Das bringt der Donnerstag

Scholz besucht Ausbildung ukrainischer Soldaten am Gepard-Panzer

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am Donnerstag das Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten am Flugabwehrkanonenpanzer Gepard an der Ostsee. Auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein will der SPD-Politiker mit ukrainischen Soldaten sowie Ausbildern der Herstellerfirma Krauss-Maffei Wegmann sprechen. Die Ausbildung ist Teil einer von Deutschland finanzierten Lieferung von 30 Gepard-Panzern.

Bundesgerichtshof urteilt im Fall Lübcke

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof verkündet am Donnerstag (10.30 Uhr) sein Urteil zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Dabei geht es vor allem darum, ob sich das Frankfurter Oberlandesgericht noch einmal mit dem Fall befassen muss. Es hatte den Rechtsextremisten Stephan Ernst im Januar 2021 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der CDU-Politiker wurde am 1. Juni 2019 auf seiner Terrasse erschossen.

Steinmeier gedenkt Ausschreitungen in Lichtenhagen 1992

ROSTOCK: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Donnerstag (15.15 Uhr) nach Rostock in den Stadtteil Lichtenhagen, um an die rassistischen Ausschreitungen vor 30 Jahren zu erinnern. Dabei wird er auch am Sonnenblumenhaus Blumen niederlegen. Das Hochhaus war 1992 Schauplatz tagelanger Ausschreitungen. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird erwartet.

Statistiker geben Daten zu Staatshaushalt und Konjunktur bekannt

WIESBADEN: Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren tiefe Löcher in den deutschen Staatshaushalt gerissen. Wie sich die Finanzen von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung im ersten Halbjahr 2022 entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstag (8.00 Uhr) bekannt. Zugleich informiert die Wiesbadener Behörde über die Wirtschaftsentwicklung im zweiten Quartal.

Baerbock will in Marokko Schlussstrich unter Krise ziehen

RABAT: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist an diesem Donnerstag zu einem eintägigen Besuch nach Marokko. In der Hauptstadt Rabat steht ein Treffen mit Außenminister Nasser Bourita auf dem Programm. Beide Länder wollen einen Schlussstrich unter eine diplomatische Krise ziehen, die vergangenes Jahr zum vorübergehenden Abzug der marokkanischen Botschafterin aus Berlin geführt hatte.

1,2 Millionen Euro WC-Einnahmen hinterzogen? - Prozess

COTTBUS: Die Geschäftsführerin eines Reinigungsunternehmens soll bei der Steuererklärung 1,2 Millionen Euro unterschlagen haben, die Toilettenbenutzer gezahlt haben. Sie steht von Donnerstag (10.00 Uhr) an wegen Steuerhinterziehung vor dem Landgericht Cottbus. Das Geld sollen Kunden für den WC-Besuch in Autobahnraststätten und Schnellrestaurants bezahlt haben.

Kriegsverbrechen in Damaskus - Prozess gegen mutmaßlichen Mörder

BERLIN: Ein Mann, der 2014 in der syrischen Hauptstadt Damaskus eine Granate absichtlich in eine Menschenmenge abgefeuert haben soll, muss sich von Donnerstag an (9.30 Uhr) vor dem Berliner Kammergericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 55-Jährigen Kriegsverbrechen und Mord in sieben Fällen vor.

Macron zu dreitägigem Besuch in Algerien

ALGER: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird an diesem Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch in Algerien erwartet. Zu den Themen gehören Wirtschaftsfragen, algerische Gaslieferungen sowie die strategische Zusammenarbeit in Nordafrika. Frankreich bezieht heute schon Gas aus seiner ehemaligen Kolonie, will das aber ausbauen. Außerdem geht es um die Bewältigung der gemeinsamen Kolonialvergangenheit, die im vergangenen Jahr wieder einmal zu diplomatischen Verstimmungen geführt hatte.

Mit Bagger mutwillig Neubau beschädigt? - Bauunternehmer vor Gericht

DONAUESCHINGEN: Weil er mit einem Bagger mutwillig einen Neubaukomplex schwer beschädigt haben soll, steht ein Bauunternehmer am Donnerstag (13.30 Uhr) in Donaueschingen in Baden-Württemberg vor Gericht. Dem heute 48-Jährigen wird die Zerstörung von Bauwerken vorgeworfen.

Verurteilter Apotheker aus Bottrop will Approbation zurück

GELSENKIRCHEN: Ein zu zwölf Jahren Haft verurteilter Apotheker aus Bottrop will seine Approbation zurück. Darüber muss das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen an diesem Donnerstag (10.30 Uhr) entscheiden. Das Landgericht Essen hatte den Apotheker 2018 aufgrund jahrelanger Versorgung Krebskranker mit unterdosierten Arzneimitteln zu der Haftstrafe und lebenslangem Berufsverbot verurteilt.

Auslosung der Champions-League-Gruppenphase bei Gala in Istanbul

ISTANBUL: Die fünf Bundesligavereine FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt bekommen an diesem Donnerstag ihre Gruppengegner in der Champions League zugelost. Die Bayern und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt sind bei der Gala in Istanbul (18.00 Uhr MESZ) in Topf 1 gesetzt. RB Leipzig wurde in Topf 2 einsortiert, der BVB und Bayer in Topf 3.

Basketballer sind bei WM-Qualifikation in Schweden gefordert

STOCKHOLM: Die deutschen Basketballer wollen einen weiteren Schritt zur WM 2023 machen. Am Donnerstagabend (18.30 Uhr/Magentasport) ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Stockholm gegen Schweden gefordert. Mit bisher fünf Siegen und nur einer Niederlage hat Deutschland eine herausragende Ausgangslage.

Conference League: Köln muss Heimspiel-Niederlage wettmachen

SZEKESFEHÉRVÁR: Der 1. FC Köln steht im Playoff-Rückspiel der Conference League unter Druck. Im Rückspiel beim Fehérvár FC in Ungarn (19.00 Uhr/RTL+) muss der Fußball-Bundesligist die 1:2-Heimniederlage aus dem Hinspiel wettmachen, will er doch noch die Gruppenphase erreichen. Eine Qualifikation würde den finanziell angeschlagenen und bereits im DFB-Pokal gescheiterten Kölnern wichtige Zusatz-Einnahmen bescheren und dafür sorgen, dass die Bundesliga in der kommenden Europacup-Saison mit acht Vereinen vertreten ist.