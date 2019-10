Von: Redaktion DER FARANG | 03.10.19

Festakt zur deutschen Einheit mit Steinmeier und Merkel

KIEL (dpa) - Mit einem Festakt in Kiel begeht die Bundesrepublik am Donnerstag den 29. Jahrestag der deutschen Einheit. Dazu kommen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ebenso an die Förde wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. Merkel und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) werden während des Festaktes Reden halten.

Muslime laden ein: Kennenlernen am «Tag der offenen Moschee»

KÖLN (dpa) - Rund 1000 muslimische Gemeinden in Deutschland veranstalten am Donnerstag wieder einen «Tag der offenen Moschee». Sie wollen dabei über den Islam informieren und den Dialog mit Nichtmuslimen fördern. Organisator ist der Koordinationsrat der Muslime (KRM), in dem sechs Islamverbände vertreten sind. Der Tag der offenen Moschee findet seit 1997 jährlich am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, statt. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt rund 100.000 Besuchern, wie sie vorab mitteilten. Eine Zentralveranstaltung ist - anders als in früheren Jahren - diesmal nicht geplant.

Migration: Innenminister Horst Seehofer fliegt in die Türkei

ANKARA (dpa) - Angesichts der Konflikte um den EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei will Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag in die Türkei fliegen. Er wird gegen 17.30 Uhr deutscher Zeit in Ankara erwartet. Seehofer reist mit EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos und dem französischen Innenminister Christophe Castaner an.

«Lebensweise»-Kommissar muss sich Fragen im Europaparlament stellen

BRÜSSEL (dpa) - Der umstrittene designierte EU-Kommissar zum «Schutz der europäischen Lebensweise» muss sich am Donnerstag in Brüssel (18.30 Uhr) den Abgeordneten im Europaparlament stellen. Auf den griechischen Nominierten Margaritis Schinas dürften dabei einige kritische Fragen zukommen.

EuGH urteilt zu Löschpflichten bei Beleidigungen

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet am Donnerstag, ob ein Online-Dienst wie Facebook gezwungen werden kann, bei einer rechtswidrigen Beleidigung nach weiteren wortgleichen oder ähnlichen Äußerungen zu suchen. Auch geht es um die Frage, ob eine weltweite Löschung solcher Informationen verlangt werden kann. Es geht darum, Äußerungen, die als rechtswidrig eingestuft wurden, auch möglichst vollständig aus dem Netz zu entfernen, also zum Beispiel einen von anderen Nutzern weiterverbreiteten Facebook-Post.

EuGH urteilt über zweifelhafte Fremdwährungskredite in Polen

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof wird am Donnerstag (9.30 Uhr) ein weitreichendes Urteil zu Fremdwährungskrediten in Polen fällen. Die Entscheidung könnte im Land eine Klagewelle nach sich ziehen und die Banken Milliarden kosten (Rechtssache C-260/18). Im konkreten Fall geht es um einen Kreditvertrag von 2008, der auf Zloty lautete, aber an den Schweizer Franken gekoppelt war.

Punk-Ikone und DDR-Girlie: Nina Hagen kommt zur eigenen Ausstellung

HANNOVER (dpa) - DDR-Girlie, Punk-Ikone, Kämpferin für Gerechtigkeit: Nina Hagen hat sich immer wieder neu erfunden und ist sich doch treu geblieben, etwa in ihrem Kampf gegen Atomkraft und für Nächstenliebe. Am Donnerstag kommt die 64 Jahre alte Sängerin nach Hannover, um ein Konzert zu geben. Neben Liedern von Bertolt Brecht aus den 1920er und 1930er Jahren wird sie Selbstvertontes mit Texten von Else Lasker-Schüler bis Jim Morrison präsentieren, wie das Schauspielhaus mitteilte. Anlass für das Gastspiel der Berlinerin ist die Eröffnung der Ausstellung «Nina Hagen. Collection Arne Buhrdorf».

Zehnkämpfer hoffen auf WM-Medaille - Schwanitz im Kugelstoß-Finale

DOHA (dpa) - Die deutschen Zehnkämpfer greifen am Donnerstag bei der Leichtathletik-WM in Doha nach einer Medaille. Vor allem Routinier Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied und dem aufstrebenden Mainzer Niklas Kaul ist ein Coup zuzutrauen. Dritter im Bunde ist Tim Nowak aus Ulm. Kugelstoßerin Christina Schwanitz vom LV 90 Erzgebirge erwartet im Finale wieder harte Konkurrenz - vor allem durch Titelverteidigerin Lijiao Gong aus China. Am siebten Wettkampftag fallen im Khalifa-Stadion vier Entscheidungen.

Europa League: Frankfurt und Gladbach unter Druck - Wölfe entspannt

BERLIN (dpa) - Die beiden Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach stehen am Donnerstag in der Europa League unter Druck. Der VfL Wolfsburg kann hingegen schon einen weiteren Schritt Richtung K.o.-Runde machen. Die im ersten Gruppenspiel siegreichen Wölfe treten beim französischen Rekordmeister AS Saint-Etienne an (18.55 Uhr/DAZN). Gladbach braucht nach der peinlichen 0:4-Auftaktniederlage gegen den Wolfsberger AC beim türkischen Vertreter Basaksehir Istanbul (18.55 Uhr/DAZN) ein Erfolgserlebnis. Auch die Eintracht muss nach dem 0:3 gegen den FC Arsenal punkten - Frankfurt spielt am Abend (21.00 Nitro und DAZN) bei Vitoria Guimarães.