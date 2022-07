Das bringt der Donnerstag

Konferenz berät über Strafverfolgung von Kriegsverbrechen in Ukraine

DEN HAAG: Mehr als 30 Minister und Ankläger Europas beraten am Donnerstag in Den Haag gemeinsam mit dem Weltstrafgericht über Wege, Kriegsverbrechen in der Ukraine strafrechtlich zu verfolgen. Ermittlungen müssten dringend koordiniert werden, erklärte das niederländische Außenministerium. Das Ministerium leitet die Konferenz gemeinsam mit dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Karim Khan, sowie EU-Kommissar Didier Reynders. Nach der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar ermittelt die Justiz in dem Land inzwischen zu mehr als 15.000 Fällen von mutmaßlichen Kriegsverbrechen, darunter Vergewaltigungen und Morde.

Biden setzt Nahost-Reise fort - Treffen mit Israels Spitzenpolitikern

JERUSALEM: Am zweiten Tag seiner Nahost-Reise stehen für US-Präsident Joe Biden Treffen mit israelischen Spitzenpolitikern auf dem Programm. Neben einem bilateralen Gespräch mit Israels neuem Regierungschef Jair Lapid kommt Biden in Jerusalem mit Präsident Izchak Herzog und Oppositionsführer Benjamin Netanjahu zusammen. Am Mittag (12.30 Uhr MESZ) ist eine Pressekonferenz Bidens mit Lapid geplant. Zuvor findet ein virtueller Gipfel (I2U2) der beiden Länder mit Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

SPD verhandelt über Parteiausschluss von Altkanzler Schröder

HANNOVER: Der SPD-Unterbezirk Region Hannover verhandelt am Donnerstag (11.30 Uhr) zum ersten Mal über einen möglichen Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder. Eine Entscheidung der Schiedskommission wird am Donnerstag allerdings noch nicht erwartet. Der frühere Bundeskanzler (1998 bis 2005) steht seit Jahren wegen seines Engagements für russische Staatskonzerne in der Kritik und gilt als enger Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs nahm der Druck auf ihn deswegen immer weiter zu.

Weitere Abstimmungsrunde im Rennen um Johnson-Nachfolge

LONDON: Das Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson als Tory-Parteichef und Premierminister geht am Donnerstag in eine weitere Runde. Vier Frauen und zwei Männer stellen sich bereits zum zweiten Mal in der 358 Mitglieder starken Tory-Fraktion zur Wahl. Als Favoriten für die Johnson-Nachfolge gelten derzeit Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt und Außenministerin Liz Truss. Johnson war in der vergangenen Woche unter massivem Druck aus seiner Fraktion und dem Kabinett vom Amt des Parteichefs zurückgetreten.

Bayerns Ministerpräsident Söder besucht erstmals offiziell Prag

PRAG: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder reist zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt vor mehr als vier Jahren zu einem offiziellen Besuch nach Tschechien. Er trifft am Donnerstagnachmittag in Prag mit dem liberalkonservativen Regierungschef Petr Fiala zusammen. Söder hatte sich im Februar in einem Brief an Fiala mit dem Wunsch gewandt, «die nächste Etappe in den bayerisch-tschechischen Beziehungen einzuleiten».

Baerbock startet Deutschlandreise unter dem Motto «Sicher leben»

ROSTOCK/BREMEN: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) startet am Donnerstag in Rostock und Bremen eine zehntägige Deutschlandreise, die unter dem Motto «Sicher leben» steht. Sie dient der Vorbereitung einer nationalen Sicherheitsstrategie der neuen Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP, die bis Ende des Jahres stehen soll.

Umstrittener Geschlechter-Vortrag an der Humboldt-Uni wird nachgeholt

BERLIN: Nach heftigem Streit soll ein abgesagter Vortrag über Geschlechter-Biologie am Donnerstag (17.00 Uhr) an der Berliner Humboldt-Universität nachgeholt werden. Anschließend (19.00 Uhr) soll eine Podiumsdiskussion mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) die Kontroverse beleuchten. Die Biologin Marie-Luise Vollbrecht sollte die Präsentation ursprünglich während der Langen Nacht der Wissenschaften Anfang Juli halten. Nach einem Aufruf zu Protesten sagte die Uni diesen mit Hinweis auf Sicherheitsbedenken ab.

Frankreich will bei Nationalfeiertagsparade Solidarität zeigen

PARIS: Frankreich feiert seinen Nationalfeiertag am Donnerstag (10.00 Uhr) wieder mit der traditionellen Militärparade auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées. Das Ereignis steht in diesem Jahr unter dem Motto «Die Flamme teilen», das an den Widerstand erinnern und angesichts der aktuellen Krisen zu Einigkeit aufrufen soll. Der Slogan will laut Élysée aber auch zeigen, wie Frankreich solidarisch und schnell auf die derzeitigen strategischen Herausforderungen reagiere. Als besondere Teilnehmer sind auch Militärs aus osteuropäischen Ländern eingeladen.

Kaufpreis erstatten: EuGH urteilt zu Abschaltsoftware bei VW-Autos

LUXEMBURG: Im Streit um mutmaßlich vertragswidrige Abschalteinrichtungen spricht der Europäische Gerichtshof am Donnerstag ein Urteil. Dabei geht es um eine Software die höhere Stickoxid-Emissionen zuließ, wenn es kälter als 15 beziehungsweise wärmer als 33 Grad Celsius war oder das Auto in mehr als 1000 Höhenmetern gefahren wurde. Hintergrund sind drei Verfahren, die vor österreichischen Gerichten verhandelt werden, in denen Autos mit entsprechender Software ausgestattet waren. Die Käufer wollen, dass VW die Wagen zurück nimmt und den Kaufpreis erstattet.

EU-Kommission legt Sommerprognose für die Wirtschaft vor

BRÜSSEL: Angesichts eines befürchteten Gas-Lieferstopps aus Russland bleiben die Aussichten für die europäische Wirtschaft höchst ungewiss. Am Donnerstag stellt die Europäische Kommission in Brüssel ihre Sommer-Konjunkturprognose vor (11.00 Uhr). In ihrer Frühlingsprognose hatte die Brüsseler Behörde ihre Vorhersagen für die EU und für den Euroraum wegen des Kriegs in der Ukraine deutlich nach unten korrigiert.

Diesel-Urteil des BGH zu verspäteten Schadenersatz-Klagen gegen VW

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Donnerstag (14.00 Uhr) ein Urteil zu möglichen Ansprüchen von Diesel-Käufern gegen Volkswagen. Die Klägerin, eine Frau aus Baden-Württemberg, hatte erst 2020 Schadenersatz gefordert, im fünften Jahr nach Auffliegen des Abgasskandals. Das dürfte zu spät gewesen sein. Nach einem früheren BGH-Urteil kann Neuwagen-Käufern aber trotz Verjährung Geld zustehen - der Restschadenersatz.

Reisetipps zur Sommerspitze am Frankfurter Flughafen

FRANKFURT/MAIN: Angesichts ungebrochener Reiselust und massiver Probleme bei der Abfertigung müssen sich Fluggäste am Frankfurter Flughafen auch in den kommenden Wochen auf lange Wartezeiten einstellen. Vor diesem Hintergrund wollen der Flughafenbetreiber Fraport, die Lufthansa und die Bundespolizei an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) den Passagieren Tipps geben, wie sie selbst die Abläufe beschleunigen können. Dazu gehören Möglichkeiten, das Gepäck bereits am Vorabend aufzugeben, sich online einzuchecken oder das Handgepäck optimal für die Fluggastkontrollen vorzubereiten.

Ein Jahr Flutkatastrophe - Steinmeier und Scholz besuchen das Ahrtal

BAD NEUENAHR-AHRWEILER: Zum ersten Jahrestag der tödlichen Ahr-Flutkatastrophe besuchen an diesem Donnerstag die Spitzen des Staates das Flusstal im Norden von Rheinland-Pfalz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will mit Betroffenen, Helfern und Kommunalpolitikern in den teilzerstörten Winzerdörfern Altenahr und Dernau sprechen (11.00 Uhr). Anschließend reist Steinmeier nach Euskirchen in Nordrhein-Westfalen, um dort an einem Gedenkgottesdienst für die dortigen Flutopfer teilzunehmen. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Ahrtals in Bad Neuenahr-Ahrweiler (17.30 Uhr) wird Kanzler Olaf Scholz (SPD) als Gast ohne Redebeitrag erwartet.

BGH urteilt zu Stadtportal mit journalistischen Inhalten

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) äußert sich am Donnerstag (8.30 Uhr) zu der Frage, inwieweit ein kommunales Internetportal auch auf journalistische Inhalte setzen darf. Das Verfahren angestoßen hat das Dortmunder Medienhaus Lensing («Ruhr Nachrichten»). Der Verlag hatte 2017 die Stadt Dortmund verklagt, weil sich die Seite «dortmund.de» damals bei weitem nicht auf amtliche Mitteilungen beschränkte. In letzter Konsequenz sei dadurch die Pressefreiheit in Gefahr