/MAIN: Das Transferfenster schließt in den großen europäischen Fußball-Ligen an diesem Donnerstag. Top-Transfers der Größenordnung Robert Lewandowski, der vom FC Bayern München zum FC Barcelona gewechselt ist, oder Erling Haaland, der von Borussia Dortmund zu Manchester City ging, sind in der Bundesliga nicht mehr zu erwarten. Einige Clubs wollen aber auch am letzten Tag noch etwas tun. Bis 18.00 Uhr ist das Fenster offen, danach können nur noch vereinslose Profis unter Vertrag genommen werden.