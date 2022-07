Das bringt der Donnerstag

Bundesgerichtshof überprüft Urteil im Mordfall Lübcke

KARLSRUHE: Rund drei Jahre nach dem Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke könnte sich das Strafverfahren seinem Ende nähern. Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Donnerstag (9.30 Uhr) über die Revisionen von Bundesanwaltschaft, Angeklagten und Nebenklägern.

VW legt Halbjahreszahlen vor - Finanzchef Antlitz vor Zusatzaufgabe

WOLFSBURG: Der VW-Konzern zieht am Donnerstag seine Bilanz zum ersten Halbjahr 2022. Im Auftaktquartal hatten die Wolfsburger trotz Verkaufseinbußen wegen des Chipmangels fast doppelt so viel verdienen können wie Anfang 2021 - im zweiten Jahresviertel belasteten dann jedoch unter anderem neue Corona-Lockdowns in China das Geschäft. Neben der Erläuterung der jüngsten Zahlen dürfte es im Gespräch mit Journalisten und Analysten auch noch einmal um den bevorstehenden Wechsel an der Vorstandsspitze der größten europäischen Autogruppe gehen.

Landwirtschaftsminister beraten über EU-Agrarreform

MAGDEBURG: Die Agrarminister von Bund und Ländern beraten am Donnerstag in einer Sondersitzung über die anstehende EU-Agrarreform. Der Bund soll die Ressortchefs der Länder zunächst über den aktuellen Stand der Gespräche mit Brüssel zum Strategieplan zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und mögliche Kompromisse informieren.

Bundesamt gibt Schätzung zu Inflation im Juli bekannt

WIESBADEN: Tankrabatt und 9-Euro-Ticket haben den Preisauftrieb in Deutschland zuletzt etwas gedämpft. Wie sich die Inflation im Juli entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstagnachmittag in einer ersten Schätzung bekannt. Im Juni waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,6 Prozent gestiegen nach 7,9 Prozent im Mai.

Nach Warnstreik: Lufthansa will ohne planmäßige Streichungen starten

FRANKFURT/MÜNCHEN: Nach dem Warnstreik des Bodenpersonals mit über 1000 Flugabsagen will die Lufthansa an diesem Donnerstag wieder durchstarten. Es gebe keine planmäßigen Flugabsagen, hatte eine Unternehmenssprecherin erklärt. Der Verdi-Streik sollte offiziell erst um 6.00 Uhr enden, die Gewerkschaft hatte aber bereits angekündigt, in den frühen Morgenstunden nicht mehr aktiv zu mobilisieren. Lufthansa will daher auch die erste Flugwelle am Morgen möglichst ohne Absagen in die Luft bekommen.

Merz setzt Polen-Besuch fort - Treffen mit Morawiecki und Tusk

WARSCHAU: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz trifft an diesem Donnerstag in Warschau mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zusammen. Auch ein Gespräch mit dem früheren Regierungschef und jetzigen Oppositionspolitiker Donald Tusk ist am zweiten Tag seines Polen-Besuchs geplant. Angesichts der Verstimmung in Warschau über Deutschlands Verhalten bei der Rüstungshilfe für die Ukraine sucht Merz Kontakt zur polnischen Politik.

Baerbock reist nach Griechenland und in die Türkei

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock bricht am Donnerstag zu einer dreitägigen Reise nach Griechenland und in die Türkei auf. In Athen wird die Grünen-Politikerin Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und Außenminister Nikos Dendias treffen. In der Türkei will sie am Freitag Außenminister Mevlüt Cavusoglu treffen. Der Besuch bei den beiden Nato-Partnern wird ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs und von dessen Folgen stehen.

Macron empfängt saudischen Kronprinzen in Paris

PARIS: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Am Donnerstagabend (20.35 Uhr) wollen sie sich zu einem Arbeitsessen im Pariser Élyséepalast zusammensetzen. Welche Themen die beiden besprechen wollen, gab der französische Präsidialpalast zunächst nicht bekannt. Nach Ankündigung des saudischen Königshofs soll es um bilaterale Beziehungen und um Themen von gemeinsamem Interesse gehen.

Papst Franziskus trifft kanadische Ortskirche in Québec

QUÉBEC: Im Rahmen seiner sechstägigen Kanada-Reise will Papst Franziskus an diesem Donnerstag in der Stadt Québec eine Messe am Nationalheiligtum feiern und Kirchenvertreter treffen. Die Basilika Saint Anne de Beaupré ist ein wichtiger Pilgerort in Nordamerika. Das Programm am Donnerstag ist der Teil von Franziskus' Besuch, der eher den Belangen der örtlichen Kirche gewidmet ist.

Opel-Mutterkonzern Stellantis legt Halbjahreszahlen vor

AMSTERDAM: Der Opel-Mutterkonzern Stellantis will am Donnerstag (8.00 Uhr) seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr präsentieren. Fehlende Lieferteile machten auch dem niederländischen Autobauer zuletzt weiter zu schaffen. Die Neuzulassungen im Juni gingen laut Branchenverband Acea um 17 Prozent zum Vorjahresmonat zurück.

Hohe Nachfrage und viele Baustellen: Bahn stellt Halbjahresbilanz vor

BERLIN: Nach hohen Verlusten aufgrund der Corona-Krise in den vergangenen beiden Jahren soll die Deutsche Bahn dieses Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben. Wie sie bei diesem Ziel vorankommt, will Konzernchef Richard Lutz an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) bei der Vorlage der Halbjahresbilanz verraten. Insbesondere im zweiten Quartal hat die Nachfrage der Fahrgäste wieder deutlich angezogen.