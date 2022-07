Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.07.22 | Überblick

Nach Ende von Wartung wieder Erdgas durch Ostsee-Pipeline erwartet

LUBMIN/MOSKAU: Wartungsarbeiten an der Erdgas-Pipeline Nord Stream 1 sollen am Donnerstagmorgen abgeschlossen werden. Dann könnte nach zehn Tagen Unterbrechung von 6.00 Uhr an wieder Gas aus Russland durch die Ostsee nach Deutschland fließen. Ob dies tatsächlich geschieht und in welchem Umfang, war bis zuletzt offen. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, sollte nach der jüngsten Anmeldung bei den Transportnetzbetreibern am Donnerstag etwa 30 Prozent der maximalen Menge geliefert werden. Diese Anmeldung kann aber bis kurz vor Lieferbeginn noch geändert werden. Nord Stream 1 ist die wichtigste Pipeline für russisches Gas nach Europa.

Klausur-Abschluss mit CDU-Chef: Merz kommt zur CSU ins Kloster Banz

BAD STAFFELSTEIN: Zum Abschluss ihrer zweitägigen Sommerklausur erwarten die CSU-Bundestagsabgeordneten am Donnerstag CDU-Chef Friedrich Merz. Dabei werden die Unionspolitiker auch bei ihrem Treffen im oberfränkischen Kloster Banz mit großer Spannung und Sorge beobachten, ob die russische Gaspipeline Nord-Stream-1 wieder in Betrieb genommen werden kann und wenn ja, wie viel Gas Deutschland auf diesem Wege noch erreicht.

Euroraum vor der Zinswende: Hohe Inflation treibt EZB zum Handeln

FRANKFURT/MAIN: Der Euroraum steht vor der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren. Um die rekordhohe Inflation zu dämpfen, will die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Sitzung am Donnerstag die Leitzinsen erstmals wieder erhöhen. Die Entscheidungen der Notenbank werden am Nachmittag (14.15 Uhr) verkündet. Folgt der EZB-Rat bei seiner Sitzung in Frankfurt dem im Juni angekündigten Pfad, würde der Leitzins in einem ersten Schritt von null Prozent auf 0,25 Prozent steigen, der Negativzins für geparkte Gelder von Geschäftsbanken bei der EZB würde von minus 0,5 Prozent auf minus 0,25 Prozent halbiert. Ein größerer Zinsschritt wird angesichts der hohen Inflation aber nicht ausgeschlossen.

Brasiliens Arbeiterpartei will Lula als Kandidaten nominieren

SÃO PAULO: Rund zweieinhalb Monate vor der Präsidentenwahl in Brasilien soll Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva als Kandidat seiner Arbeiterpartei PT ernannt werden. Die PT kommt dazu nach eigenen Angaben am Donnerstag in einem Hotel im Zentrum der Millionen-Metropole São Paulo zusammen. Lula selbst soll demnach auf Tour im Nordosten Brasiliens sein.

WHO-Notfallausschuss zu Affenpocken tagt

GENF: Wegen der Affenpocken-Nachweise in Dutzenden Ländern tagt an diesem Donnerstag in Genf zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen ein Krisenteam. Die Experten beraten, ob die zuvor nur aus wenigen afrikanischen Ländern bekannten Infektionen bei Menschen wegen der weltweiten Ausbreitung eine «Notlage von internationaler Tragweite» darstellt. Das ist die höchste Alarmstufe, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verhängen kann. Praktische Auswirkungen hat das auf Anhieb nicht. Es soll Regierungen aufrütteln, damit sie Maßnahmen zur Eindämmung einer Ausbreitung erlassen. Jedes Land entscheidet darüber selbst.

Bahn und Bund stellen neue Sicherheitskonzepte vor

BERLIN: Die Deutsche Bahn will am Donnerstag (8.45 Uhr) gemeinsam mit Regierungsvertretern neue Sicherheitskonzepte am Berliner Bahnhof Südkreuz vorstellen. Dabei soll es unter anderem um eine engere Kooperation zwischen der Bahn, der Bundespolizei und der Bahnhofsmission gehen, wie der Konzern zuvor mitteilte. Details wurden zunächst nicht bekannt. Erwartet werden neben Bahnchef Richard Lutz unter anderen auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sowie Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Bund und Bahn testen am Bahnhof Südkreuz immer wieder Sicherheitstechniken und -maßnahmen. Besonders umstritten war dabei ein Pilotprojekt, bei dem Kameras mit Gesichtserkennungsfunktion zum Einsatz kamen.

Deutschlands Fußballerinnen gegen Österreich um Halbfinal-Einzug

LONDON: Die deutschen Fußballerinnen spielen an diesem Donnerstag (21.00 MESZ/ARD und DAZN) bei der Europameisterschaft in England um den Halbfinal-Einzug. Gegen Österreich gibt es für die DFB-Frauen ein Wiedersehen mit gleich 13 aktuellen Spielerinnen aus der deutschen Bundesliga, die im Austria-Kader stehen. Der Sieger des Nachbarschaftsduells spielt am 27. Juli gegen den Gewinner der Partie zwischen Frankreich und Titelverteidiger Niederlande.

Hoffnung auf Medaille: Deutsche Diskus-Damen starten im WM-Finale

EUGENE: Die deutschen Diskuswerferinnen um die Olympia-Zweite Kristin Pudenz könnten bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene in der Nacht zum Donnerstag (3.30 Uhr MESZ/ARD) für die erste deutsche Medaille sorgen. Außer Pudenz haben sich auch Shanice Craft und Claudine Vita für das Finale qualifiziert. Favoritin auf den Titel ist im US-Bundesstaat Oregon die Amerikanerin Valarie Allman.